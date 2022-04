Nové trendy v gastronómii, zaujímavé turistické destinácie a k tomu prehliadku všetkých foriem mobility už od 28. apríla prinesú do bratislavskej Incheby známe veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro. Tento rok sa až do 1.5. budú konať spoločne s Autosalonom, ktorý sa ponesie v duchu mobility ako takej. Na čo všetko sa môžete tešiť?

ITF Slovakiatour: závan voľnosti a relaxu

Počas pandémie bolo cestovanie mimoriadne náročné a mnoho ľudí radšej uprednostnilo pobyt vo vlastnej záhrade či na chalupe. S výrazným zlepšením situácie však cestovanie opäť ožíva a ľudia chcú „dobehnúť“ zmeškané dovolenky. Veľtrh ITF Slovakiatour návštevníkom predstaví množstvo cestovateľských inšpirácií a turistických tipov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to vďaka zastúpeniu krajín, regiónov, cestovných kancelárií či ďalších subjektov pôsobiacich v turizme. Nebude chýbať ponuka slovenských kúpeľov, ktoré v nadväznosti na pandémiu ponúkajú aj tzv. postcovidové pobyty.

Veľtrh má v tomto roku dvoch partnerov: národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL ponúkne návštevníkom tipy na trávenie dovolenky na Slovensku na miestach, ktoré možno ešte nepoznáte, ale i „stálice“ slovenského cestovného ruchu, napr. pamiatky UNESCO, slovenské kúpele, historické mestá, najvýznamnejšie hrady a zámky, zážitkový cestovný ruch a ďalšie atrakcie. V expozícii bude mať premiéru nová komplexná publikácia o Slovensku, ktorú si môžu návštevníci interaktívne prehliadať na dotykových obrazovkách v digitálnej podobe.

Ďalším partnerom je Košický samosprávny kraj v spolupráci s Košice Región Turizmus. V rámci jeho expozície objavíte napríklad foto kútik s maskotmi, ochutnávku vín z tokajskej vinohradníckej oblasti či reálnu sedačku lanovky na Geravy, ktorá vďaka virtuálnej realite navnadí skutočný zážitok.

Danubius Gastro: Kávové mestečko, varenie naživo, chute a vône

Potraviny, kávu a víno, gurmánske špeciality, technológie a zariadenia pre gastronomický segment, ale aj program plný varenia naživo na vás pre zmenu čaká na veľtrhu Danubius Gastro. Počas všetkých štyroch dní sa môžete prísť inšpirovať profesionálnymi kuchármi a cukrármi, ktorí budú pred publikom prezentovať svoje schopnosti.

Dozviete sa napríklad, ako správne pripravovať pokrmy technikou „sous vide“, ako správne filetovať, aké typy kreviet existujú a ako ich správne použiť. Zistíte aj čosi viac viac o otváraní a konzumácii ustríc či o grilovaní hovädzieho mäsa. Programom vás bude sprevádzať špičkový profesionálny kuchár Vojto Artz. Známy taliansky kuchár žijúci na Slovensku, Andrea Ena, vás pre zmenu naučí pripraviť pravé talianske rizoto.

Danubius Gastro by ste tiež rozhodne mali navštíviť v prípade, že milujete kávu. V rámci Kávového mestečka sa vám predstavia uznávaní pražiari, známe značky kávy, výrobcovia kaviarenského inventáru či profesionálnych pomocníkov na domácu prípravu kávy a v neposlednom rade šikovní výrobcovia sladkých dobrôt. Baristická súťaž študentov stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska, SLOVAK BARISTA CUP junior 2022, ukáže prípravu obľúbených kávových nápojov, ale aj miešaných drinkov, pri ktorých kreativita jednotlivých súťažiacich nemá hraníc. Aká je správna príprava espressa, ako by malo vyzerať správne cappuccino či aké recepty sa používajú na rôzne alternatívne prípravy kávy ako chemex, aeropress, džezva či V60 si môžete prísť pozrieť naživo do Incheby.

Autosalon: všetky formy mobility pod jednou strechou

Popri veľtrhoch cestovného ruchu a gastronómie sa môžete tešiť aj na Autosalon, ktorý prinesie prierez možnosťami osobnej aj úžitkovej dopravy a elektromobility. Tento rok nebude zameraný len na automobily ako komoditu, ale aj na služby, ktoré s automobilmi a mobilitou súvisia. Hoci automobilový priemysel je poznačený nielen pandémiou, ale aj aktuálnou politickou situáciou vo svete, Autosalon prinesie osobné, užitkové aj luxusné automobily, a dokonca aj horúcu novinku: kompaktné SUV DONGFENG Glory 500. Prvé kusy tohto modelu už teraz smerujú na Slovensko a po príchode na náš trh bude toto vozidlo jedným z vôbec najdostupnejších SUV na trhu.

V rámci Autosalonu sa môžete tešiť aj na sekciu Caravan Show, ktorá poteší všetkých milovníkov dlhých ciest a oddychu na štyroch kolesách prostredníctvom karavanov, obytných vozidiel či prívesov. Hlavným mediálnym partnerom je RTVS – Rádio Slovensko a dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré sa predstaví v samostatnej expozícii.

Nezmeškajte trojicu obľúbených podujatí v Inchebe od 28.4. do 1.5. Viac na www.incheba.sk.

Zdroj: Incheba