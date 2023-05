Párty s Villa Maria sa bude konať už 23.6.2023 v príjemnom prostredí átria vínotéky WinePlanet.

Atmosférou celej párty vás bude sprevádzať moderátor Junior a hudobná skupina All Time Jazz Trio / Lucia Lužinská. Novinky vinárstva vám osobne predstaví Vincent Lensveldt, European Market Manager Villa Maria. Neváhajte, 7.ročník bude proste „Delicious“.

Vstupenky zakúpite na stránke WinePlanet.sk.

V dnešnej rušnej a hektickej dobe si treba nájsť čas na kvalitné víno a rozšíriť si svoje znalosti o víne. Villa Maria je svetovo známa značka výborných novozélanských vín, ktorá v prvom rade kladie dôraz na kvalitu. Vincent Lensveldt, European Market Manager Villa Maria: „Za posledných 60 rokov sme sa stali jednou z popredných novozélandských vinárskych spoločností. Sme vedúcou značkou novozélandských vín vo Veľkej Británii a naším cieľom je stať sa číslo 1. globálne na celom svete v rozmedzí piatich rokov.“

Ilustračné foto Zdroj: Villa Maria

Degustácia vín bude neriadená v štýle Párty "All you can drink". V cene lístka je aj chutné občerstvenie počas večera. Exkluzívne, pre tých, čo chcú viac, sú pripravené novinky z vinárstva Villa Maria, vína z kolekcie Reserve a Single Vineyrd. Prvý krát budete mať možnosť ochutnať vína z kolekcie Single Vineyard McDiarmid Hill Chardonnay 2021, Seddon Pinot Gris 2021 a Library Release Marlborough Organic Pinot Noir 2017. Vrcholom degustácie budú vína Ngakirikiri 2018 a Attorrney Pinot Noir Organic 2019.

Viac ako 30 % vinohradov vo vlastníctve Villa Maria je dnes v režime organic s cieľom dosiahnuť 100 % do roku 2030. „Vinohrady sú pre nás základ. Veľký dôraz kladieme na kolekciu vín s označením Single Vineyards. Stelesňujú charakteristické vlastnosti pre špecifickú klímu, pôdu a terroir. Vyrábajú sa exkluzívne v obmedzenom množstve a len vtedy, keď podmienky ročníka umožňujú plné vyjadrenie ich individuality,“ zdôrazňuje Vincent Lensveldt.

Ilustračné foto Zdroj: Villa Maria

Top bielou odrodou vinárstva Villa Maria je Sauvignon Blanc. Na Novom Zélande sa veľmi dobre darí odrodám Chardonnay, Riesling a Pinot Gris. Čo sa týka červených vín, svojou kvalitou každým rokom prekvapujú vína z odrôd Pinot Noir, Cabernet Sauvignon a Merlot.

Single Vineyard

Vinica Taylors Pass sa nachádza sa na severnom brehu rieky Awatere v južnom Marlborough a má štrkové podložie. Počas večera budete mať možnosť ochutnať Sauvignon Blanc s vynikajúcou koncentráciou a štruktúrou. Seddon Vineyard sa nachádza na južnom brehu rieky Awatere s hlinito ílovou pôdou, ktorá umožňuje hroznu ľahko dosiahnuť fyziologickú zrelosť. Z tejto vinice ponúkneme Pinot Gris. Vinohrad McDiarmid Hill má nádhernú polohu na vyvýšenom svahu orientovanom na sever v Patutahi. Vďaka plnému využitiu slnečného svetla, veterných podmienok, mierne nižších teplôt poskytuje nadmorská výška skvelé podmienky pre pestovanie odrody Chardonnay. Attorney Vineyard sa nachádza v subregióne Southern Valleys v Marlborough. V roku 2012 bola vinica Attorney Vineyard plne certifikovaná ako organická. Patrí k popredným oblastiam pre Pinot Noir v Marlborough. V rámci degustácie budete môcť ochutnať Attorney Pinot Noir, ktorý bol vyrobený k 60. výročiu založenia Villa Maria.