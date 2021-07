Vedeli ste, že grilovačka môže byť poriadne kalorickou záležitosťou? A to najmä vtedy, ak preferujete rôzne údeniny alebo majonézu, ktoré zajedáte množstvom bieleho pečiva. Človek má tendenciu „koštovať“ úplne všetko, takže veľmi často dochádza k prejedeniu a rôznym zdravotným ťažkostiam.

Nemusíte sa hneď stať vegetariánom alebo vegánom, úplne stačí, ak svoje menu postavíte na rastlinných proteínoch, napríklad z kvalitného tofu. Bude ľahšie, zdravšie, ale stále chutné aj pre mäsožravcov. LUNTER Tofu neobsahuje cholesterol, GMO ani konzervačné látky, je ľahko stráviteľné a dokonale vás zasýti. Obsahuje totiž omega-3 mastné kyseliny, či všetkých 20 aminokyselín, z ktorých sú zložené proteíny v ľudskom tele. Doplňte ho poriadnou dávkou zeleniny a ovocia a pokiaľ potrebujete pečivo, preferujte to celozrnné.

LUNTER Tofu na gril Tymian a Sweet Chilli netreba marinovať ani inak dochucovať, keďže je už vopred ochutené poctivými marinádami a pripravené priamo na gril. Po otvorení stačia len dve minúty na rozpálenom grile a plnohodnotné jedlo s vyváženou chuťou tymianu či ostrejšieho sweet chilli máte na stole. Vďaka chutnému LUNTER Tofu na gril prípravu letného sviežeho menu zvládnete na záhradnom grile s rozpálenými uhlíkmi, ale užijete si ho aj bez záhrady napríklad na elektrickom grile na balkóne, či v pohodlí vašej kuchyne na grilovacej panvici.

A ktoré sú najväčšie prehrešky voči prírode, ktoré robíme pri grilovačke?

Kupujeme jedlo do zásoby. Pri nákupoch máme tendenciu využívať rôzne akcie či veľké rodinné balenia. Zabúdame však na to, že mnoho výrobkov má veľmi krátku dobu spotreby. Extra opatrní by ste mali byť pri rôznych majonézach a mäsových výrobkoch, ktoré sa môžu vplyvom nesprávneho skladovania pokaziť ešte skôr, než ich stihnete použiť.

Kupujeme balenú vodu. Na Slovensku máme kvalitné zdroje vody, preto sa nebojte napustiť do sklenených nádob klasickú vodu z vodovodu, pridať zopár byliniek a ovocie, pre maškrtné jazýčky môžete použiť aj trochu cukru alebo medu, prípadne aj ľad.

Na všetko používame papierové obrúsky. Majte vždy po ruke dostatok handričiek, ktoré môžete po opratí znovu použiť a znížiť tak zbytočný odpad. Keď sa niečo vyleje alebo budete potrebovať očistiť náradie od mastnoty, použite radšej tie.

Zbytočne zdobíme. Balóny, konfety, dekoračné obrúsky či iné obľúbené dekorácie grilovacích párty sú síce efektné, no pokiaľ ich neviete používať minimálne niekoľko rokov po sebe, sú aj veľmi neekologické. Rovnakú službu vám urobí zopár svetiel alebo misy s nakrájaným ovocím a zeleninou, ktoré doslova hrajú letnými farbami.

Preferujeme jednorazové taniere, poháre, vidličky, nádoby na jedlo. Áno, šetrí to čas, no v skutočnosti vám umytie klasického porcelánu či skla nebude trvať tak dlho, že by to nestálo za ohľaduplnosť voči prírodným zdrojom. Ak ešte máte aj umývačku riadu, riady umyjete bez námahy a navyše s nižšou spotrebou vody.

Zdravé trvanlivé potraviny by mali byť v chladničke každého grilmajstra

Vedeli ste, že LUNTER Tofu vám, na rozdiel od živočíšnych produktov, vydrží v chladničke 6 až 8 týždňov? Je to skvelý pomocník v prípade, že vás prekvapí nečakaná návšteva alebo máte chuť na niečo sýte a ľahké, no nechce sa vám tráviť hodiny s prípravou jedla. Za dve minúty na grile máte na stole Tofu burger alebo ľahké cuketové závitky s avokádom, s ktorými si nielen pochutíte, ale aj znížite uhlíkovú stopu oproti konzumácii živočíšnych produktov.

Svieži burger s LUNTER Tofu na gril Sweet chilli a s grilovanými šampiňónmi

Suroviny na 2 porcie:

2 ks LUNTER Tofu na gril Sweet chilli

Listový špenát

150 g šampiňónov,

Petržlenová vňať

2 žemle so semiačkami

125 g gréckeho jogurtu

Limetková šťava

Soľ

1 lyžička údenej papriky

1 strúčik cesnaku

1 lyžička sójovej omáčky

2 lyžice olivového oleja

Paradajka

Nakladaná uhorka

Svieži burger s LUNTER Tofu na gril Sweet chilli Zdroj: LUNTER

Postup:

LUNTER Tofu na gril Sweet chilli rozrežeme pozdĺžne na dva kusy. Očistíme šampiňóny a nakrájame ich na menšie kúsky. V miske zmiešame grécky jogurt s limetkovou šťavou, soľou a nasekanou petržlenovou vňaťou. Rozpálime si grilovaciu panvicu a LUNTER Tofu na gril Sweet chilli na nej z oboch strán ugrilujeme. Keď je Tofu na gril hotové, na rovnakej panvici orestujeme nakrájené šampiňóny. Rozpolené žemle potrieme jogurtovým dresingom, obložíme listami špenátu, grilovaným tofu, šampiňónmi, pridáme na tenko nakrájanú paradajku, uhorku a môžeme podávať.

Vyskúšajte aj Cuketové závitky s LUNTER Tofu na gril a avokádom

1 ks LUNTER Tofu na gril Tymian

1 cuketa

1 avokádo

1 menšia mrkva

Rukola

Olivový olej

Soľ

Oregano

Cuketové závitky Zdroj: LUNTER

Postup:

Cuketu nastrúhame na tenké pláty, ktoré ogrilujeme na kvapke olivového oleja z oboch strán a zľahka osolíme. LUNTER Tofu na gril Tymian ogrilujeme na vyššom ohni z oboch strán, posypeme oreganom a nakrájame na tenké pláty približne 1-2 cm široké a 4-5 cm dlhé. Očistené avokádu a mrkvu nakrájame na plátky približne 5 cm dlhé. Vezmeme plátok cukety, na jeho začiatok priečne položíme mrkvu, avokádo, lístky rukoly a na vrch LUNTER Tofu na gril Tymian. Cuketu zvinieme do rolky, upevníme špáradlom a podávame.