Je logické, že prvorodičky majú viac obáv z vyšetrení, priebehu tehotenstva a zo samotného pôrodu ako skúsené rodičky. Avšak ani mamičky viacerých detí sa nemusia cítiť bezpečne, najmä, ak ich predchádzajúce tehotenstvá sprevádzali komplikácie alebo zlé skúsenosti. Príkladom je 34-ročná Kristína, ktorá si prešla potratom a pôrodom, ktorý tiež nebudete závidieť:

Príbeh Kristíny: V pôrodnici na mňa zabudli

„Prvé tehotenstvo sa udržalo len pár týždňov, plod sa nevyvinul, čo môj lekár dosť netaktne a drsne komentoval. Nejako som to ustála. Keď sa mi o dva roky podarilo opäť otehotnieť, bála som sa, že sa moja skúsenosť zopakuje. Od začiatku som bola v strese, čo ešte umocňoval lekár, ku ktorému som nemala dôveru, respektíve po zlej skúsenosti z minulého tehotenstva som pri jeho vyšetreniach a bezcitných komentároch mala zlý pocit. Neviem, možno to bolo len vo mne – ako psychická rana, ktorá sa stále nezahojila.

Našťastie všetko prebiehalo v poriadku, kamarátka mi odporučil pôrodníka. Keď som pár dní pred termínom začala cítiť kontrakcie, manžel ma zaviezol do nemocnice. Mala som všetko pripravené, dokonca aj plán pôrodu, teda – ako by som si pôrod predstavovala ja. Čo sa dialo ďalej ma však negatívne prekvapilo. Umiestnili ma na izbu, z ktorej postupne ďalšie dve rodičky išli rodiť a ja som sa tam zvíjala v bolestiach. Jednoducho neprišli ma celé hodiny ani skontrolovať.

Neviem, či na mňa zabudli alebo čo, ale podľa všetkého sa mi pôrod už rozbiehal, voda odtečená, cítila som obrovský tlak a kričala som na sestričky. Prišli až po chvíli volania, že čo sa deje a potom nastala panika – ona už rodí a nie je voľný žiaden pôrodný box! Rýchlo ma teda uložili na stôl na vyšetrovni a nevedeli zohnať lekára, pretože bola noc a môj dohodnutý pôrodník bol doma a vôbec netušil, že mi odtiekla plodová voda, lebo ho nikto neinformoval.

Odrodila som prakticky len v prítomnosti sestričiek, nakoniec došla lekárka, keď už bola malá vonku. Našťastie všetko prebehlo bez komplikácií, ale nechcem si ani len predstaviť, čo by sa dialo, keby som mala nejaký problém. Ďalšia studená sprcha na mňa padla, keď mi lekár pár hodín po pôrode povedal s dávkou satiry: - Tak čo, bolo všetko podľa vášho pôrodného plánu? No veru nebolo, pretože som mala zaplatenú epidurálku a v tom čase, keď ju bolo potrebné pichnúť si ma nikto nevšímal.

Keď som ho upozornila, že som nedostala epidurálku kvôli tomu, že si ma nikto nevšímal, tak sa ma len akože s humorom spýtal: - Veď vám ju môžem pichnúť aj teraz, keď ju tak veľmi chcete. No mne do smiechu nebolo, bolesti boli veľmi silné. Keby som vedela, na čo mám právo, riešila by som to! Samozrejme, pri pôrode je žena neraz bezmocná,“ dopĺňa Kristína.

Čo ešte prekáža mamičkám v pôrodniciach?

Ďalšie mamičky sa sťažujú na to, že si nemohli vybrať izbu v nadštandarde, lebo všetky boli obsadené alebo personál nedal vedieť oteckovi, ktorý mal byť pri pôrode, že už nastal čas a on čakal pred dverami. Niektoré spomínajú, ako sa sestrička „váľala“ po ich bruchu, v snahe vytlačiť placentu. Veľa žien nie je spokojných s tým, že im lekár urobil epiziotómiu (nástrih hrádze pri pôrode) automaticky bez akýchkoľvek informácií. Sťažnosti mamičiek sa neraz týkajú aj stravy, či nemožnosti priložiť si dieťa hneď po pôrode na hruď, chýbajúcich relaxačných metód a alternatívnych možností týkajúcich sa polohy pri pôrode.

Na jednej strane sú sťažnosti, na druhej práva

Ak ste tehotná alebo ešte len plánujete potomka, potrebujete poznať nielen svoje povinnosti, ale aj práva. Práve preto vytvorilo občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT špeciálny projekt SPRIEVODCA PRÁVAMI PACIENTOV na ceste k úcte a rešpektu.

„Dlhodobo si v našom združení uvedomujeme, že je potrebné s pacientmi komunikovať tak, aby nielen informáciám rozumeli, ale hlavne, aby ich vedeli v konkrétnych situáciách využiť. Časy, keď boli pacienti pasívni, sú už dávno preč. Našou úlohou je pomôcť im stať sa prirodzenou, ale najmä dôstojnou súčasťou zdravotnej starostlivosti,“ objasňuje poslanie projektu Radoslav Herda, predseda občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT.

„V rámci tohto projektu sme pripravili viacero brožúr, ktoré vás v zjednodušenej a prijateľnej forme oboznámia s vašimi právami. Nájdete v nich aj návody na riešenie najčastejších problémových situácií,“ dopĺňa predseda občianskeho združenia.

Jedna z brožúr „Pacientskej knižnice“ – Aké máte práva v tehotenstve a pôrode? – je zameraná práve na obdobie tehotenstva a pôrodu, aby zbavila budúcich rodičov bremena neistoty a zbytočných obáv.

Aké máte práva v tehotenstve a pôrode?

V e-booku z dielne OZ SLOVENSKÝ PACIENT Práva ženy pri pôrode nájdete tieto a ďalšie informácie:

Aké práva máte v tehotenstve, pri pôrode a po ňom?

Poznáte zákony, ktoré garantujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť?

Ako spoznáte dobrú pôrodnicu?

Na akú lekársku starostlivosť máte počas tehotenstva až po pôrod nárok?

Aké informácie je vám povinný ošetrujúci personál povedať?

Čo je to informovaný súhlas a negatívny reverz?

Čo je to pôrodný plán a prečo si ho pripraviť?

