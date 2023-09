Bežecká séria Behaj lesmi má za sebou celú sezónu 2023. 6 nezabudnuteľných lokalít, na ktorých bolo dokopy 7122 bežcov. Seriál tento rok začínal v historickom Devíne, pokračoval do rozprávkových Čičmian a pozrel sa aj na východ, do majestátnej Bachledovej doliny. Druhú polovicu otvorila divoká Veľká Fatra a po nej nová lokalita - romantické Topoľčianky. Zakončenie sezóny 2023 prebehlo v krásnych Štiavnických vrchoch!

UDRŽATEĽNÉ PRETEKY V LESE

Aj tento rok sa celým podujatím niesla myšlienka pomoci prírode. Vďaka partnerovi ekológie, lekárňam Dr. Max sme rozdali 7 122 špeciálnych rozpustných tašiek použitých pre štartovacie balíčky. Nahradili sme zhruba 69 000 jednorazových plastových pohárov špeciálnymi znova použiteľnými plastovými pohárikmi, tzv. Speedcupmi, čím sa do značnej miery eliminovalo hromadenie odpadu v prírode.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

S úctou k našim lesom si organizátori, v spolupráci s Dr. Max , pripravili aj ďalšie ekologické vychytávky. Pre tohtoročnú sezónu bolo použité dokonale rozložiteľné ekologické značenie pretekárskych trás z materiálu Solubag, ktorý je navyše možné používať opakovane. V prípade, že by predsa len niekde v lese zostali časti značenia je materiál v prírode rozložiteľný už po 180 dňoch. Až 6 000 metrov v minulosti používanej plastovej značiacej pásky bolo nahradených značením z ekologického materiálu!

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Už samozrejmosťou je dokonalé triedenie odpadu. Dokopy bolo zo všetkých lokalít správne vytriedených až 4 181 kg odpadu, vrátane 315 kg BIO odpadu.

Udržateľnosť bola v sezóne 2023 doslova hmatateľná aj v ekologických medailách, ktorých základ pri výrobe tvorili zemiaky či kukurica.

Dr. Max aj v tohtoročnej sezóne priniesol projekt, ktorý zostane v jednom z dejísk podujatia aj po skončení sezóny. S podporou organizátorov Behaj lesmi odovzdala lekárenská spoločnosť do rúk zástupcu primátora mesta Ružomberok Róberta Kolára šek v hodnote 13 000 eur. Finančné prostriedky poslúžia na realizáciu projektu Zelených ostrovov v jednom z najviac znečistených miest na Slovensku. Po minuloročnom rozsvietení Čičmian tak pridali ďalšiu spoločensky prospešnú aktivitu.

Okrem udržateľnosti pretekov je hlavným cieľom spoločnosti Dr. Max podpora aktívneho životného štýlu detí, ale aj celých rodín. Séria šiestich pretekov celkovo privítala až 1 380 nadšených lesných mláďat, ktoré si užili pravú bežeckú atmosféru plnú povzbudzovania a skvelých výkonov. Do cieľa dorazili po štyroch, za ručičku a niektorí dokonca s prstom v nose a domov si okrem krásnych zážitkov odniesli aj pretekárske tričko vo farbe pretekov a plné vrecko cien od lekární Dr.Max.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

ŠPECIÁLNY STAN DR. MAX

Krásna príroda, v ktorej sa jednotlivé behy konali si zaslúžili mimoriadnu pozornosť a opateru. Lekárne Dr. Max ako hlavný partner podujatia a titulárny partner detských pretekov však s rovnakou váhou a záujmom pristupoval aj v tejto sezóne k starostlivosti o bežcov a návštevníkov podujatia. Špeciálny Dr. Max stan sa aj tento rok tešil veľkému záujmu, pričom ho navštívili stovky pretekárov, ale aj nebežcov, ktorí sa na Behaj lesmi zúčastnili ako sprievod.

