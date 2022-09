Samuel Rožár (26 rokov, Poradca klienta senior ) pracuje v VÚB banke už vyše 8 rokov a je to zároveň jeho prvé a jediné zamestnanie po absolvovaní strednej školy. Začínal ako radový klientsky pracovník a aktuálne je jeho pozícia Poradca klienta senior. Znie to trochu ako z knihy o úspešných, ale ako hovorí Samuel Rožár: “Aspoň je vidieť, že možnosť kariérneho rastu nie je pre VÚB banku len nič nehovoriaca fráza z náborových inzerátov.” A čo si on na práci v tretej najväčšej banke na Slovensku cení najviac? “U nás sa kladie veľký dôraz na medziľudské vzťahy, aby bol v kolektíve dobrý drive, ale najmä aby v tíme vládla pohoda. Vedenie sa nás pravidelne pýta na názor, čo treba zmeniť alebo zlepšiť. Znovu to nie je len na oko, ale zmysluplné nápady sa následne aj pretavia do reality,” dokresľuje Samuel Rožár. Ak na pracovisku vládnu dobré vzťahy, potom aj čas strávený v práci je príjemný. Dnes sa okrem iného kladie dôraz aj na zachovanie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom. “Za najdôležitejšie považujem mať dobre urobený time manažment svojho dňa. Len tak môžem byť spokojný a zároveň aj úspešný. A v neposlednom rade by sa každý z nás mal vo voľnom čase venovať tomu, čo ho baví, či už rodine, koníčkom, sám sebe. Ako sa hovorí, nielen prácou je človek živý,” uzatvára Samuel Rožár.