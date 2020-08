Havel už v kinách

Čo by ste obetovali za pravdu a lásku? Životopisný film Havel prináša príbeh jednej z najvýraznejších postáv česko-slovenskej histórie z disidentského obdobia, keď ešte Václav Havel nebol slávnou osobnosťou. „Portrét štátnika nečakajte," sľubuje režisér Slávek Horák. Film sa sústredí na Havlov búrlivý osobný život, ktorému dominuje boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti o sebe samom a humor. V centre všetkého však stojí atypický, no o to silnejší vzťah s manželkou Olgou. Dej filmu sa odohráva medzi rokmi 1968 a 1989 a zachytáva premenu hlavného hrdinu od ľahkovážneho, úspešného dramatika zo šesťdesiatych rokov cez bojovníka za ľudské práva v rokoch sedemdesiatych až po väzňa a potom aj vodcovskú osobnosť nežnej revolúcie v roku 1989. Dejiny sú ale až v druhom pláne, dráma Havel ponúka predovšetkým veľký, vzrušujúci a málo známy príbeh osobnosti svetového významu. V titulnej role Václava Havla exceluje aktuálny držiteľ ceny Thálie Viktor Dvořák. Olgu Havlovú hrá Anna Geislerová

Počiatok 10. výročie od 12.8. len v Cinema City

Dom Cobb je skúsený zlodej, absolútne najlepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia počas snenia, kedy je myseľ najzraniteľnejšia. Cobbová nezvyčajná schopnosť z neho v novom svete korporátnej špionáže urobila vyhľadávaného hráča, no zároveň aj medzinárodného utečenca, ktorý stratil všetko, čo kedy miloval. Teraz Cobb dostal šancu na vykúpenie. Táto posledná zákazka mu môže vrátiť jeho život, no len za podmienky, ak dokáže zrealizovať nemožné – začiatok. Ponorte sa do snov v Cinema City s nezabudnuteľným filmom POČIATOK od Christophera Nolana. Tento oskarový film sa po DESIATICH rokoch vracia na veľké plátno do Cinema City, aj s exkluzívnymi zábermi z nového Nolanovho filmu TENET.

Letní rebeli od 13.8.

Film pre deti a ich rodičov je príbehom 11-ročného chlapca Jonáša inšpirovaný zážitkami, ktorým môže čeliť každé dospievajúce dieťa. Jazdy v dodávke s dedkom, splavovanie priezračných riek na Slovensku, akčnosť a zábava. Asi tak by sa dali opísať Jonášove očakávania pri predstave svojich letných prázdnin. Jeho rodina sa však po smrti otca od seba vzdialila a Jonášova matka Beate sa rozhodla, že namiesto toho, aby išli na leto na Slovensko, ako to robievali s otcom, pôjdu k tete vychutnať si zdravé prímorské podnebie. Jonáš si teda zbalí svoje veci a naplánuje dokonalý a spočiatku absolútne utajený útek k dedovi Bernardovi na Slovensko. Po príchode však veľmi rýchlo pochopí, že smrťou otca sa zmenil aj dedko. Starý železničniar na dôchodku neprežíva práve najlepšie obdobie. Jonáš sa rozhodne, že to musí zmeniť. Ako skončí príbeh Jonáša sa dozviete od 13.8. v kinách Cinema City.

Tenet od 27.8.

Hlavnou zbraňou hrdinu akčného sci-fi spektáklu filmového vizionára Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. Muž, ktorý sa snaží zabrániť tretej svetovej vojne a zachrániť celý svet prostredníctvom cestovania v čase a znovuzrodenia. Vydáva sa tak na extrémne komplikovanú misiu, v ktorej časopriestore neplatia pravidlá, ako ich poznáme. Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia si nesmiete dozaista nechať ujsť.

Aj vás chytil film Bohemian Rhapsody a nekontrolovateľná životná špirála Freddieho Mercuryho za srdce? Tento film sa opäť vrátil na plátna a môžete si ho vychutnať v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN.