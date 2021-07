Aktuálne si kvôli návšteve kina nepotrebujete urobiť test a môžete si užiť Ladies Movie Night so všetkým čo k tomu patrí – welcome drink, občerstvenie, testovanie produktov partnerov akcie a samozrejme, nesmie chýbať ani tombola, v ktorej môžete vyhrať skvelé ceny. Tento mesiac si nemôžete nechať ujsť, pretože súčasťou Ladies Movie Night bude slovensko česká komédia Známi neznámi so skvelým hereckým obsadením. Poznačte si do kalendára dátum 3.8. o 18:15 a uchmatnite si svoje lístky ešte dnes. Predaj lístkov na babskú jazdu je už spustený.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Film Známi neznámi je sladko horká komédia o partii českých a slovenských kamarátov, ktorí sa schádzajú v pražskom byte, aby oslávili príchod Nového roku. Poznajú sa už dlho a aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu klasickej silvestrovskej oslavy, keby... Keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...? Stačí jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi. V komédii Známi neznámi sa môžete tešiť na Táňu Pauhofovú, Tomáša Maštalíra, Petru Polnišovú, Kláru Issovú, Sväťa Malachovského, Martina Hofmana, Tomáša Měcháčeka a Annu Kadeřávkovú.

Bezpečnosť zákazníkov je v Cinema City prvoradá. Zoznam aktuálnych nariadení a opatrení v Cinema City nájdete tu.