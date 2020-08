Nestáva sa často, že sa v Bratislave stretnú v jeden deň hneď dve legendy. Do hlavného mesta mieri Lietajúca reštaurácia známeho konceptu, pri ktorom žeriav vytiahne 22 odvážlivcov do 50 metrovej výšky a bude pri tom vinárstvo Mavín.

Lietajúca reštaurácia bude štartovať z parkoviska Hotela Kyjev v dňoch 27.8.-6.9.2020. Pri tejto príležitosti pripravilo vinárstvo Mavín pre 22 šťastlivcov Večer slovenskej legendy, na ktorom predstaví štyri medajlami ovenčené vína - Rizling rýnsky 2019, Cabernet sauvignon rosé 2019, Cabernet Franc 2017 Selection a CABALI 2017 Selection. Každé jedno víno bolo bolo vybrané pre svoju unikátnosť. Rizling Rýnsky má nízsku hladinu histamínu a teda je vhodné aj pre ľudí trpiacich histamínovou intoleranciou. Cabernet sauvignon rosé zrel 6 mesiacov na jemnom sedimente bez premiešavania, čo mu dáva unikátnu krémovu chuť a konzistenciu. Cabernetu Franc prebehla počas kvasenia 24 mesiacov v dubových barikových sudoch jablčno-mliečna fermentácia, čo mu dáva nádherný masielkovo-dymový nádych a CABALI je cuvee 3 odrôd v pomere 86% Alibernet, 13% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon, ktoré zreli 26 mesiacov v dubových barikových sudoch. Aj toto víno je vhodné pre ľudí trpiacich histamínovou intoleranciou.

Ako to bude prebiehať, keď sa rozhodnete pre tento zážitok? Personál Lietajúcej reštaurácie vás usadí do bezpečnostných sedačiek a pripúta vás štvorbodovými bezpečnostnými pásmi. Vytiahnutie do 50 metrovej výšky je pomalé a trvá približne minútu, počas ktorej možete meditovať o všetkých svojích životných rozhodnutiach, poprípade sa modliť. Keď sa konečne rozhliadnete a uvidíte Bratislavu z perspektívy ako nikdy pred tým, someliér, ktorý stojí uprostred platformy vám podá vychladený Rizling rýnsky a konečne môžete začať relaxovať, započúvať sa do decentnej hudby, alebo odborného výkladu someliéra. Postupne vám budú naservírované všetky štyri vína, ku ktorým dostanete aj starostlivo napárovane lososové, syrové alebo šunkové tartaletky, oriešky a samozrejme vodu a iné nealko nápoje. Tí odvážnejš sa môžu na sedačke otočiť o 180 stupňov a vychutnať si výhľad úplne bez zábran. Pred vami a pod nohami nič, len absolútny pocit voľnosti a šťastia.

Ilustračné foto. Zdroj: lietajucarestauracia.sk

Je bezpečné piť víno v Lietajúcej reštaurácii? Ako sme sa dozvedeli od prevádzkovateľa eventu, firmy Luxury Events Ltd., reštaurácia spĺňa najprísnejšie bezpečnostné normy, napríklad ISO12100. Každý návštevník je v sedačke istený čtvorbodovými pásmi, každá sedačka je istená bezpečnostným káblom a samotná Lietajúca reštaurácia je zavesená na ôsmych lanách, z ktorých každé jedno samostatne udrží platformu aj s ľudmi v nej. Rovnako žeriav, ktorý bude reštauráciu dvíhať, dokáže za normálnych okolností dvihnúť čtyrikrát tak ťažké bremeno. Jediná nehoda, ktorá vám hrozí, je obliatie sa vínom.

Bude to jedinečný večer plný vyšponovaných zmyslov. Nádherný výhľad z Lietajúcej reštaurácie na Staré mesto pri západe slnka, mrazivý pocit výšky kombinovaný s upokojujúcimi vlastnosťami vybraných vín a vôňa odchádzajúceho leta, by mali byť garantami dokonalého zážitku, ktorý by ste si nemali nechať újsť. Viac informácii nájdete na www.lietajucarestauracia.sk.

Ilustračné foto. Zdroj: lietajucarestauracia.sk