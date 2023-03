V tomto roku spoločnosť plánuje do nabíjacej infraštruktúry investovať viac ako 130 tisíc eur

Faktický zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035 či plánovaná a kritizovaná emisná norma Euro 7 sú nesporným krokom k prechodu na bezemisnú mobilitu v Európe. Skupina AURES Holdings, ktorá je najväčším predajcom ojazdených automobilov v strednej Európe, sa naň chystá už teraz. V tomto roku plánuje investovať do infraštruktúry vyše stotridsaťtisíc eur a ďalej rozšíri ponuku ojazdených hybridov a elektromobilov. Do roku 2025 chce mať všetky svoje pobočky prispôsobené aj na predaj rôznych typov batériových vozidiel, vrátane doplnkových produktov, ako sú napríklad dobíjacie káble a wallboxy. Zákazníkom bude k dispozícii aj špecialista na bezemisné vozidlá, ktorý dokáže odpovedať na všetky otázky ohľadom prevádzky týchto automobilov. Na zavádzanie elektromobility AURES Holdings vypracoval komplexnú stratégiu a vytvoril špecializovaný tím, ktorý ju bude realizovať.

„Postupný prechod k bezemisnej mobilite je pre nás v tomto okamihu výzvou. Vnímame snahy európskych lídrov k čo najrýchlejšiemu koncu spaľovacích motorov, preto musíme reagovať. Zároveň vidíme každoročný nárast záujmu o doteraz alternatívne pohony, ktoré sa už veľmi rýchlo stávajú bežnou súčasťou sekundárneho trhu a neustále navyšujú svoj trhový podiel. Predpokladám, že tento rok ešte nebude v rámci batériových vozidiel taký silný, ale rok 2024 veľmi pravdepodobne prinesie na trh väčšie množstvo elektroáut, ktoré sú dnes napríklad súčasťou firemných flotíl. Máme preto jasnú stratégiu, ako tento segment sekundárneho trhu v nasledujúcich rokoch rozvíjať,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna. „V západnej Európe, kde sú s elektromobilitou výrazne ďalej ako je stredná Európa, už dnes s našou spoločnosťou Driverama sledujeme, že elektromobilita je na sekundárnom trhu pre zákazníkov zaujímavá a neboja sa jej. Záujem sa tu pochopiteľne spája aj s vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva,“ dodáva Petr Vaněček.

Stúpa najmä záujem o hybridy

V krajinách strednej Európy, kde spoločnosť AURES Holdings obchoduje, sú u zákazníkov zatiaľ stále populárnejšie hybridné modely, teda kombinácia elektromotora a konvenčného spaľovacieho motora. Ich priemerné ceny sa v závislosti od krajiny predaja pohybujú na úrovni okolo 23-tisíc eur v Česku, 22-tisíc eur na Slovensku a 18-tisíc eur v Poľsku. Najčastejšie sa ide o japonské značky Toyota a Suzuki či kórejské duo Kia a Hyundai. U elektromobilov sú cenové nožnice medzi jednotlivými krajinami roztvorenejšie. V Česku, kde je dopyt najsilnejší, je priemerná cena takmer 37-tisíc eur, na Slovensku 24-tisíc eur a v Poľsku okolo 21-tisíc eur. Populárny je cenovo dostupný Nissan Leaf, drahšie BMW i3 alebo prémiová Tesla Model 3, ktorých sa len od začiatku roka predalo už 6 kusov, čo je iba o dva menej ako za celý rok 2022. V tomto roku skupina cieli na to, aby hybridy predstavovali vyše 6 % a elektromobily viac ako 0,5 % z celkového počtu predaných vozidiel.

Pripravuje sa aj infraštruktúra

So zvyšujúcim sa záujmom o elektromobilitu je nutné pripravovať aj technické zázemie a rozvíjať znalosti predajného a výkupného personálu. „Snažíme sa čo najrýchlejšie prispôsobiť svoje pobočky novým trendom. Budujeme nabíjaciu infraštruktúru, vrátane inštalácií fotovoltaických panelov. Máme k dispozícii univerzálne diagnostické riešenie, ktoré nám umožní objektívne zhodnotiť stav vykupovaných batériových vozidiel a zároveň neustále školíme náš tím tak, by bol schopný poskytnúť zákazníkom všetky informácie k obrovskému množstvu nových modelov,“ komentuje aktuálny stav Petr Vaněček. S tým sa pochopiteľne spája aj prezentácia elektromobilov a hybridov na webových predajných platformách. „U elektromobilov sú pre zákazníkov podstatné iné parametre než u klasických spaľovacích motorov, preto napríklad na webových stránkach tvoríme samostatnú sekciu, ktorá sa týmto vozidlám venuje a bude prispôsobená tak, aby sa zákazník o vozidle dozvedel všetko podstatné, spotrebou energie v rôznych jazdných režimoch počnúc a stavom batérie konkrétneho vozidla končiac,“ popisuje súčasné novinky prevádzkový riaditeľ AURES Holdings.

Spoločnosť má aktuálne v ponuke okolo 500 hybridných a batériových vozidiel, čo predstavuje približne päť percent z celkovej ponuky. Vo firemnej flotile AURES Holdings tvoria elektromobily a hybridy už dnes približne osem percent. Záujem je viditeľný aj v prípade spoločnosti Mototechna Drive, ktorá sa špecializuje na krátkodobé prenájmy. „Reagovali sme naň rozšírením portfólia elektrických vozidiel, ktoré dnes činia okolo 20 % z našej ponuky. Stabilne cítime záujem hlavne o značku Tesla,“ dopĺňa šéf Mototechny Drive Jan Hrubý.