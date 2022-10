Málo pohybovej aktivity, jednostranná pohybová aktivita – žiadna pohybová aktivita. Pripadá vám to už ako mantra, ktorú počúvate z každej strany? Je na to dôvod. Keď premýšľanie o pohybovej aktivite veľmi zjednodušíme, pohyb je život. A kto sa nehýbe, skôr či neskôr na to dopláca zdravotnými problémami, ktoré mu pohyb znemožnia.

Tí, ktorí majú skúsenosť s bolesťou chrbta často veľmi dobre vedia, čo robia zle a čo vyprovokovalo ďalšiu z nepríjemných a dlho sa vlečúcich bolestivých epizód. Či už patríte medzi nováčikov, alebo je pre vás bolesť chrbta celoživotným strašiakom, základom je chrbticu a celý pohybový aparát zaťažovať pravidelne, rovnomerne a dávať si pozor na „školácke chyby“, ktoré už do polohy ležmo priviedli mnohých.

Náchylnejší na recidívu bolesti chrbta sú zväčša tí, ktorí svoju premiéru majú za sebou. Ich chrbtica je práve v tom mieste, kde ich už v minulosti seklo oslabená a mali by si dávať o to väčší pozor. Sú však aj aktivity, pri ktorých si o bolesť chrbta vyslovene koledujú aj tí, ktorí ňou trpieť nezvyknú. Spomeňte si len na umývanie okien – cítili ste, ako vám po chrbte cícerkom steká pot a do toho z otvoreného okna prúdi chladný vzduch...a pamätáte si aj na to, k akému výsledku (okrem čistých okien) to viedlo?

No okrem priameho vystavovania sa riziku „seknutia“, ako sa ľudovo bolesť chrbtice nazýva môžu k preťaženiu chrbtice viesť aj zdanlivo nenápadné chyby pri každodenných aktivitách. Nesprávne vstávanie (prudké, bez zohľadnenia polohy ťažiska, vstávanie s rotáciou), nesprávne zohýbanie sa a dvíhanie bremien (zdvíhanie bremena s vystretými nohami), zlozvyky pri sedení (absencia správneho opierania sa a dodržiavania 90 ° uhla v kolenách, medzi panvou a trupom a medzi rukami ohnutými v lakťoch a trupom), ležaní (opotrebovaný alebo váhe či výške nezodpovedajúci matrac, spánok na bruchu a v polohách, ktoré spôsobujú tlak na kĺby a chrbticu), nerovnomerné zaťažovanie chrbtice (nosenie tašiek, kabeliek a ruksakov výlučne na jednej strane), nesprávna obuv – a korunu tomu všetkému dáva absencia fyzickej aktivity. Platí to aj pre vás?

Krk alebo kríže? V sekunde je po radosti.

Prudká bolesť – doslova taká, ktorá vás zrazí na kolená. V lepšom prípade. Taká, že vám nedovolí vstať bez toho, aby vám nevyrazilo dych. A aká je optimálna poloha zdravej chrbtice a aký je skutočný stav? Boris Bánovský , medicínsky riaditeľ Kúpeľov Piešťany vo videu hovorí o prirodzenej anatómii chrbta a aj o jave, ktorý súčasnú populáciu postihuje najčastejšie: „Chrbtica je dvakrát esovito zahnutá. Tvorí ju krčná lordóza pozostávajúca zo 7 stavcov. Nasleduje hrudná kyfóza skladajúca sa z 12 stavcov, drieková lordóza s 5 stavcami a chrbtica končí kyfózou tvorenou krížovou kosťou zrastenou z posledných 5 stavcov. To je jej prirodzená pozícia. Tá sa súčasným životným štýlom mení. Najčastejším dôsledkom nesprávneho držania tela a slabého svalového korzetu je vyrovnávanie driekovej lordózy a neprimerane vypuklá krčná lordóza.“ To vedie k dlhodobému oslabovaniu spomínaných oblastí, v ktorých sa bolesť prihlási o slovo najčastejšie.

Ilustračné foto Zdroj: Gettyimages

Pri dlhodobej a nerovnomernej záťaži a taktiež pri absencii kompenzačných cvičení dochádza k tomu, čo všetci, ktorí už mali „seknuté“ v krížoch či inej časti chrbtice dobre poznajú. MUDr. Bánovský vo videu vysvetľuje, ako vzniká bolesť chrbta: „Stavce sú kosti. Tie nemajú kam uhnúť. Medzi nimi sú mäkké tkanivá – takzvané medzistavcové platničky. Bolesť chrbta býva zvyčajne už len dôsledkom takzvanej hernie – vysunutej či prasknutej medzistavcovej platničky. Tá tlačí priamo na nervy miechy.“ Existuje spôsob, ktorým je možné udržať mäkké tkanivá – platničky dlhodobo na svojom mieste?

Hýbať sa. Ale ako?

Či je horšie nerobiť nič alebo sa hýbať, ale nesprávne by bolo na dlhú debatu – no skráťme ju na konštatovanie, že hýbať sa je pre chrbticu prirodzené a vytváranie takzvaného zdravého svalového korzetu a udržiavanie jej prirodzenej pozície je základom zdravého a bezbolestného fungovania.

Znamená to, že každý, kto trpí bolesťou chrbta by mal odpozorovať, v akej pozícii sa väčšinu dňa nachádza. K tomu je potrebné poradiť sa s odborníkom – napríklad s fyzioterapeutom a zaradiť vhodné kompenzačné cvičenia. Naučiť sa zdravému a správnemu pohybu môžete aj pomocou inštruktážnych videí z dielne fyzioterapeuta piešťanských kúpeľov.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Najúčinnejšou a dá sa povedať, že aj jedinou fungujúcou prevenciou ale aj riešením bolestí chrbta je pohyb, budovanie zdravých pohybových návykov a kompenzačné cvičenia. Náplasti a užívanie analgetík, či už lokálne alebo perorálne rieši iba príznak – bolesť. Ani jeden z týchto prístupov, ktorý podľa Bánovského používa ako prvý väčšina Slovákov nerieši príčinu bolesti, preto má táto bolesť neustálu tendenciu opakovať sa.

