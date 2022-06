Bezdymová zóna festivalu Pohoda ponúkne počas dvoch dní 8.7.2022 (piatok) a 9.7.2022 (sobota) svojim návštevníkom skvelý program. Organizátori festivalu a spoločnosť Philip Morris sa aj tento rok v rámci osvety o škodlivosti cigaretového dymu dohodli, že priamo v areáli nebude možné zakúpiť žiadne klasické cigarety, čiže Pohoda bude už po druhý krát bezdymová.

„Plánujeme pokračovať v koncepte bezdymového festivalu tak, ako minulý rok na Pohoda on the Ground ani tentokrát nebudeme predávať klasické cigarety. V spolupráci s Philip Morris tiež rozdáme návštevníkom a návštevníčkam prenosné popolníky. Ohorky sa budú vhadzovať do špeciálnych zberných nádob – popolníkov, ktorých obsah pôjde následne na recykláciu. Zozbierané ohorky sa potom v pilotnom projekte zrecyklujú a budú využité ako prímes do asfaltovej zmesi,“ hovorí Anton Repka, PR & Media Director festivalu Pohoda.

Ilustračné foto Zdroj: Philip Morris

Blízko bezdymovej zóny budú môcť návštevníci festivalu navštíviť laboratórium „Svet bez dymu“, ktoré je prístupné len osobám starším ako 18 rokov. Laboratórium bude umiestnené v blízkosti Sporka stage a bezdymovej zóny a dospelí ľudia sa v ňom dozvedia, aké sú hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a množstvo faktov o nikotíne či bezdymových alternatívach. Navyše pred laboratóriom návštevníkov čaká vizuálne aj myšlienkovo zaujímavé dizajnové prekvapenie.

„Nesmierne nás teší, že sa tento rok môžeme zúčastniť festivalu Pohoda v plnom nasadení. Pre návštevníkov sme v našej bezdymovej zóne pripravili pestrý zaujímavý program, môžu sa tešiť na rôznych umelcov či stand-up komikov a ďalšie prekvapenia. Na festival tento rok prinášame návštevníkom novinku v podobe už spomínaného interaktívneho vedeckého laboratória profesora Dohorela, kde budú mať možnosť dozvedieť sa viac o škodlivosti cigaretového dymu, samotnej závislosti na nikotíne, ale aj o dostupných vedeckých riešeniach v podobe menej rizikových bezdymových alternatív.“, uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovensko.

Program plný úžasných zážitkov aj osobností

Rovnako ako hudobná časť na Pohode, aj tá v bezdymovej zóne prinesie návštevníkom množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Moderátorom dvojdňového programu bude Kamil Konkoľ. Návštevníci sa môžu taktiež tešiť na súťaže o Art Stickers od maliarky Márie „Huly“ Valenčíkovej a rovnako na jej tvorivý proces priamo v bezdymovej zóne. O zábavu sa postarajú známi a obľúbení stand-up komici Jakub Lužina a Michael Szatmary, ktorí sa na Pohodu veľmi tešia. „Konečne! Po dvoch pandemických rokoch sa neviem dočkať. Akonáhle som sa dozvedel, že Pohoda bude, okamžite ma prestali bolieť kĺby!“ vtipne vyjadril radosť Jakub Lužina. V bezdymovej zóne nebude návštevníkom chýbať ani hudobný zážitok, o ktorý sa postará známy český DJ a producent NobodyListen, vlastným menom Jakub Strach. Jeho koncept party Addict sa stal fenoménom. Návštevníci bezdymovej zóny sa môžu tešiť aj na koncert Tamary Kramar, kapelu The Youniverse, či skvelé hudobné DJ sety Bulp a Fallgrapp. Vstup do bezdymovej zóny je povolený iba osobám starším ako 18 rokov.

Vizuálne dobrodružstvo v Art Galérii

Komplexný vizuálny zážitok v bezdymovej zóne poskytne ART Galéria s technologickými vychytávkami ako sú LED Wall koridor s interaktívnou projekciou, kinetické svetlá či holografický vyhodnocovač životných priorít. Pamiatku na Pohodu 2022 si môžete odniesť zo špeciálneho fotokútika s efektom demonštrujúcim ako vyzerá svet s dymom a bez dymu. V prípade dobrého počasia navyše zažijú návštevníci jedinečnú dronovú šou.

Program POHODA 2022 IQOS BEZDYMOVA ZÓNA

Piatok 8.7.2022

14:00 - 16:30 Tvorba umeleckého diela s Máriou HULOU Valenčíkovou

14:40 - 15:40 Talkshow

Hostia: Mária Hula Valenčíková, Jakub Strach alias NobodyListen

17:00 - 18:00 STAND UP Michael Szatmary, Jakub Lužina

19:20 - 20:20 The Youniverse

21:40 - 22:40 Fallgrapp DJ Set

24:00 - 01:15 DJ NobodyListen

01:15 - 01:30 Drone Show powered by BEZDYMOVÁ ZÓNA

01:30 - 02:00 DJ NobodyListen

Sobota 9.7.2022

13:30 - 15:40 Sobotný piknik

14:40 – 15:40 Tamara Kramar

15:30 - 17:30 Tvorba umeleckého diela s Máriou HULOU Valenčíkovou

17:30 - 18:00 Talkshow

Hosť: Mária Hula Valenčíková

19:20 - 20:20 BULP DJ SET

21:40 - 22:40 DJ Jimmy Pé

00:00 - 02:00 DJ NobodyListen

