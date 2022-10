Hoci kvalita potravín vyrobených v Európskej únii sa dlhodobo drží na vysokej úrovni, aj v tomto odvetví niekedy nastanú nepríjemné odhalenia. Najnovšie je to škandál s kuracím mäsom u nášho severného suseda.

BILLA preto uisťuje zákazníkov, že na svojich pultoch v dennej ponuke predáva kuracie mäso takmer výlučne zo slovenských chovov. Domácich dodávateľov BILLA podporuje prostredníctvom projektu Doba slovenská, ale aj vybudovaním obľúbených privátnych značiek.

V ostatných týždňoch Európou otriasa kauza s krmivom kontaminovaným technickými olejmi a mazivami. To malo byť podávané hydine na poľských farmách. Keďže nie je vylúčené, že sa nebezpečná poľská hydina mohla dostať aj k slovenským zákazníkom, štátny potravinový dozor momentálne vykonáva zvýšené kontroly a spotrebiteľom odporúča tomuto mäsu sa vyhýbať. Prieskumy spoločnosti BILLA pritom potvrdzujú, že zákazníci vnímajú zahraničné potravinové kauzy citlivo. V tohtoročnom prieskume skončilo kritérium slovenského pôvodu mäsa až na piatom mieste. Za dôležitý ho označilo 75 % opýtaných. V podobnom prieskume BILLA z roku 2019 nakupovalo prioritne slovenské mäso až 88 % zákazníkov a pôvod mäsa skončil na priečke dôležitosti na druhom mieste, hneď za kvalitou a čerstvosťou. Vyzerá to tak, a potvrdzujú to aj výsledky prieskumov, že spotrebitelia si všímajú krajinu pôvodu mäsa pri prebiehajúcich kauzách.

Garancia slovenského mäsa

BILLA v aktuálnej situácii ubezpečuje zákazníkov, že z jej predajní si poľskú hydinu domov neodnesú. Naopak, v rámci vlastnej značky Slovenská farma BILLA už od roku 2013 zákazníkom ponúka kvalitné mäso výlučne z domácich chovov, a tiež ovocie a zeleninu lokálneho pôvodu. Medzi hlavných dodávateľov mäsa značky Slovenská farma patria farmy Jurová, Veľký Ďur, Tajná či Padáň. Chované zvieratá tu dostávajú nutrične vyvážené krmivo a sú v starostlivosti odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. „Mäso značky Slovenská farma pravidelne podrobujeme testom kvality, pričom v dodržiavaní hygienických predpisov sme veľmi prísni. K dispozícii tiež máme pravidelné laboratórne výsledky aj prehlásenia od všetkých dodávateľov. O vysokej kvalite slovenského mäsa v našich supermarketoch niet žiadnych pochýb,“ uviedla Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka BILLA.

Vysoký štandard kvality za výhodnú cenu prináša aj privátna značka Mäsiarov výber, ktorou spoločnosť BILLA rozšírila svoj mäsový sortiment v úvode tohto roka. Pod logom tejto značky si zákazníci môžu zakúpiť hydinu, bravčovinu a hovädzinu od starostlivo vybraných dodávateľov. Hydina Mäsiarov výber je až z 99 % slovenská, lokálneho pôvodu. Zvyšné hydinové mäso BILLA dováža z českých fariem. Vo všeobecnosti pochádza hydina Mäsiarov výber z welfare chovov, kde majú zvieratá stály prístup k napájadlu s vodou a ku krmivu bez pridaných antibiotík a rastových hormónov. V rámci značky Mäsiarov výber je samozrejmosťou, že pri každom produkte je garantovaná čerstvosť a dvojitá kontrola kvality. V predajniach s chladiacim pultom mäso opracúvajú profesionálni BILLA mäsiari, v ostatných prevádzkach si zákazníci môžu produkty zakúpiť v ochrannej atmosfére. K vysokému štandardu tohto mäsa prispieva aj kontrola na príjme skladu. „Naša privátna značka Mäsiarov výber zákazníkom ponúka čerstvé mäso tej najvyššej kvality za výbornú cenu. Spolupracujeme len s overenými dodávateľmi, pre ktorých sú spokojnosť zákazníkov a poctivé remeslo prioritami,“ povedala A. Georgieva.

