AMBIO: Pomáhať sa dá rôznymi spôsobmi. Spokojnosť však musí byť obojstranná

Podporiť ľudí so zdravotným postihnutím je v súčasnosti bežným spôsobom, ako pomôcť tomu, kto to naozaj potrebuje. Darovať niekomu rehabilitačnú terapiu znamená pomôcť presne tak, ako to potrebuje pre svoj kvalitnejší život.