Ešte pred pár rokmi poznali Borisa Valábika viac-menej len fanúšikovia hokeja, presnejšie zámorskej hokejovej ligy. Po odchode z NHL a návrate do rodnej Nitry v sebe objavil talent na komentovanie a moderovanie, čo zúročil vo svojej šou a v podcastoch s Mariánom Gáboríkom „Boris a Brambor“ a v televíznych reláciách.

Jeho život nesprevádzajú škandály, má svoju rodinku s manželkou Luckou a dcérkou Viktorkou. Valábik je jednoducho prototyp správneho chlapa a aj preto sa stal tvárou siete elektropredajní PLANEO . Ako to má on sám s nakupovaním? „Snažím sa nakupovať s rozvahou a vo väčšine prípadov si premyslím, kedy a kde si danú vec kúpim. Niekedy síce konám spontánne, ale ak sa jedná o väčšiu investíciu do niečoho, čo hneď nepotrebujem, trpezlivosť sa mi vždy vyplatila,“ hovorí Boris.

Neférové umeliny ho vytočia

Preto ani preňho, rovnako ako pre státisíce ďalších Slovákov, nie je problém počkať si na skutočné zľavy vo výpredajovom sviatku Black Friday. No práve vtedy ho dokáže jedna vec poriadne rozčúliť. „Žiaľ, ešte stále sú tu obchodníci, ktorí prelepovaním cenoviek alebo navýšenými cenami pred začiatkom výpredaja vytvárajú umelý dojem dobrej výpredajovej ceny. Takéto umeliny ma vedia poriadne vytočiť. Neférové jednanie so zákazníkom totiž považujem za vysoko nemorálne a za sklamanie dôvery,“ hovorí Valábik otvorene.

Skutočné sú lepšie, než bombastické

Bohužiaľ, má pravdu. Veď koľkí z nás sa pri pohľade na perfektné čísla zamyslia nad tým, či môže byť taká vysoká zľava naozaj reálna? Každoročne kolujú internetom aj zážitky s prelepenými cenovkami, keď pod cenou „po zľave“ nájdete pôvodnú nálepku s cenou ešte nižšou. Boris Valábik ide na istotu a odporúča ju aj ostatným. „Mám overených, serióznych predajcov a medzi nimi je aj PLANEO. V ich predajniach som vždy natrafil na slušné jednanie, čestný prístup a úsmev. Rovnako je to aj s dopravou, keď nakupujem cez planeo.sk. A aj teraz počas Black Friday prišli so skutočnými zľavami, a nie iba ich vidinou,“ dodáva moderátor, ktorý oceňuje férový prístup ako v športe, tak aj v bežnom živote.

Ako môže hovoriť Valábik o Black Friday, keď je len začiatok novembra? V PLANEO totiž na 25. november nečakali a výpredajový ošiaľ už rozbehli naplno.

Pozrite sa, čo všetko sa oplatí kúpiť v PLANEO – so zľavovým kódom je cena ešte nižšia!