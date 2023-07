Anketu Svetové auto roka 2023 ovládol Hyundai IONIQ 6

Elektrický sedan Hyundai IONIQ 6 získal prestížne ocenenie World Car of the Year 2023 – Svetové auto roka 2023. Okrem hlavného titulu si odnáša aj tituly World Electric Vehicle (Svetové elektrické auto) a World Car Design of the Year (Svetový automobilový dizajn roka).