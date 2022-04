Nové trendy v gastronómii, zaujímavé turistické destinácie a k tomu prehliadku všetkých foriem mobility už na konci apríla prinesú do bratislavskej Incheby známe veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro. Tento rok sa v dňoch 28. 4. – 1. 5. budú konať spoločne s Autosalonom, ktorý sa ponesie v duchu mobility ako takej.

Autosalon: prehliadka všetkých foriem mobility

Prierez možnosťami prepravy a elektromobility od 28. apríla do 1. mája prinesie tradičný bratislavský Autosalon. V tomto roku nebude zameraný len na automobily ako produkt, ale aj na služby, ktoré s automobilmi a mobilitou súvisia. Napriek náročnej situácii v automobilovom segmente sa návštevníci môžu tešiť nielen na prezentáciu osobných, úžitkových aj luxusných automobilov, ale aj karavanov a obytných automobilov v sekcii Caravan Show, a chýbať nebude ani slovenská automobilová premiéra.

Automobil ako produkt aj služba

Hoci automobilový priemysel je poznačený nielen pandémiou, ale aj aktuálnou politickou situáciou vo svete, Autosalon najmä prostredníctvom predajcov a zastúpenia spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním automobilových služieb odprezentuje nielen širšie dostupné modely, ale aj luxusné a exkluzívne automobily (Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Brabus, Citröen, Dodge, DongFeng, DS, Ferrari, Isuzu, KIA, Lamborghini, McLaren, Mercedes, Opel, Peugeot, Piaggo, Porsche, RAM, Renault, Rolls Royce, Volkswagen).

Dôraz pritom bude kladený nielen na vozidlá samotné, ale aj na služby, ktoré s vozidlami a s mobilitou súvisia ako prenájom, carsharing a podobne, pričom v rámci témy mobility sa predstaví aj známa značka bicyklov (Specialized). Aj z toho dôvodu nebudú uvedené značky zastúpené v plnej miere, ale návštevníkom sa predstavia vybrané modely vozidiel.

Luxus na cestách v podobe exkluzívnych modelov

Ani v prvom ročníku Autosalonu po pandémii koronavírusu nebudú návštevníci ukrátení o ponuku exkluzívnych automobilov. Rýchlosť, sila a elegantné tvary budú zastúpené napríklad prostredníctvom modelov Audi e-tron GT, Aston Martin DB11, Aston Martin DBX, Bentley GT Speed, Bentley Bentayga Hybrid, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 812 Superfast, Ferrari Roma, Lamborghini Huracan STO, McLaren 570 GT či Brabus 700.

Inšpirácia nedávnou minulosťou v youngtimer zóne

Automobily, ktoré nie sú novinkami, ale overenými a spoľahlivými strojmi – také v rámci Autosalonu priblíži tzv. youngtimer zóna. Viacero modelov BMW (850 CSi, 750 Li, E28 M5), Ferrari (Challenge Stradale, 348 GTS, 348 GTB, California, 512 TR), ale aj Lamborghini Jarama a Murciélago Roadster; Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series či Porsche 356 Continental budú nepochybne atraktívnym spestrením štyroch dní v Inchebe.

Slovenská automobilová premiéra a karavany

Napriek náročnej situácii prináša Autosalon aj horúcu novinku: kompaktné SUV DONGFENG Glory 500. Prvé kusy tohto modelu už teraz smerujú na Slovensko a po príchode na náš trh bude toto vozidlo jedným z vôbec najdostupnejších SUV na trhu. V rámci Autosalonu môžu návštevníci zavítať aj do sekcie Caravan Show, ktorá poteší všetkých milovníkov dlhých ciest a oddychu na štyroch kolesách prostredníctvom karavanov, obytných vozidiel či prívesov.

Sprievodný program – jazdy aj cenné rady

Hneď v prvý deň Autosalonu, 28.4. sa o 12:30 uskutoční konferencia na tému vodíkových technológií v doprave. V piatok 29.4. a v sobotu 30.4. (vždy o 17:00) sa v expozícii youngtimerov uskutočnia workshopy o investovaní do automobilov. Každý, koho táto téma zaujíma, sa v Inchebe dozvie, aké pravidlá treba dodržiavať pri kúpe a starostlivosti o investičný automobil, aby jeho hodnota bola čo najvyššia. Od piatka 28.4. do nedele 1.5. sa počas celého dňa bude spoločnosť AUTO Prestige na vonkajšej ploche zabezpečovať predvádzacie jazdy na vozidlách BMW M4 a BMW X5M.

Hlavným mediálnym partnerom Autosalonu je RTVS – Rádio Slovensko a dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré sa predstaví v samostatnej expozícii.

ITF Slovakiatour: závan voľnosti a relaxu

Zaujímavé turistické miesta, známe aj menej známe lokality, prezentácie prírodných krás, tradícií, folklóru aj rady pre bezproblémové cestovanie prináša do Incheby medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Svoju ponuku počas štyroch dní predstavia nielen zastúpenia krajín, ale aj regiónov, organizácií cestovného ruchu, cestovných kancelárií aj samostatných subjektov pôsobiacich v turizme. Veľtrh má v tomto roku dvoch partnerov – národnú organizáciu pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, a Košický samosprávny kraj v spolupráci s Košice Región Turizmus.

Dovolenka na Slovensku

Počas pandémie bolo cestovanie mimoriadne náročné a mnoho ľudí radšej uprednostnilo pobyt vo vlastnej záhrade či na chalupe. Hoci s výrazným zlepšením situácie cestovanie opäť ožíva, mnoho ľudí z opatrnosti uprednostňuje dovolenku na Slovensku.

