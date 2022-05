Pozvanie na jeho návštevu sa neodmieta. Vyberte sa teda spolu s nami do mekky ležiakov!

České Budějovice sú na mape od roku 1265 a vtedajšie kráľovské mesto je dnes metropolou juhočeského kraja. Mesto založil Přemysl Otakar II a hneď mu aj udelil privilégium varenia piva. Asi by sme ťažko hľadali iné mesto so 757-ročnou praxou vo varení piva. Tu vie už aj malé dieťa, kde je český národný pivovar Budějovický Budvar. My sa ale na ulici pýtať nemusíme, pretože do pivovaru nás pozval Budweiser Budvar Slovensko. Posilnení originál českou „svíčkovou s knedlíky“ a samozrejme správne vychladeným Budvarom v kultovej reštaurácii Budvarka vchádzame do priestorov, kam si môžete spraviť výlet aj vy.

V areáli pivovaru sa pivári cítia ako v raji. Zdroj: archív S.K.

Všetky chute pokazeného piva

Hneď v úvode nás pracovníci Výskumného ústavu pivovarského a sladárskeho

posadia za stôl, kde už každého čakajú tri poháriky so vzorkou piva. Našou úlohou je rozoznať, ktoré je odlišné. Keď sa trochu sústredím na zlatistý mok v mojich chuťových pohárikoch, podarí sa mi odlíšiť desinu od dvanástky, na čo som patrične hrdá. To, čo príde potom, však veru nechce zažiť žiaden pivár! Postupne ochutnávame osem vzoriek s nasimulovanými chybami, ktoré by sa pivu stať nemali. Zjednodušene povedané – zisťujeme, ako chutí pokazené pivo a zároveň sa dozvedáme, čo jeho chuť spôsobuje a v ktorej fáze chyba nastala. Pretože stačí pivo skladovať niekoľko dní na slnku a po jeho otvorení sa na vás vyvalí pavilón opíc, alebo ak krčmár neprepláchne trúbky poriadne, raz-dva sa bude z pohára načapovaného piva šíriť nefalšovaná „vôňa“ nemocničnej dezinfekcie. Okrem týchto dvoch exemplárov je nám ešte „dopriate“ okúsiť vzorky, chutiace ako kukurica, starý kartón či trochu stuchnuté maslo.

Čo vzorka, to čuchový a chuťový zážitok. Zdroj: archív S.K.

Raz darmo, chemické procesy robia svoje. Všetky zámerné nepodarky spláchneme dokonale načapovanou dvanástkou Budweiser Budvar Original a začíname vlastnú prehliadku pivovaru.

Aleš Dvořák pred artézskou studňou pivovaru Budějovický Budvar. Zdroj: archív S.K.

Poctivé suroviny

Našim sprievodcom je kultový chlapík, obchodný sládok pivovaru Aleš Dvořák, ktorý tu pracuje už 30 rokov. S neprehliadnuteľnými vykrútenými fúzami a osobitým humorom mu k dokonalému obrazu sládka chýba azda už len pivné brucho. Prejdeme areálom a zastavujeme sa pri artézskej studni. „V Budějovickom Budvare sa varí voda z artézskej studne, ktorá je asi 300 metrov pod pivovarom. Je to mäkká voda, kvalitou porovnateľná s dojčenskou a preto ju nemusíme nijako chemicky upravovať, pre ležiaky je ideálna,“ vysvetľuje Aleš Dvořák. Keby sme prišli o pár mesiacov neskôr, mohli by sme sa pokochať aj pohľadom na chmeľ. Niektorých z nás sládok vyvedie z omylu, že bez chmeľu sa pivo navariť nedá. „Chmeľ je skôr korením, než základnou surovinou. Tou je voda a jačmenný slad,“ spresňuje naše dovtedajšie znalosti. Chmeľ, používaný v českobudějovickom národnom pivovare, má však svoje absolútne špecifikum: pri varení piva sa používajú celé sušené hlávky chmeľu a nie zlisované do granúl, ako je bežná prax v ostatných pivovaroch. Aký je to rozdiel? „Asi ako medzi čajom vo vrecúšku a sypaným čajom. Chutia oba, ale ten druhý má v sebe čosi viac,“ usmeje sa Aleš Dvořák popod vykrútené fúzy.

Varňa Budějovického Budvaru, na vozíku sú pripravené sušené hlávky chmeľu. Zdroj: archív S.K.

Našou ďalšou zastávkou je varňa. Pod nami sú lesklé mosadzné varné súpravy. Tu sa mieša slad s vodou, potom sa tretina zmesi pomaly zahrieva v rmutovacom kotle, odtiaľ putuje do kade, kde sa scedí a pokračuje do chmeľovaru. Trvá asi 10 hodín, kým vznikne mladina, určená na hlavné kvasenie. To prebieha za pomoci pivovarských kvasiniek v tankoch so špeciálnym kónickým tvarom. Kvasinky tu premieňajú cukor na alkohol a oxid uhličitý. „Keď skončia svoju prácu, padnú na dno a vďaka tvaru týchto tankov tam zostanú, keď sa vykvasený produkt prečerpáva na zrenie,“ hovorí náš sprievodca. Zrenie, teda ležanie, trvá v Budějovickom Budvare tak dlho, ako si to pivo vyžaduje, aby bol z neho dokonalý ležiak. A to sme už v chladnom podzemí medzi stovkami tankov, v ktorých vznikajú ničím nefalšované poctivé ležiaky. „V Budějoviciach disponujeme pravdepodobne najväčšou kapacitou ležiackych tankov v Európe, čo umožňuje ležiaku zrieť tak dlho, ako je to potrebné. Preto naše výrobky stále chutia ako originálne pivo, majú svoj vlastný terroir a s pivami z globálnych pivovarov sa nedajú porovnávať,“ vysvetľuje podstatu „ležania“ obchodný sládok Budějovického Budvaru.

Tieto tanky sú kolískou ležiakov so slovom „Budvar“ v názve. Zdroj: archív S.K.

„Náš Budweisser Budvar Original, teda dvanástka, zreje 90 dní, Budvaru Reserve doprajeme exkluzívny, až 200 dňový oddych.“ Počas svojho výkladu nám Dvořák dáva ochutnať pivo priamo z tanku a my máme okrem iného aj jedinečnú možnosť zistiť, ako chutí ležiak, ktorý je vo svojom tanku od minulého septembra. Že ako? Vynikajúco! Zo studenej pivnice prechádzame chodbami a areálom pivovaru do hlučnej modernej fľaškovne. Sledujeme, ako vzorne zoradené prechádzajú rozľahlou halou a ten pohľad pôsobí trochu hypnotizujúco. Von z pivovaru vyjdeme o trošku veselší, no predovšetkým oveľa múdrejší. Odteraz už pre nás bude Budweiser Budvar Original, Budvar 33, tmavý ležiak Budvar Tmavý, ľahká desiatka Budvar Výčepní, „šoférsky“ Budvar Nealko alebo exkluzívny Budvar Reserve nielen osviežením, ale aj spomienkou na jedinečný zážitok.

Na zdravie! Zdroj: archív S.K.