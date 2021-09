Vďaka developerovi Immocap by sa mala dočkať už o 4 roky, kedy by na Trnavskom mýte mal vyrásť Nový Istropolis. Multifunkčný komplex vznikne na mieste niekdajšieho Domu odborov. Čo na túto zmenu hovoria ľudia, ktorí tu kedysi vystupovali či organizovali podujatia?

Dom odborov má síce za sebou históriu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, no pre obmedzené možnosti využitia a havarijný stav, svoj potenciál už vyčerpal. Tvrdia to zhodne developer Immocap, ktorému každoročne vznikne státisícová prevádzková strata pre nezáujem organizátorov podujatí o zastaralé priestory, aj osobnosti, ktoré majú Dom odborov zažitý nielen z pohľadu diváka a návštevníka, ale aj profesionála. „Vzhľadom na zmenu nárokov na organizovanie podujatí a dlhodobo nevyhovujúci stav priľahlých obslužných priestorov a vybavenia pre návštevníkov bol Istropolis pre organizovanie eventov v podstate už nepoužiteľný. Logistická, priestorová a produkčná náročnosť eventov je dnes na úplnej inej úrovni. Na druhej strane, nový priestor prinesie aj ďalšie možnosti pre iné typy eventov, ktoré momentálne nie je možné v Bratislave realizovať,“ hodnotí Tomáš Marko z agentúry Vivien, ktorá na Slovensko priniesla umelcov ako Beyoncé či Robbie Williams.

Bývalý minister kultúry a herec Milan Kňažko takisto uznáva, že Dom Odborov už nedokáže priniesť želaný zážitok divákom, ani byť atraktívnym miestom pre organizátorov: „Zmena, ktorá by umožnila zmysluplné využitie Domu odborov, je v rámci zachovania pôvodnej konštrukcie veľmi problematická. Kapacitne je limitovaný, technologicky menej ako nevyhovujúci. V porovnaní s tým Nový Istropolis prinesie variabilitu priestorov, architektonickú úroveň a územie sa stane súčasťou centra mesta, čím sa zachráni mŕtva urbanistická zóna.“

Ilustračné foto Zdroj: Immocap

Čím bude Nový Istropolis lákať umelcov a organizátorov?

S kapacitou 3000 miest na sedenie a 5000 miest v kombinácii sedenie/státie, sľubuje Nový Istropolis organizátorom podujatí všetko, čo im v Bratislave doteraz chýbalo – multifunkčnú flexibilnú sálu, moderné zázemie, doplnkové priestory ako aj atraktívne okolie s kompletnou občianskou vybavenosťou a verejnými priestormi plnými zelene.

O tom, aké dôležité je pre umelcov aj návštevníkov práve multifunkčnosť a atraktívne prostredie, hovorí aj Marián Turner, riaditeľ Lúčnice, ktorá v Dome odborov kedysi vystupovala pravidelne. Aby sa však doň vrátila, Dom odborov by podľa neho potreboval úplne prerobiť. „Je dôležité, aby sa v ňom návštevníci dobre cítili a aby aj okolie malo príťažlivý a moderný vzhľad, ktorý dokáže prilákať ľudí. Priestor by mal byť viacúčelovo využiteľný, aby dokázal poňať multižánrové podujatia. Ak sa podarí zrealizovať tento ambiciózny projekt Nového Istropolisu, tak si tu viem predstaviť v podstate akékoľvek podujatie, na domácej i medzinárodnej úrovni.“

Ilustračné foto Zdroj: Immocap

Množstvo podujatí si tu zažila a odmoderovala aj Iveta Malachovská, no na zmenu má jasný názor: „Istropolis potrebuje nové šaty z moderných materiálov, potrebuje zázemie a určite zväčšiť kapacitu divákov. Aj Bratislava sa rozrástla o ľudí, len priestory na vyžitie akosi zostávajú staré. Myslela som, že by stačilo Dom odborov iba poopravovať a zachovať ho, aký bol. Bohužiaľ to už je dnes málo.“

Prečo má dnes Dom odborov taký problém prilákať ľudí naznačujú slová obľúbeného speváka Majka Spirita, ktorý tu nikdy nevystupoval: „Nikdy sme to nebrali ani ako jednu z možností, nikdy nás to tam nelákalo. Od mojej promócie v roku 2010 som sa tam zúčastnil na jednom jedinom evente, ale necítil som sa tam veľmi príjemne. Ak by som mal povedať, čo by sa malo zmeniť, aby bol opäť atraktívnym miestom pre podujatia, tak asi úplne všetko, okrem lokality, tá je výborná.“

Ako bude vyzerať Nový Istropolis a jeho sála si môžete pozrieť vo videu ->