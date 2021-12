Chcete ovládať svoje sny? S lucidným snívaním to dokážete

S dnešnými poznatkami vieme, že lucidné sny umožnia nielen zažiť pocit skutočnejší ako skutočnosť, ale tiež nás zbaviť nočných mor. Čo je lucidné snívanie a aké techniky na jeho prežitie poznáme?

Čo je lucidné snívanie

Lucidné, bdelé, vedomé alebo aj jasné snívanie. Všetky výrazy označujú jeden a ten istý stav – snívanie, o ktorom si uvedomujeme, že je skutočne snívanie. Oproti bežnému snívaniu je oveľa realistickejšie, živšie, farebnejšie, prekračuje reálny zážitok. Lucidné snívanie však umožňuje čosi oveľa viac: svoj sen môžete ovplyvniť, riadiť ho, byť jeho tvorcom. Nenechávate sa unášať len prúdom bežného sna, príbeh vedomého sna píšete, ste jeho autorom.

Lucidné sny sa odohrávajú počas REM fázy, teda najhlbšej fázy spánku. Fenoménom bdelého snívania sa zaoberajú tiež vedecké štúdie, tie okrem iného zistili, že počas tejto fázy spánku je mozog oveľa aktívnejší ako pri bežnom snívaní. Zaujímavosťou je, že vedomé snívanie dokáže pomôcť ľuďom trpiacim nočnými morami či desmi. Vďaka skúsenosti s rozpoznávaním, či sa daný príbeh človeku sníva, alebo ho skutočne žije, môžete túto metódu použiť aj pri zjavení sa nočnej mory. Vtedy si uvedomíte, že je to len sen, a tak sa dokážete tohto nepríjemného nočného zážitku zbaviť.

Ilustračné foto Zdroj: Depositphotos

Ako môže vyzerať lucidné snívanie

Normálne sa zobudíte, pod vami je vaša pohodlná poschodová posteľ, nad vami biely strop. Chystáte sa vstať, keď zrazu preletíte cez strop, cez strechu, obklopujú vás oblaky, minie vás kŕdeľ husí a na Zem sa pozeráte z neskutočnej výšky. A vy neviete, či sa vám to sníva, alebo je to skutočnosť. Aj takto môže vyzerať lucidný sen.

Na fenoméne lucidných alebo vedomých snov bol tiež postavený obľúbený hollywoodsky film Počiatok/Inception. Ak vás téma vedomého snívania skutočne zaujíma, ponoriť sa do nej môžete tiež pomocou zlodeja ľudských myšlienok v podaní Leonarda Dicapria. Vo filme Počiatok sa totiž často stáva, že snívajúci nevedia rozlíšiť, či snívajú, alebo žijú v skutočnosti. A práve to je častý problém lucidných snov. Dá sa to vyriešiť?

Ilustračné foto Zdroj: Kondela

Ako spoznať, že ide naozaj len o sen?

Ako zistiť, že posteľ, v ktorej ležíme je skutočná, alebo sa nám sníva? Ako zistiť, že človek, s ktorým sa rozprávame je skutočný, alebo sa nám sníva? Na rozlíšenie lucidného sna od skutočnosti existuje niekoľko osvedčených techník. Jednou z nich je pozrieť sa na hodinky. Skontrolujte čas, údaj si zapamätajte, pozrite sa inde a potom opäť na hodinky. Čas v lucidných snoch bude pri pohľade na hodinky vždy výrazne iný. Podobný test môžete urobiť i s textom. Napríklad si prečítate nápis na blízkej tabuli, pozriete sa inde, späť na tabuľu a ak sa písmená zmenili, snívate. Vypínač svetla tiež väčšinou nefunguje správne. Všímajte si detaily.

Ilustračné foto Zdroj: Depositphotos

Ďalšou pomôckou na overenie toho, či snívate, alebo žijete skutočnosť, je zrkadlo. Pozrite sa doň, ak sa vidíte rozmazane alebo zdeformovane, ide o lucidný sen. Tiež pohľad na ruky pomôže rozlíšiť sen od skutočnosti. Ruky vo vedomom sne sú zväčša čudne deformované. Prípadne môžete skúsiť udrieť do najbližšieho predmetu – v sne by ste po údere nemali cítiť bolesť. Tiež si všímajte zvláštnosti. Ak vy, iný človek, predmet mení tvar alebo je čudne deformovaný, zažívate práve vedomý sen.

Chcete zažiť lucidné sny? Trénujte

Lucidné sny sa môžu objaviť aj bez tréningu, nebývajú však také časté, rýchlo sa končia a len s ťažkosťami ich zvládnete ovládať. Okrem techník rozpoznania vedomého sna od skutočnosti, poznáme aj techniky na vyvolanie bdelého snívanie. Ktoré to sú? Ako skvelý návod aj úvod do problematiky poslúžia knižky o tejto téme. Zo všetkých spomeňme napríklad knihu od Stephena LaBerge – Lucidné snívanie alebo od Carlosa Castanedu – Cesta do Ixtlanu.

Ilustračné foto Zdroj: Depositphotos

Práve v poslednej knihe dáva Castaneda tip na privodenie lucidného snívania. Predtým, ako zaspíte, pozrite si na ruky a povedzte si: „Neskôr, keď budem snívať, sa pozriem na svoje ruky a uvedomím si, že snívam.“ Keď zaspíte a zjaví sa sen, pozrite sa na svoje ruky, potom okolo seba a ešte raz to zopakujte. Aby ste lucidný sen dokázali precítiť, je potrebné kontrolovať svoje emócie. Len tak dokážete bdelé snívanie kontrolovať. Veľa ľuďom tiež pomáha viesť si denník snov. Ako prvé, čo po prebudení urobíte bude zapísanie si sna, kým je vo vašej pamäti ešte čerstvý. Takéto zaznamenávanie pomáha k rozoznávaniu vedomého snívania od bežného sna.

Medzi najjednoduchšie techniky na vyvolanie lucidného sna, vhodné i pre začínajúcich, je zaspať, približne po 5 hodinách spánku sa zobudiť, ostať hodinu hore a myslieť na vedomý sen. Keď človek opäť zaspí, šance na bdelé snívanie sú vysoké. Nie 100 %, ale máte veľkú šancu, že namiesto bežného sna sa zjaví ten lucidný. Láka vás to? Pripravte si hlavu ľahnite si na svoj matrac, prikryte sa, kontrolujte emócie i telo a vyskúšajte výnimočnú skúsenosť vedomého snívania na vlastnej koži.