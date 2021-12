Strata blízkych nie je jednoduchá a počas Vianoc dokážu byť spomienky na nich o to viac bolestivejšie. O odbornej pomoci pozostalým sa hovorí len veľmi málo, no častokrát je nevyhnutná, najmä ak ide o deti, ktoré sa nevedia vyrovnať so stratou rodiča či súrodenca. Kedy je ten správny čas obrátiť sa na odborníkov?

Smútok po strate blízkeho človeka sa môže prejavovať rôzne. Deti sú v tomto prípade zraniteľnejšie ako dospelí a strata blízkej osoby má nesmierny dopad na celý ich ďalší život. S množstvom takýchto osudov sa stretávajú odborníci z neziskovej organizácie Plamienok, ktorí pomáhajú deťom aj dospelým pomocou smútkovej terapie.

„Každé dieťa, ktorému zomrie rodič alebo dospelý člen rodiny, ktorý tento vzťah nahrádza, potrebuje odbornú psychologickú pomoc. Podľa odozvy, ktorú nám rodičia pravidelne poskytujú, psychický stav takmer všetkých detí a adolescentov sa po poskytnutí terapeutickej pomoci v Plamienku zlepší. Rodičia v dotazníkoch uvádzajú, že ich deti sú veselšie, vyrovnanejšie, viac uvoľnené a otvorenejšie v rozhovoroch s rodičmi, ktorým sa viac sa zverujú,“ dopĺňa Iván Gómez.

Ilustračné foto Zdroj: Plamienok

Nie každý si môže pomoc dovoliť, následky sú však zlé

Príjem rodiny po strate rodiča takmer vždy klesne. Odborníkov, psychológov, ktorí by sa špecializovali na smútkovú terapiu a poradenstvo pre deti je na Slovensku málo. „Z našej skúsenosti vieme, že rodičia, ktorým zomrel partner, často nemajú energiu, financie a na Slovensku ani veľa možností vyhľadať, nájsť a zaplatiť pre svoje deti odbornú psychologickú pomoc. Plamienok v Centre smútkovej terapie smútiacim deťom a dospelým poskytuje poradenstvo a terapeutickú pomoc vždy bezplatne, je hradená z finančných príspevkov našich darcov,“ hvysvetľuje riaditeľka Plamienok n.o. MUDr. Mária Jasenková.

Rodič, ktorý stratil partnera či dieťa, môže požiadať Plamienok o terapeutickú pomoc na webovej stránke www.plamienok.sk. Podľa MUDr. Jasenkovej smútiacim rodinám často povedia o Plamienku ich priatelia alebo známi, ktorí sa o ňom dozvedia z médií či sociálnych sietí. „Žiadne dieťa či adolescent, ktorý stratil blízkeho človeka, nepríde sám a nepovie - ja potrebujem pomoc. My, dospelí, musíme vnímať ich smútok a snažiť sa im pomôcť. Aby v ich živote bolo viac radosti a menej bolesti,“ dodáva na záver MUDr. Jasenková.

Ako zistiť, že dieťa potrebuje pomoc? Sledujte tieto príznaky:

zhoršenie študijných výsledkov po strate blízkeho,

po strate blízkeho, vyššia precitlivenosť , ľahko sa rozčúli alebo rozplače,

, ľahko sa rozčúli alebo rozplače, časté choroby alebo bolesti bruška či hlavy, u ktorých lekári neodhalili príčinu (dieťa svoj smútok prejavuje cez telo),

alebo bruška či hlavy, u ktorých lekári neodhalili príčinu (dieťa svoj smútok prejavuje cez telo), ťažkosti so spánkom, pomočovanie , odmietanie jedla alebo naopak prejedanie sa,

, odmietanie alebo naopak prejedanie sa, dieťa svoj smútok a emócie spojené so smrťou blízkeho vôbec neprejavuje a tvári sa, akoby sa nič nestalo ,

, intenzívny strach z nových vecí, strach o svojich blízkych alebo strach sám o seba,

z nových vecí, strach o svojich blízkych alebo strach sám o seba, dieťa dáva najavo, že aj ono chce zomrieť , alebo sa dokonca pokúsilo ukončiť svoj život,

