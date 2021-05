Spomedzi 76 exportných krajín je Slovensko jediné, kam sa novinka z Budějovického Budvaru dováža. Horký ležiak Budvar 33 je dostupný už aj v našich obchodoch, reštauráciách a výčapoch. „Na domácom českom trhu sme našu novinku uviedli už v roku 2019, najprv na pípach reštaurácií a pohostinstiev. Zaznamenali sme pozitívny ohlas a tiež dopyt po tomto pive v obchodoch. Preto sme sa minulý rok rozhodli stáčať Budvar 33 do fliaš a plechoviek s inovatívnymi etiketami,“ hovorí obchodný sládok Budějovického Budvaru Aleš Dvořák. Na Slovensko prichádza Budvar 33 vo fľašiach, plechovkách aj v sudoch, takže si ho je možné vychutnať všade: doma, na výletoch a aj ako čapované pivo s originálnou farbou a bohatou penou.

Budvar 33 kúpite v skle aj v plechovkách s inovatívnymi etiketami. Pre HoReCa segment je dostupný v sudoch. Zdroj: Budvar

Na svetový trend vzrastajúcej obľúbenosti horkých pív zareagoval český národný pivovar horkým ležiakom. Kým vlajková loď pivovaru Budweiser Budvar Original má 22 IBU, teda jednotiek horkosti, Budvar 33 ich má o 11 viac. „Veľmi horké pivá typu IPA mávajú mnohokrát aj vyše 70 IBU. My sme ale nechceli zachádzať do extrémov, išlo nám o to, uvariť horký ležiak, ktorý bude ľuďom chutiť a zároveň ukázať, že Budějovický Budvar ako národný pivovar dokáže ponúknuť širšie portfólio chutí,“ vysvetľuje Aleš Dvořák.

Podľa Aleša Dvořáka je horký ležiak Budvar 33 novinka v portfóliu a zároveň ukážka kumštu pivovarníkov z Budějovického Budvaru. Zdroj: Budvar

Nebáť sa a kombinovať

Zaujímavú, vyladenú chuť sa Budějovickému Budvaru podarilo dosiahnuť kombináciou jednej z najhorkejších odrôd chmeľu, odrody Agnus a sladom Crystal Light, ktorý sa obvykle používa u vrchne kvasených pív. Podľa Aleša Dvořáka to chcelo trochu odvahy, ktorá sa vyplatila: „Len vďaka tomu, že sme sa ho nebáli pridať do typického českého ležiaka, získalo naše pivo zaujímavú farbu a chuťovú vyváženosť. Práve 33 jednotiek horkosti presne zodpovedalo našim kritériám na horký, osviežujúci ležiak,“ približuje vznik novinky obchodný sládok jediného českého národného pivovaru a dodáva, že veľkým inšpirátorom bol v tomto prípade jeho kolega Pavel Palouš z pivovaru Cobolis.

Milovníci horkosti si prídu na svoje

Horký ležiak Budvar 33 spĺňa nároky milovníkov horkého piva a má veľký potenciál zaujať aj tých, ktorí doteraz horkým pivám neholdovali. „Dostupný je v plechovkách, fľašiach alebo pre HoReCa segment v sudoch. Slovensko je jedinou krajinou, kam bude český národný pivovar svoj Budvar 33 vyvážať. Ako ambasádor českej pivnej kultúry veríme, že na Slovensku bude obľúbený rovnako ako vo svojej domovine,“ upozorňuje Ivan Schwarz, riaditeľ Budweiser Budvar SK, slovenskej dcérskej spoločnosti Budějovického Budvaru.

Ivan Schwarz verí, že Budvar 33 si slovenských pivárov získa. Zdroj: Budvar

Horký ležiak Budvar 33 tak spolu s ďalšou novinkou, až 200 dní odležaným Budvarom Reserve, na našich pultoch doplnia tradičné portfólio českobudějovického pivovaru: vlajkovú loď Budweiser Budvar Original, o čosi ľahší Budvar Výčepní, svetovo uznávaný Budvar Tmavý a nealkoholický Budvar Nealko.