Spoločnosť Shell na Slovensku oslávila svoje 30. výročie. Pri tejto príležitosti sa spýtala verejnosti a profesionálov z oblasti dizajnu a architektúry na spôsob, ako budeme jazdiť o ďalších 30 rokov - v čase, keď spoločnosť Shell ale aj celé európske spoločenstvo plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Dominantná elektromobilita

Základnou spoločnou črtou vízií verejnosti aj profesionálov je myšlienka, že v roku 2050 budú elektromobily najrozšírenejšími vozidlami na cestách. Podľa prieskumu medzi slovenskými vodičmi až 35 % z nich očakáva, že v roku 2050 bude vlastniť elektromobil. Ďalších 24 % opýtaných si myslí, že bude mať auto s konvenčným pohonom (benzín alebo nafta), 20 % auto s vodíkovým pohonom a 15 % so solárnym.

Rovnako si na Slovensku 66 % ľudí myslí, že čerpacie stanice sa zmenia na miesta pre dobíjanie elektromobilov. To sa prejavilo aj v architektonických návrhoch. Podľa väčšiny mladých profesionálov bude nabíjanie elektromobilov základnou aktivitou, pre ktorú budú zákazníci vyhľadávať čerpacie stanice. Podľa verejnosti aj architektov tomu musia byť prispôsobené aj služby. V čase keď sa budú elektromobily nabíjať, mladí architekti navrhujú, aby vodiči mali priestor prečítať si dobrú knihu, zacvičiť si alebo nakúpiť lokálne potraviny.

„Sme radi, že ľudia na Slovensku sú pripravení postupne presedlať k nízko-emisnej doprave. My sme pripravení im byť spoľahlivým partnerom aj v tejto oblasti. V roku 2021 sme predstavili ambicióznu stratégiu rozvoja Powering Progress, ktorej cieľom je stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Jej súčasťou je napríklad rozvoj elektromobility. Do roku 2030 máme cieľ prevádzkovať vo svete 2,5 milióna nabíjacích miest. Slovenským vodičom ponúkame vysokorýchlostnú nabíjačku IONITY pri diaľnici D1 v Senci a vlastný koncept Shell Recharge na rýchlostnej ceste R1 pri Beladiciach. Ten plánujeme do konca roka 2022 rozšíriť na ďalšie lokality na Slovensku. Rovnako vidíme budúcnosť aj v ďalších alternatívnych pohonoch ako bioLNG alebo vodík,“ vysvetľuje Jarmila Gurská generálna riaditeľka SHELL Slovakia, s.r.o.

Čerpacia stanica budúcnosti podľa Petra Papcuna Zdroj: SHELL SLOVAKIA

Nové funkcie stanice

Práve účel oddychu bude predurčovať funkčnosť čerpacej stanice. Z prieskumu vyplýva, že 54 % ľudí si myslí, že čerpacie stanice budú v roku 2050 miestom pre stretávanie sa s priateľmi a miestom oddychu. Architekti do svojich návrhov zahrnuli práve ihriská pre deti, co-workingy, kaviarne, secondhandy či relax miestnosti. Na druhej strane rok 2050 prinesie aj nové technológie a spôsoby dopravy. Dizajn stanice preto podľa architektov musí odzrkadľovať napríklad prevádzku dronov či autonómnych áut.

„Teší nás, že očakávania zákazníkov smerom k čerpacím staniciam a tiež vízie mladých architektov sa stretávajú s naším smerovaním. Čerpacie stanice Shell sa už teraz postupne stávajú miestom pre stretnutia, rýchly nákup základných potravín či pre posedenie pri dobrej káve a zďaleka tak už nie sú iba miestom pre rýchle natankovanie paliva,“ vysvetľuje smerovanie čerpacích staníc Jan Čapský, riaditeľ prevádzky čerpacích staníc Shell na Slovensku a v Českej republike.

O víťazných architektonických návrhoch

1. miesto: Igor Ivanec

Návrh Igora Ivanca integruje najmodernejšie technológie. Stanice budúcnosti budú podľa neho poskytovať udržateľné palivá pre rozšírenie alternatívnych a hybridných pohonov na vytvorenie trvalo udržateľného prostredia okolo nás. Pokročilé technológie bude spájať viacúčelová strecha, zachytávajúca sneh a dážď. Bude pokrytá solárnymi panelmi, ktoré zabezpečia plne autonómny chod prevádzky. Samotný tvar stanice odkazuje na históriu spoločnosti Shell, ktorá vo svojich začiatkoch začínala ako predajca orientálnych mušlí. Práve tvar lastúr viedol nielen k tvarovému, ale aj k vnútornému chodu prevádzky. Návrh tak prezentuje spojenie historického kontextu s použitím najmodernejších technológií v oblasti udržateľnej spoločnosti.

Víťazný návrh od Igora Ivanca Zdroj: SHELL SLOVAKIA

2. miesto: Peter Papcun

Návrh Petra Papcuna ponúka zamyslenie sa nad možnosťami využitia čerpacích staníc v blízkej budúcnosti. V návrhu predpokladá prevahu nabíjania áut elektrickou energiou. Oáza energie neposkytne iba nabíjanie elektrických áut, ale zároveň bude fungovať ako kaviareň, co-working, malá posilňovňa, malý obchod špecializovaný na predaj lokálnych produktov či ako secondhand obchod. Malé átrium uprostred poskytne priestor pre detské ihrisko a terasu so zeleňou. V objekte sa nachádza aj relax miestnosť, ktorá môže slúžiť na krátke zdriemnutie, skupinové hodiny jogy, či ako miestnosť na premietanie filmov. Návrh je postavený z modulov 6 x 6 metrov. Stanica je konštrukčne riešená ako drevostavba z CLT panelov so zelenou strechou. Fasáda je z opáleného smrekovca, ktorý zlepší jej odolnosť a zároveň pomôže zapadnúť, či do mestského prostredia, alebo rovnako do otvoreného priestoru v krajine. Design stanice sa prikláňa k neutrálnejšiemu riešeniu, kde jediné farby, ktoré v objekte vynikajú sú farby loga spoločnosti Shell.

Autor návrhu: Peter Papcun Zdroj: SHELL SLOVAKIA

3. miesto: Lenka Kohútová a Nora Naddourová

Návrh Lenky Kohútovej a Nory Naddourovej odzrkadľuje dve myšlienky: udržateľnosť a čistota. Hlavnou ideou návrhu je zachovať súčasné čerpacie stanice, zjednodušiť ich a nechať vystúpiť čistotu ich konštrukcie. Tá bude modulárna, pripravená na rozšírenie alebo zmenšenie prevádzky. Moduly budú z recyklovaných a udržateľných materiálov. Architektúra nebude okázalá a veľkolepá, ale naopak, skromná a krásna svojou jednoduchou konštrukciou a lákavá svojím príjemným prostredím. Veľkosť stanice aj jej funkcionalita bude odrážať, či sa nachádza v centre miest, na ich okraji či diaľniciach. Okrem tankovania či nabíjania automobilov budú stanice slúžiť najmä na oddych a ľudia budú môcť využiť čitáreň či miestnosť na cvičenie.

Autorky návrhu: Lenka Kohútová a Nora Naddourová Zdroj: SHELL SLOVAKIA