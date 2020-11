Slogan akcie “Značky, na ktoré sa môžem spoľahnúť” v sebe skrýva jednoduchý mechanizmus – jedným nákupom urobíte radosť až dvakrát. Ak nakúpite akékoľvek produkty P&G za viac než 39 €, môžete zo svojho nákupu získať 10 € späť. Stačí si odložiť pokladničný blok z nákupu, ktorý zahŕňa výrobky od P&G za viac než 39 € a následne si prečítať inštrukcie na webovej stránke www.mojsvet-pg.sk. Táto akcia platí pre väčšinu obchodných reťazcov na Slovensku, presný zoznam nájdete tiež na uvedenej webovej stránke.

Iba pri nákupe v COOP Jednota navyše P&G daruje 10 € organizácii Červený kríž, na podporu projektov zameraných na pomoc seniorom.

Ilustračné foto. Zdroj: P&G

Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, hovorí: „Dar od spoločnosti Procter & Gamble využijú naše územné spolky vo viacerých regiónoch Slovenska. Budeme tak môcť podporiť služby, ktoré naši pracovníci a dobrovoľníci v týchto zložitých časoch poskytujú seniorom.“

"Jednoduchým nákupom našich výrobkov - ako sú napríklad plienky Pampers, vložky Always, produkty vlasovej starostlivosti Head & Shoulders alebo Pantene, výrobky pre starostlivosť o domácnosť Ariel, Lenor a Jar alebo produkty pre mužov Old Spice a Gillette - môže ktokoľvek na Slovensku prispieť na služby zamerané na pomoc seniorom. V súčasnej situácii vo svete aj u nás máme radosť z každej príležitosti pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Obzvlášť radi sme práve za to, že pomoc bude smerovaná k momentálne najrizikovejšej skupine – našim seniorom,“ hovorí Barbora Líška Kratochvílová, marketingová riaditeľka spoločnosti Procter & Gamble.

Akcia platí do 30. 11. 2020 na celé portfólio výrobkov P&G (okrem P&G Professional, Braun a P&G Personal Health Care - Cebion, Stérimar, Nasivin, Femibion, Vigantol, Vigantolvit, Bion 3).