,,Budúcnosť kancelárskej práce je hybridná. Je to už rok, čo sú firmy nútené riešiť kombináciu home office a štandardnej práce z kancelárie podľa toho, ako sa zrovna pandemická situácia vyvíja v danej krajine.

Pandémia úplne premenila formu riadenia projektov, ľudí, projektových tímov, vrátane spôsobu kancelárskej práce a je potrebné na to reagovať’’ , hovorí na úvod rozhovoru architekt Adam Cifra z architektonickej kancelárie DELTA Group.

50 % pracovnej doby z domu, 50 % z kancelárie



Pandémia urýchlila formu zavádzania home office do firiem, ktoré s týmto atribútom či zamestnaneckou výhodou zatiaľ príliš nepočítali a doteraz nepracovali. Často sú nútení k plošnému home office. Mnohí zamestnanci si na prácu z domu už zvykli. Mnohí zápasia s nedostatkom kľudu a vlastného priestoru na prácu, technickými problémami s dátami, pripojením a pod. Nie pre všetky odbory je home office vhodný pre bežný režim. Napriek tomu pandémia ukázala, že home office zostane trendom v mnohých spoločnostiach aj po pandémii. Otázkou, pred ktorou asi stojí mnoho firiem je, ako sa zmenia potreby a požiadavky firiem na kancelárske priestory. Architektonická kancelária DELTA odporúča jednoducho realizovať workspace analýzu, ktorou môže klientom ľahko pomôcť kancelárie optimálne a efektívne prispôsobiť.

Zdroj: DELTA Group

Pokles pracovných miest. Niektoré budú zamestnanci zdieľať

Je možné napríklad počítať s úbytkom miest pre obecné individuálne činnosti. Firmy, u ktorých sa preukázalo, že práca na diaľku je funkčná, ju chcú zaviesť natrvalo a s tým súvisia úvahy, koľko miesta ponechať v kanceláriách, koľko plochy bude firma skutočne efektívne využívať a pod. Pravdepodobne menej a o to viac sa ponúka myšlienka urobiť tieto miesta viac multifunkčné. Napríklad podľa predpovedí ekonómov z Harvard Busuiness School bude až 17 % ľudí, ktorí pracovali počas lockdownu z domu, v tomto štýle pokračovať aj po skončení pandémie minimálne dva dni v týždni. Ostatní často bojujú s prácou za prítomnosti detí, starých rodičov či nepripravenosťou domácich priestorov na premenu na domácu kanceláriu a tí svoje pracovné miesta považujú naďalej za veľmi potrebné pre svoj pracovný výkon.

Viac menších konferenčných priestorov na vzostupe



Najmä s narastajúcimi videomeetingmi rastie požiadavka na izolované priestory pre jednotlivcov, ktorí sa potrebujú online prepojiť so zvyškom tímu a pracovať na projektoch. Niekoľkohodinová online schôdzka so slúchadlami v ušiach niekoľko dní v týždni nie je zrovna komfortná. Múdro prevedená workspace analýza od architektov môže tiež v súčasných kanceláriách odhaliť možnosti pre implementáciu tzv. akustických búdok alebo call boxov či videomeeting boxov pre individuálne jednanie s absolútnym súkromím. Tieto búdky je možné rozumne implementovať aj do súčasných open space priestorov.

Zdroj: DELTA Group

Pretrvávajúci trend viac priestoru pre brainstorming a kreativitu



Inovácie a integrácia viacerých členov tímu s rôznym pohľadom na vec. To patrí medzi dôležité činnosti firmy, ktoré je veľmi ťažko zvládať na diaľku z domu. Tento trend už začal pred niekoľkými rokmi a pandémia ho nemení. Naďalej klienti do architektúry interiérov požadujú zapracovať priestory, ktoré vytvárajú zázemie pre kreatívny priestor menších tímov, kde dochádza k integrácii a súhre tímov, ku kreatívnej spolupráci a brainstormingu, ktoré posúvajú kreatívne a inovatívne postupy spoločnosti dopredu. Tieto miestnosti sa odlišujú od bežných zasadacích miestností tým, že ponúkajú špecifický priestor pre vznik nápadov, zaznamenávanie myšlienok, vyobrazenie rôznych schéma či kombinovanie a presun stolov pre vytváranie menších kreatívnych skupín a pod.

Dostatok miesta pre neformálne stretávanie



Priestor pre socializáciu je faktor, ktorý mnohým kolegom počas plošného home office chýba. Je potrebné nepodceniť vytvoriť zázemie, ktoré nie je určené čisto na prácu, ale naopak dotvára príjemnú atmosféru na pracovisku. Dáva príležitosť pre neformálne stretávanie, interakcie medzi členmi tímu a utuženie vzťahov, skrátka posilňuje komunitný život pracovného tímu a pod. To je ďalší trend, ktorého dôležitosť nám pandémia svojou izolovanosťou zdôraznila.

Zdroj: DELTA Group

Tohtoročná pandémia tlak na flexibilitu v podnikaní extrémne posilnila. Dnešná doba je nevyspytateľná, rýchlo premenlivá, úspešné firmy musia vedieť pružne reagovať na aktuálne dianie. Pružná reakcia na zmenu je dnes základnou konštantou podnikania. A to aj v architektúre stavebných projektov, ktoré sú typické dlhšou dobou zotrvačnosti vzhľadom k ďalšiemu procesu ich plánovania, projektovania a realizácie, hovorí záverom na tému architektúra kancelárií, ktorú pandémia pravdepodobne premení, Erik Štefanovič, konateľ architektonického štúdia DELTA Group SK.