August so sebou prináša filmové novinky, ktoré sa určite oplatí vidieť

Aktuálne si kvôli návšteve kina nepotrebujete urobiť test. Stačí si len teda vybrať z bohatej ponuky a bezpečne kinovať naplno so všetkým, čo k tomu patrí aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX.

August odštartujeme Samovražednou misiou The SUCIDE SQUAD, ktorá vás privíta v pekle známom ako Belle Reve. Práve tak sa volá väznica mierou úmrtnosti v Spojených štátoch a práve tu sú držaní najhorší superzloduchovia komiksového sveta. Urobia čokoľvek, aby sa dostali von, dokonca sú ochotní stať sa členmi supertajnej a supertemnej operácie, v ktorej budú musieť na chvíľu prejsť na správnu stranu zákona. Podarenú partičku budú vo filme tvoriť postavy ako Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin či mnohými obľúbená psychopatka Harley Quinn. Keď ich vysadia na nepriateľmi obsadenom ostrove s úlohou “nájsť a zničiť”, bude mať plukovník Rick Flag čo robiť, aby skupinu udržal pohromade. Pravidlá sú pritom jednoduché - jeden zlý pohyb a je po nich! Ako dopadne samovražedná misia sa dozviete od 5. augusta v Cinema City. Keď chcete viac, film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu vo 4DX.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Česká dráma SMEČKA ukáže, že v partii dnešných tínedžerov sa žije podľa zákona vlčej svorky. Keď chceš s vlkmi žiť, tak ich musíš poraziť. Dievčatá, právo silnejšieho a hokej. V škole aj v hokejovej kabíne, kam prichádza nováčik David. Autorita dospelých tu nemá žiadnu váhu, platia tu tvrdé pravidlá a rivalita. Pokiaľ chce niekto prežiť, musí sa podvoliť. Alebo sa vzoprieť a bojovať o svoje miesto pod slnkom. David má šestnásť, peknú priateľku a rodičov, ktorí ho podporujú vo všetkom a aj finančne. Práve sa presťahoval, má nastúpiť do nového hokejového klubu Vlkov a zabojovať o miesto v brankárskej jednotlky. Čo však robiť, keď ťa spoluhráči nevezmú medzi seba a opustí ťa dievča? Špirála šikany, odvety a vzájomných bojov sa roztáča. Ako dopadne príbeh Davida sa dozviete od 5. augusta vo všetkých kinách Cinema City.

V akčnom filme FREE GUY sa môžete tešiť na Ryana Reynoldsa ako zamestnanca banky, ktorý si uvedomí, že je vedľajšou postavou v otvorenej svetovej videohre s názvom Free City plnej násilia. FREE GUY aj kinosále 4DX Cinema City Aupark od 12. augusta.

RESPECT rozpráva výnimočný príbeh životnej cesty legendárnej hudobnej hviezdy Arethy Franklin. Svoj hlas musela presadiť v neľahkých 60-tych rokoch minulého storočia, kedy sa Amerika ocitla uprostred búrlivého sociálneho a politického diania. Výber herečky, ktorá ju mala stvárniť vo filme, odobrila ešte samotná spevácka legenda. Okrem držiteľky Oscara Jennifer Hudson sa v snímke predstavia aj držiteľ Oscara Forest Whitaker, speváčka Mary J.Blige či Marlon Wayans. Na hviezdne obsadený životopisný film Respect sa môžete tešiť od 12. augusta v kinách Cinema City.

Od 19. augusta potešíme malých, ale určite aj dospelákov animovaným filmom LABKOVÁ PATROLA. Keď sa ich najväčší rival Humdinger stane starostom neďalekého Adventure City a začne robiť zmätok, Ryder a všetci obľúbení hrdinskí psíkovia zaradia najvyššiu rýchlosť aby čelili výzve. Zatiaľ čo jedno šteňa musí čeliť svojej minulosti v Adventure City, tím nájde pomoc u nového spojenca, dôvtipného jazvečíka Libertyho. Spoločne vyzbrojení vzrušujúcimi novými vychytávkami a výbavou bojuje Labková patrola za záchranu občanov Adventure City!

Horor CANDYMAN so sebou prinesie kultového hrdinu všetkých strašidelných historiek, ktorého poznávacím znakom je zlovestný hák natretý medom a roj včiel. Stačí ho päťkrát vyvolať pred zrkadlom a on sa objaví – tentokrát v galérii moderného umenia. Mladý výtvarník Anthony má pocit, že jeho kariéra stagnuje a on potrebuje nový impulz, aby mohol pokračovať v tvorbe. Jedného dňa mu kamarát porozpráva tragický príbeh o tom, ako sa zrodil muž s hákom a prečo začal vraždiť. Anthony je tou legendou úplne fascinovaný a začne pátrať po ďalších okolnostiach. Jeho obrazy zrazu získavajú temný nádych a postupne sa na nich začína objavovať jediná tvár... Horor CANDYMAN si môžete v rámci Horor Movie Night pozrieť o deň skôr pred premiérou, teda 25.augusta vo všetkých kinách Cinema City.

V auguste sa môžete tiež tešiť na českú komédiu Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ktorá rozpráva príbeh štyroch kamarátov, ktorí si dvadsať rokov po maturite priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Je možné riešiť krízu stredného veku provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu kravinu ako zamlada. Alebo aspoň odvahu hovoriť za všetkých okolností to, čo si naozaj myslia. Kto splní úlohu, nie je „sráč“... Českú komédiu si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 26. augusta.