, alebo sa dokonca pokúsilo ukončiť svoj život, nezáujem o priateľov , nechuť chodiť do školy alebo odmietanie obľúbených aktivít ,

, nechuť chodiť do alebo odmietanie , rizikové správanie ako konzumácia alkoholu a drog či úmyselné vyhľadávanie nebezpečných aktivít, pri ktorých riskuje vlastné zdravie

Ilustračné foto Zdroj: Plamienok

Nasledujúce príbehy len potvrdzujú, že pomoc pozostalým a najmä deťom je nesmierne dôležitá. Ukazujú aj to, aké následky na ďalší život môže mať práve chýbajúca odborná pomoc.

Deti videli smrť otca. Bez pomoci psychológov by sa z toho nedostali

Alexandrin manžel si vzal život. Jeho telo naši ako prvé deti v stodole, kde mali deti svoje zajačiky, ktoré chodili každý deň po škole a škôlke ihneď skontrolovať. Už tri dni po tomto nešťastí Alexandra s deťmi cestovala za lekárkami do hlavného mesta. Keď sa však vrátili domov, stav jej syna Peťka sa opäť zhoršil. „Nedokázal byť vôbec sám ani sekundu. Nedokázal ísť na chodbu ani na WC. Všade s ním musel niekto ísť,” opisuje synov stav Alexandra. Neskôr kontaktovala Plamienok a prišli do Bratislavy na stretnutie. Peťko spolu so sestrou strávili týždeň v letnom terapeutickom tábore Plamienka, neskôr začal chodiť do terapeutickej skupiny sám. Dnes si nevie predstaviť, že by sa pomoc Plamienka neobrátila.

Lucia odbornú pomoc po smrti mamy nedostala a následky pociťuje doteraz

Lucia má dnes 21 rokov. Jej mama, ktorá ju vychovávala sama, zomrela na rakovinu hrubého čreva, keď mala osem rokov. Osvojili si ju starí rodičia, s ktorými mala veľmi blízky vzťah. V tom čase, keď bola Lucia ešte dieťa, nebola odborná pomoc po strate blízkeho bežná, a tak starkým ani nenapadlo, že by mohli na pomoc osloviť odborníkov. Následky straty mamy pociťuje Lucia najmä teraz, v dospelosti, pričom pandémia úzkosť len znásobila. „Mám už iba starkú, ktorá má dnes 77 rokov, starý otec zomrel pred tromi rokmi. Teraz počas korony som cítila obrovskú úzkosť, že sa aj jej niečo stane. Veľmi sa o ňu bojím, lebo ona je jediný človek, ktorý mi zostal,“ hovorí Lucia. Zvládať ťažké chvíle jej pomohol Plamienok, teraz už ako dospelá preto vie, aké sú pomoc a terapia pre smútiaceho dôležité.

DOPRAJTE DEŤOM, KTORÉ PRIŠLI O RODIČA, ODBORNÚ POMOC PSYCHOLÓGA.

Prísť o rodiča je pre dieťa nepredstaviteľná strata. Aby túto traumu dokázali spracovať, potrebujú profesionálnu pomoc. Kvalitná terapia deťom pomôže prekonať najťažšie obdobie a zároveň im výrazne zvýši kvalitu života v dospelom veku.

Deťom a rodinám v Plamienku pomáhame pravidelne a bezplatne. Potrebujeme vyzbierať 50 000 €, aby sme mohli poskytovať kvalitnú odbornú pomoc. Vaše pravidelné dary nám v tom pomáhajú.

Vaše príspevky môžu zabezpečiť:

Konzultáciu s psychológom 25 €

Hodinu individuálnej terapie 35 €

Rodinné stretnutie 80 €

Víkendové stretnutie pre smútiacu rodinu 800 €

Skupinové stretnutie 200 €

Pobyt pre dieťa v tábore na 1 deň 80 €

AJ JEDINÝ DAR ZAVÁŽI. STAŇTE SA DARCOM PLAMIENKA A POMÔŽTE DEŤOM, KTORÉ STRATILI RODIČA. ĎAKUJEME.