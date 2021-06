Bez kávy nemôže začať váš deň? Je vôňa a chuť práve pripravenej kávy to, čo potrebujete cítiť ráno ako prvé? Vedci sa pozreli na kávu a obsah kofeínu v nej bližšie.

Best Coffee Distribution odhalí to, čo ste o kofeíne v káve netušili

Prišli na niekoľko zaujímavosti, ktoré vás možno prekvapia. Spoločne s Best Coffee Distribution odhalíme, koľko kávy za deň môžeme vypiť, ale aj to, či je v tmavo praženej káve viac kofeínu ako v svetlo praženej.

Pre mnohých ľudí deň nezačne bez šálky kvalitnej a chutnej kávy. Mnohí z nás v rannom zhone vynechajú raňajky, ale kávu si neodpustia. Paradoxom preto je, že človek by po nej nemal siahnuť hneď po zobudení. Kedy je teda správny čas odpiť z tohto lahodného nápoja? Spoločnosť Best Coffee Distribution, ktorá ponúka taliansku kávu značky Hausbrandt, prichádza s vedeckými poznatkami a odpoveďami na viaceré otázky spojené s kávou.

Vedci na základe výskumov tvrdia, že ideálny čas na kávu je medzi deviatou a desiatou hodinou dopoludnia. Dôvod je jednoduchý. Podľa nich je to správny čas, aby kofeín v káve dodal organizmu dostatočnú dávku energie a zároveň, aby nemal negatívny vplyv na spánok kávičkára. Je dokázané, že dopady kofeínu na telo človeka sa líšia v závislosti od toho, kedy si svoju dávku kávy doprajete.

Ilustračné foto Zdroj: Best Coffee Distribution

Poznáte aj stav, kedy vás rozbolí hlava, ak si svoju pravidelnú šálku tohto nápoja nedoprajete? Ani toto nie je výmysel. Podľa výskumov takýto stav môže nastať. Samozrejme, všetko závisí od vášho organizmu. Kým niekto deficit kofeínu pocíti okamžite, iný si ani neuvedomí, že kávu vynechal.

Koľko kofeínu je bezpečné vypiť?

Skupina doktorov v austrálskom Melbourne skúmala dopady kofeínu koľko šálok za deň dokáže ovplyvniť tep srdca. Práve na tep srdca môže mať dávka kofeínu dopad. Zistili, že osem a pol šálok kávy espresso môže mať nejaký efekt na srdce. To bolo minimum, ktoré dokázali reálne odmerať. Zároveň zistili, že toxická dávka pre telo človeka je 25 litrov filtrovanej kávy.

V ktorej káve je viac kofeínu?

Kofeín sa do pripravovaného nápoja dostáva z pomletých kávových zŕn počas celej extrakcie, teda počas celého procesu prípravy kávy. V skutočnosti sa do finálneho nápoja zo zŕn vytiahne len 20 percent kofeínu. Či si zvolíte espresso alebo filtrovanú kávu vedzte, že 80 percent kofeínu sa k vám ani nedostane. Avšak platí, že čím dlhší je proces extrakcie, tým viac kofeínu si doprajete. Zvyčajne sa porovnáva double shot espresso, ktoré obsahuje 80 mg kofeínu a french press so svojimi 125 mg kofeínu.

Ak máte chuť na kávu, no z nejakého dôvodu siahnete po bezkofeínovej, mali by ste vedieť, že aj tieto zrná budú istú dávku zostatkového kofeínu obsahovať. Jeho množstvo závisí od metódy, ktorou kofeín v zrnách redukovali. Kým napríklad filtrovaná káva obsahuje 100 ž 200 mg kofeínu, bezkofeínová obsahuje 10 až 20 mg v 240 mililitroch.

Ilustračné foto Zdroj: Best Coffee Distribution

Napriek všetkým výskumom je veľmi zložité povedať jednoznačne, ktorý druh kávového nápoja koľko kofeínu obsahuje. Všetko závisí nielen od samotných kávových zŕn, ale aj od spôsobu prípravy receptu, zmesi kávy i vody.

Tmavo pražená káva = viac kofeínová káva?

Je viac kofeínu v svetlo či v tmavo praženej káve? Tradiční kávičkári by povedali, že tmavo pražená káva je silnejšia a teda obsahuje aj viac kofeínu. Iní zase tvrdia, že pražením sa kofeín odstraňuje. Toto nie je pravda, lebo kofeín je žiaruvzdorná molekula. Pravdou je, že množstvo kofeínu na gram tuhej svetlo praženej kávy je rovnaký ako v tmavo upraženej káve. Rozdiel nastáva jedine v chuti. Tmavo pražená káva je silnejšia, no nie v obsahu kofeínu.

Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek druh kávy, Best Coffee Distribution vás nesklame a prídete si na svoje.