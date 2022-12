BANSKÁ BYSTRICA. Krajské mesto pod Urpínom sa zaradilo medzi samosprávy, v ktorých stavili na moderné riešenie zberu odpadu. Na začiatku novembra tohto roka začala v Banskej Bystrici akciová spoločnosť Marius Pedersen , ktorá tu má jednu zo svojich prevádzok, budovať prvé stojiská s polopodzemnými kontajnermi.

Ilustračné foto Zdroj: Marius Pedersen

Za poldruha mesiaca ich tu vyrástlo sedem. Je na nich umiestnených dovedna 39 polopodzemných kontajnerov. V prvej polovici budúceho roka ich pribudne vyše sto. Potvrdila to Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spomínanej spoločnosti.

Konkretizovala, že v mesiacoch marec - máj je v pláne výstavba ďalších 16 stojísk so 130 kontajnermi v prípade, že to poveternostné podmienky dovolia. Polopodzemné kontajnery majú v porovnaní s klasickými veľkoobjemovými nádobami, určenými na zber odpadu, značné výhody.„Jeden päťkubíkový polopodzemný kontajner nahradí až šesť tisícstolitrových kontajnerov. Ich kapacita je vyššia vďaka tomu, že pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa v nich odpad zhutňuje. Z takýchto kontajnerov sa nešíri zápach, ktorý je veľakrát lákadlom pre hlodavce. Ich okolie zostáva čisté,“ ozrejmila Marianna Klobušická.

Vyzdvihla aj ďalší významný benefit, ktorý polopodzemné kontajnery, v prípade ktorých je separovaný zber samozrejmosťou, prinášajú. „Keď sú naplnené na 75 percent, tak nám senzor v nich zabudovaný signalizuje, že ich treba vyprázdniť. V lokalitách so starými kontajnermi vyvážame odpad väčšinou trikrát do týždňa. Predpokladáme, že pri polopodzemných kontajneroch to bude postačovať raz za týždeň. Znamená to menej smetiarskych áut v uliciach mesta, s čím priamo súvisí zníženie uhlíkovej stopy. Tá je v súčasnosti veľkým strašiakom, keďže zvýšené emisie skleníkových plynov majú priamy vplyv na globálne otepľovanie a klimatické zmeny.“

Ilustračné foto Zdroj: Marius Pedersen

Polopodzemné kontajnery, ktorých bonusom je estetickosť, riešia aj problém, ktorý trápi ľudí v mnohých mestách. V lete im totiž život strpčuje nepríjemný zápach. Šíri sa z takzvaných dierkovaných nádob, určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu.

„Polopodzemné kontajnery riešia aj túto nepríjemnú záležitosť, keďže nie sú perforované. V podstate ide o betónovú šachtu v ktorej je umiestnený plastový zásobník. Ten sa vyváža,“ dodala regionálna riaditeľka s tým, že existencia šácht na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je v Banskej Bystrici veľkou výhodou.

Ilustračné foto Zdroj: Marius Pedersen

Polopodzemné kontajnery znižujú aj riziko vandalizmu. Ich pevné zabudovanie totiž nepovolaným osobám neumožňuje prílišnú manipuláciu, ktorá by mohla viesť k ich devastácii. „Zatiaľ neevidujeme ich cielené ničenie. Banskej Bystrici sú aktuálne novinkou, no v susednom Zvolene už ľuďom slúžia dlhšie. Síce tam vyzerajú trochu inak, avšak plnia rovnaký účel,“ podotkla Marianna Klobušická. Sú lokality, v ktorých sa ľudia dožadujú polopodzemných kontajnerov, avšak márne. Nie je to preto, že by im ich nechceli vybudovať.

Realizáciu ich výstavby znemožňujú elektrické vedenia, vodovodné potrubia či internetové káble. „Musíme prihliadať na existujúce inžinierske siete. Dnešné sídliská sú väčšinou nimi husto pretkané, preto je potrebné dôkladne posúdiť vhodnosť lokality,“ objasnila regionálna riaditeľka. Avšak doplnila, že už dnes majú v Banskej Bystrici vytipované ďalšie miesta na ich realizáciu. Informáciu potvrdil aj Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice. „Verím, že ak to počasie umožní, tak už v jarných mesiacoch sa bude pokračovať v budovaní kontajnerových stojísk v Radvani, Podháji a Kráľovej. Tiež budeme mapovať ďalšie lokality, vhodné na ich vybudovanie. Musíme však prihliadať na existujúce inžinierske siete,“ uviedol primátor.

Teší ho, že po časoch náročnej prípravy už v meste ľuďom slúžia prvé polopodzemné kontajnery, nachádzajúce sa na uliciach Poľnej, Sládkovičovej a Radvanskej. „Pri kontrole sme zistili, že sa naozaj slušne plnia, čo svedčí aj o predsviatočnom čase. Momentálne ešte ponechávame aj staré stojiská, keďže po sviatkoch predpokladáme väčšie množstvo odpadu. Na budúci rok začneme staré kontajnery postupne z ulíc odpratávať. Polopodzemné kontajnery sú kultivované a ekologické. Verím, že aj zber odpadu sa stane efektívnejším vďaka zabudovaným senzorom naplnenosti. Napokon, do modernej doby patria moderné riešenia,“ zakončil primátor.

Ilustračné foto Zdroj: Marius Pedersen