Osvedčené benefity, ako doplnenie potrebných vitamínov, zapožičanie a použitie repelentov, čistiacich gélov či náplastí nechýbalo v obľúbenom a tradične zelenom stane tento rok ani dermoporadenstvo či možnosť segmentálnej analýzy celého tela.

Aktivity a servis pre bežcov, ale aj ostatných návštevníkov podujatia boli v tohtoročnej sezóne doplnené o atraktívne novinky. Prvou bola služba tejpovania, čo je terapeutická metóda, ktorá sa využíva ako terapia pri problémoch pohybového ústrojenstva. Využili ju najmä bežci, ktorí mali menšie zdravotné problémy no chceli si svoj beh naplno užiť. Ďalšou, už minulý ročník otestovanou atraktívnou službou na podujatí bola tzv. spirometria. Vďaka tejto funkčnej diagnostike pľúc v zastúpení profesionálneho športového diagnostika získali záujemci okamžité vyhodnotenie stavu pľúc na základe 12 základných parametrov ich funkcií, vrátane tých najdôležitejších ako je forsírovaná kapacita pľúc, objem vydýchnutia, vek pľúc a ďalšie.

BEH, KTORÝ POMÁHA

V každej tohtoročnej lokalite si bežci mohli zabehnúť charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, ktorého titulárnym partnerom je práve TV JOJ a Nadácia TV JOJ. Počas celej série bežci zbierali finančné prostriedky na neziskovú organizáciu Ipčko.sk , bezplatnú internetovú linku dôvery pre mladých ľudí, ktorú môže využiť ktokoľvek, kto sa cíti zmätený, slabý alebo sám. Vďaka pretekárom JOJ ŠPORT RUN sme vybrali presne 15 325 eur! Z toho 3 000 eur prispel partner Behaj lesmi ZATOPEK CONSULTING . V každom mieste pretekov sa prispievalo na konkrétne Káčko - nízkoprahové centrum prvej psychologickej pomoci. Tento rok sme tak spoločne pomohli až 6 takýmto centrám.

NOVÁ LOKALITA

Zakladajúci partner seriálu Behaj lesmi sú Lesy Slovenskej republiky, tie zároveň v každej lokalite zastrešujú krátku trasu - Lesnícku 10. Organizátori seriálu spoločne s Lesmi Slovenskej republiky tento rok odhalili novú lokalitu - Topoľčianky. Lokalita je základňou Lesov Slovenskej republiky a návštevníci aj bežci si mohli vychutnať bohatý program, napríklad prehliadku s pánom včelárom, návštevu zubrej zvernice alebo zámku Topoľčianky.

Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom Lesmi Slovenskej republiky za každého jedného bežca strom. To znamená, že za celú sériu pribudne do slovenských lesov presne 7122 nových stromčekov!

Vo všetkých lokalitách mali bežci na výber dve trasy, dlhú, približne 20 km trasu a krátku, približne 10 km trasu. Na tratiach sa o bežcov starali dobrovoľníci, ktorí ukazovali správny smer, podávali občerstvenie alebo povzbudzovali k lepším výkonom. Partnerom dobrovoľníkov je partner seriálu Orlen.

ZÁZEMIE PRE VŠETKÝCH

V medzičase mohli bežci a ich fanúšikovia či doprovod zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v stanových mestečkách. Všade si návštevníci aj bežci otestovať bežeckú obuv švajčiarskej značky On či sa odfotiť vo fotokútiku AAA AUTO. Ako bonus našli všetci bežci vo svojom štartovnom balíčku pamätnú medailu od Českej mincovne. V Topoľčiankach a Štiavnických vrchoch čakalo na návštevníkov prekvapenie v podobe autogramiády so slovenskou biatlonistkou Paulínou Bátovskou Fialkovou.

Organizátori už teraz sľubujú prekvapenia na sezónu 2024, takže bežci sa určite budú mať na čo tešiť.