Jeden z partnerov veľtrhu, národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, si vo svojej expozícii pripravila propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie vhodnej na celoročný oddych. Návštevníci spoznajú „stálice“ slovenského cestovného ruchu, napr. pamiatky UNESCO, slovenské kúpele, historické mestá, najvýznamnejšie hrady a zámky, zážitkový cestovný ruch a ďalšie atrakcie, ale aj menej známe a netradičné lokality. V expozícii bude mať premiéru nová komplexná publikácia o Slovensku, ktorú si návštevníci budú môcť prezrieť v digitálnej podobe.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Košice Región Turizmus si pre návštevníkov prichystal expozíciu v podobe Kraja sveta a rozprávkovej krajiny Haravara. Jej súčasťou bude aj fotokútik s maskotmi, ochutnávka vín z tokajskej vinohradníckej oblasti, prezentácia sladkostí od lokálneho výrobcu či živá socha. Interaktívnou súčasťou prezentácie turistických možností bude aj reálna sedačka lanovky na Geravy, na ktorú si budú môcť návštevníci reálne sadnúť a vďaka virtuálnej realite získajú pocit, akoby sa na lanovke reálne viezli.

Zaujímavé turistické destinácie predstaví aj Severovýchod Slovenska. V ponuke vystavovateľov nebudú chýbať obľúbené slovenské kúpele (Bardejovské kúpele, Kúpele Brusno, Kúpele Dudince, Kúpele Lúčky, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy, Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice), ktoré v nadväznosti na pandémiu ponúkajú aj tzv. postcovidové pobyty.

Blízke krajiny aj exotika

Na veľtrhu bude mať silné zastúpenie susedná Česká republika, a to prostredníctvom viacerých krajov (Plzenský, Moravskoslezský, Stredočeský, Jihočeský a Zlínsky). Zo susedných krajín sa návštevníkom ďalej predstaví Rakúsko.

Destinácie pre cestovateľov s túlavými topánkami a tých, ktorí túžia po nečakaných dobrodružstvách aj oddychu, priblíži zastúpenie Belehradu a Vojvodiny. Možnosti pre trávenie dovolenky nielen pri mori zasa prinesú slovenské aj zahraničné cestovné kancelárie. Nebude chýbať ani exotika – vďaka veľtrhu si návštevníci môžu naplánovať oddych na slnkom zaliatych Maledivách.

Danubius Gastro: gastronomické novinky, chute a vône

Gastronomické novinky, potraviny, víno a káva, atraktívne kulinárske predstavenia so špičkovými kuchármi a k tomu vybavenie pre segment gastronómie – na veľtrhu Danubius Gastro, ktorý sa v Inchebe uskutoční od 28.4. do 1.5., si prídu na svoje nielen milovníci dobrého jedla, ale aj odborníci zo segmentu HoReCa. Súčasťou veľtrhu bude aj obľúbené Kávové mestečko, ktoré predstaví známe značky, uznávaných pražiarov a výrobcov kaviarenského inventáru či profesionálnych pomocníkov na domácu prípravu kávy.

Odbornosť a profesionalita

Veľtrh Danubius Gastro je dlhodobo dôležitou platformou pre prezentáciu trendov a noviniek v segmente gastronómie. Hoci ten bol výrazne zasiahnutý pandémiou koronavírusu, návštevníci sa opäť môžu tešiť na ponuku menších spoločností a živnostníkov, ako aj významných značiek (METRO Cash & Carry SR, Frujo, Mäspoma, Minit Slovakia, Karloff, Ryba Žilina a pod.). Záštita Ministerstva pôdohospodárstva SR a účasť Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov zaručujú odbornosť a vysokú úroveň veľtrhu.

Kulinárske zážitky na najvyššej úrovni

Vône, chute a farby – aj tak by sa dal opísať sprievodný program veľtrhu, ktorý bude plný varenia naživo, súťaží aj ochutnávok. Hneď prvý deň odštartuje súťaž vo varení naživo SKILLS Slovakia Gastro junior METRO CUP 2021/2022 v odbore kuchár. V piatok kuchárov vystriedajú cukrári počas súťaže SKILLS Slovakia Gastro junior DEBIC CUP 2021/2022. Návštevníci sa môžu počas všetkých štyroch dní inšpirovať aj množstvom ďalších praktických ukážok.

Dozvedia sa napríklad, ako správne pripravovať pokrmy technikou „sous vide“, ako správne filetovať, aké typy kreviet existujú a ako ich správne použiť. Lákavou témou bude aj otváranie a konzumácia ustríc či grilovanie hovädzieho mäsa. Programom bude sprevádzať profesionálny kuchár Vojto Artz. Známy taliansky kuchár žijúci na Slovensku, Andrea Ena, zasa predvedie prípravu pravého talianskeho rizota.

Na veľtrhu ako v špičkovej kaviarni

Kávové mestečko v rámci Danubius Gastro prináša nielen výrobcov kávy a kávového inventáru, ale aj praktické ukážky správnej prípravy tohto obľúbeného nápoja. Baristická súťaž študentov stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska, SLOVAK BARISTA CUP junior 2022, ukáže prípravu kávových nápojov, ale aj miešaných drinkov, pri ktorých kreativita jednotlivých súťažiacich nemá hraníc. Aká je správna príprava espressa, ako by malo vyzerať správne cappuccino či aké recepty sa používajú na rôzne alternatívne prípravy kávy ako chemex, aeropress, džezva či V60 si návštevníci môžu prísť pozrieť naživo do Incheby.

Autosalon, ITF Slovakiatour a Danubius Gastro sú pre verejnosť otvorené od 28.4. do 1.5. každý deň od 9:00 do 18:00 (v nedeľu iba do 17:00). Vstupenka v cene 7 eur (zľavnená 5 eur) platí na všetky podujatia zároveň.

