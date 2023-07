Už 22.7. vybehnú bežci v ústrety divočine a vrhnú sa do lesov Veľkej Fatry.

Každá lokalita ponúka na výber viacero behov a je zaručené, že každý bežec si príde na svoje.



Bežecký deň štartuje detskými pretekmi, ktoré zastrešujú lekárne Dr. Max, ktoré sú špecifické tým, že behať môže naozaj každý, kto vie stáť! Na svoje si tak prídu najmenšie deti (ročník narodenia 2019 a mladší) a aj predškoláci či mladší a starší žiaci.

Presne na pravé poludnie štartuje charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN s dĺžkou približne 4 km. Výťažok aj z týchto pretekov poputuje neziskovej organizácii IPčko, ktorá sa stará o psychické zdravie a pohodu mladých ľudí na Slovensku. Táto nezisková organizácia zastrešuje aj nízkoprahové centrum Káčko v Žiline, kde financie poputujú. Je to centrum, kde v krízovej situácii môžete dostať odbornú anonymnú pomoc.



Druhá časť dňa odštartuje trasou Lesníckej 11, nad ktorou má záštitu zakladajúci partner celého seriálu a to LESY Slovenskej republiky.

Bežecký sviatok vo Veľkej Fatre uzavrie trasa s dĺžkou 20 km a bežci si tak naplno vychutnajú, čo ponúka príroda jedného z najkrajších Národných parkov.



Súčasťou oboch trás je prebeh dedinkou Vlkolínec, zapísanou do svetového dedičstva UNESCO, takže sa naozaj bude na čo pozerať! Lesné cesty, výbehy, zbehy, prebehy cez mosty - to všetko zažijú pretekári na trasách pretekov Behaj lesmi vo Veľkej fatre.

Okrem toho je bežecký seriál Behaj lesmi je známy aj silnou ekologickou myšlienkou. Hlavným partnerom ekológie sú aj tento rok lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo. Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.



Aj vo Veľkej Fatre všetci pretekári dostanú medaile vyrobené z rozložiteľného bioplastu, ktorý má svoj základ v kukurici a obilovinách. Medaila je navyše typická pre danú lokalitu a zložená z vrstevníc daného miesta. Na pamiatku si tak odnášajú časť mapy svojej trasy. Diplomy sú z hubového mycélia, ktoré sa v prírode nielen rozloží, ale dokonca slúži ako hnojivo. Ekologické sú aj samotné štartovné tašky, pretože sa rozpadnú v horúcej vode a samozrejmosťou je aj triedenie odpadu.



Navyše si v stanovom mestečku v stánku lekární Dr. Max môžu všetci vyskúšať svoju kapacitu pľúc, nechať si urobiť taping alebo si dopriať vitamínové nápoje.

Druhá časť sezóny začne v divočine Národného parku Veľká Fatra a bude pokračovať do romantickej lokality - vinárskej oblasti Topoľčianky.



Registrovať sa dá pohodlne online na stránke behajlesmi.sk

