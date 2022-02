Chystáte sa v novom roku kupovať alebo stavať? Pri rastúcej cene stavebných materiálov vám nasporená suma nemusí stačiť. To však nie je žiadny problém, keď viete, kde vám dajú peniaze na splnenie vašich snov o novom alebo lepšom bývaní.

Kúpa bývania alebo jeho rekonštrukcia je jedinečnou udalosťou v živote každého. Výsledkom je nový životný priestor, v ktorom sa človek bude cítiť lepšie. Dopriať si nové bývanie v súčasnosti nemusí byť jednoduché pre rastúce ceny materiálov či energií. To však neplatí, ak máte spoľahlivého partnera alebo presnejšie povedané experta na financovanie bývania. V PSS, Prvej stavebnej sporiteľni, máte novú domácnosť doslova na dosah ruky a úver bez založenia nehnuteľnosťou až do výšky 50-tisíc eur môžete teraz získať jednoducho a bez zbytočného papierovania. Samotný úver klienti najčastejšie využívajú napríklad na modernizáciu či kúpu nového bývania, prípadne na dofinancovanie bytových potrieb, ktoré sú financované najmä hypotékami. Nie je to však podmienka. Úver môžete využiť na akýkoľvek účel, ktorý súvisí s bývaním a spĺňa zákonné podmienky, napríklad aj na kúpu a inštaláciu zariadení fungujúcich na alternatívne zdroje energie.

Výhodou takéhoto úveru bez založenia nehnuteľnosti od PSS, Prvej stavebnej sporiteľne, je jeho dlhý čas splatnosti, to znamená, že jeho mesačné splátky budú nízke a môžu si ich dovoliť aj rodiny s nižšími príjmami. Mnohí klienti však oceňujú aj to, že im Prvá stavebná sporiteľňa umožní odložiť si začiatok splácania úveru až o 3 mesiace.

Ilustračné foto Zdroj: shutterstock

Kto sporí, má lepšie podmienky

Po podpise úverovej zmluvy vám PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, vyplatí 90 percent z úveru, zvyšok dostanete ihneď, ako zdokladujete, na čo ste ho použili. Experti na financovanie vášho bývania vám ho poskytnú aj vtedy, ak stavebné sporenie už máte alebo si ho uzatvoríte priamo so žiadosťou o úver. „Platí, že naši sporiaci klienti získajú vždy výhodnejšie úverové podmienky ako klienti bez predchádzajúceho sporenia,“ hovorí produktový manažér Prvej stavebnej sporiteľne Martin Fuzák.

Ak vám robí vrásky na čele možnosť zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, ktoré môžu hroziť mnohým klientom bánk, potom pozor, dobrá správa. Úrokovú sadzbu stavebného úveru Prvá stavebná sporiteľňa garantuje počas celého obdobia splácania. Oceníte určite aj bezplatné mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úveru. Okrem toho vám experti na financovanie bývania dokážu ušetriť aj cestu do poisťovne, pretože vám radi sprostredkujú napríklad výhodné poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti. Tieto poistenia vám pomôžu v nepredvídaných situáciách, vždy, keď to budete najviac potrebovať.

Každý má šancu

Neviete si požičať pre vyšší vek? O úver môžete v PSS, Prvej stavebnej sporiteľni, požiadať, aj keď ste na dôchodku. Vďaka nemu si môžete napríklad prerobiť kúpeľňu alebo toaletu na bezbariérové, čo vo vyššom veku určite oceníte.

PSS, Prvá stavebná sporiteľňa, je špecializovaná banka na financovanie bývania a je pripravená pomôcť každému, podmienky poskytovania úverov sú však individuálne pre rôzne skupiny klientov. V zásade však platí, že musíte mať najmä dostatočnú bonitu na jeho poskytnutie a musíte zodpovedne splácať už prípadné predchádzajúce pôžičky.

Pre viac informácií navštívte web www.pss.sk alebo najbližšie obchodné zastúpenie PSS, Prvej stavebnej sporiteľne.

Výhody úveru bez založenia nehnuteľnosti od PSS

∙ možnosť posunu začiatku splácania až o 3 mesiace

∙ dlhý čas splatnosti

∙ nízke mesačné splátky

∙ až do výšky 50 000 €

∙ aj bez ručiteľa

Na čo môžete peniaze využiť?

BYT

∙ kúpa, výstavba, stavebné úpravy a modernizácia

∙ nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel bývania

∙ prestavba nebytových priestorov na byt

∙ úhrada záväzkov súvisiacich s uvedenými účelmi (splatenie predtým poskytnutého úveru určeného na účely bývania)

RODINNÝ DOM

∙ kúpa, výstavba, stavebné úpravy, modernizácia, s ním súvisiace drobné stavby

∙ kúpa stavebného pozemku a jeho príprava na výstavbu

∙ kúpa alebo výstavba zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie

∙ územná alebo projektová dokumentácia na stavebné účely

∙ úhrada záväzkov súvisiacich s uvedenými účelmi (splatenie predtým poskytnutého úveru určeného na účely bývania)

Ilustračné foto Zdroj: PSS

Stavebné sporenie so štátnou prémiou

Je založené na myšlienke, že si svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporíte časť prostriedkov, ktoré potrebujete na zlepšenie svojho bývania.

Druhú časť peňazí môžete získať v podobe výhodného úveru. Je teda riešením pre každého, kto chce rozumne zhodnocovať svoje peniaze a bývať lepšie či krajšie. Je to zároveň ideálne riešenie na bezpečné a výhodné zhodnotenie peňazí pre vás i vašu rodinu. Vďaka stavebnému sporeniu si pripravíte finančné prostriedky na rekonštrukciu súčasného alebo na kúpu nového bývania.

Potrebuje vaša domácnosť facelift?

V každej domácnosti je potrebné z času načas vymeniť nábytok, elektrospotrebiče alebo doplnky. Urobte si radosť aj vy a bývajte krajšie už dnes.

Využite úver na vybavenie domácnosti s priaznivou mesačnou splátkou od PSS, Prvej stavebnej sporiteľne. Úver na vybavenie domácnosti nie je úverom zo stavebného sporenia a pre jeho získanie nie je potrebné uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Jedná sa o štandardný spotrebiteľský úver, v rámci ktorého splácate istinu aj úroky.

Ilustračné foto Zdroj: archív

Nenechajte nič na náhodu

Poistenie vám pomôže v nepredvídaných situáciách, vždy, keď to budete najviac potrebovať.

V PSS, Prvej stavebnej sporiteľni, vám teraz sprostredkujú aj unikátne poistenie s mnohými výhodami. Poistiť si môžete všetky objekty na bývanie, najčastejšie byt, rodinný dom, chatu alebo rekreačný dom.

Jednoducho a bez zbytočného papierovania!

V PSS, Prvej stavebnej sporiteľni, vám teraz poskytnú úver bez založenia nehnuteľnosti až do výšky 50 000 €.

Je ideálnym riešením na modernizáciu alebo prestavbu vášho súčasného bývania.

Garancia úrokovej sadzby po celú dobu splácania