Sereď – Mária Vlachovičová sa do práce vrátila po tri a pol ročnej materskej dovolenke, Iveta Gubišová si nedávno so snúbencom kúpila vysnený dom a chystá sa v lete vydávať. Obe sa v Amazone cítia veľmi dobre a oceňujú podporu ako v budovaní kariéry, tak aj rodinného života.

Do Amazonu Mária nastúpila po tri a pol ročnej dvojnásobnej materskej dovolenke. Pri samotnom uchádzaní sa o túto pozíciu ocenila, že pre zamestnávateľa to nehralo rolu.

„Myslím si, že je všeobecne známe, že mnohí zamestnávatelia považujú za veľké negatívum na strane žien, že majú deti a obávajú sa absencií. Toto som v Amazone vôbec nevnímala, čo na mňa urobilo veľký dojem. A bolo to jedno z dôležitých kritérií pri výbere mojej práce. Amazon mi tiež maximálne vyšiel v ústrety, čo sa pracovnej doby týka,“ hovorí Mária.

Ilustračné foto Zdroj: Amazon

Jej slová potvrdzuje aj Anna Klimáčková, riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí. „Najčastejším problémom zamestnaných žien je zladiť prácu a rodinu. Ich život nie je založený len na zarábaní peňazí, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale dostatok času je potrebné venovať aj rodine a najmä deťom. V programoch zosúlaďovania pracovného a rodinného života majú zamestnávatelia nezastupiteľnú úlohu.“

Svoj rodinný život si tento rok začala formálne budovať aj Iveta. „V lete budem mať svadbu, a aj vďaka Amazonu som si tento rok vykročila k vytýčenému cieľu, odhodlali sme sa k hypotéke a kúpe domu. Snúbenec rád prerába a ja som tiež skôr na také staršie domy. Prerábanie a repasovanie vecí je zrejme naša vášeň,“ hovorí s úsmevom.

Čo teda môžu zamestnávatelia pre matky, či osoby s rodičovskými povinnosťami urobiť?

„Jedným z príkladov sú napríklad flexibilné časy začiatku a konca práce, ktoré rodičom umožňujú meniť svoju pracovnú dobu v závislosti od momentálnych rodinných potrieb. Podľa prieskumov pracovných agentúr pružná pracovná doba znížila stresovanie matiek v práci a 33 % uviedlo zníženie stresu doma. Zvýšila sa individuálna výkonnosť; 65 % účastníkov prieskumu uviedlo, že pružné pracovné podmienky im zvýšili efektivitu a produktivitu,“ hodnotí Klimáčková.

Mária Vlachovičová Zdroj: Amazon

Obe zamestnankyne ale oceňujú hlavne prístup k zamestnancovi ako takému. Hlavne to, že Amazon si dlhodobo zakladá na flexibilite práce, teda na tom, aby si zamestnanci vedeli nastaviť pracovnú dobu tak, ako im to vyhovuje. Aby mali dostatok voľného času na svoje aktivity ale aj na rodinný život. Stabilná spoločnosť, dobré a zvučné meno, férové pracovné podmienky, zaujímavé benefity, profesionálny prístup od prvého kontaktu, takto vymenúva dôvody prečo sa rozhodla pracovať práve Amazon Mária. „Čo sa týka nástupného procesu, Amazon ho má z mojich doterajších skúseností najviac prepracovaný. Už len samotný experience week bol pre mňa veľmi zaujímavým zážitkom, nadobudla som množstvo informácíi o tom ako práca na hale funguje, ako fungujú procesy a zlepšilo to všeobecne moju orientáciu v hale,“ dodáva.

Mária si zase užíva prácu s kolegami a neformálne vzťahy. „Môj život pred Amazonom bol trochu nudný. Mám rada, že sú tu všetky generácie ľudí a sú rôzni. Aj keď sme každý jeden iný, vždy si vieme nájsť cestu, tolerovať sa navzájom a to je na Amazone skvelé,“ vysvetľuje.

Medzi jej záľuby patrí pečenie a to sa u kolegov stretáva so značným úspechom. „Veľa ľudí tu o mne vie, že milujem piecť, zdieľame medzi sebou rôzne recepty, novinky, a rozprávame sa o niečom inom ako len o robote. Super sú aj tematické aktivity. Napríklad v rámci kampane Amazon Goes Gold, keď nosením pyžama v práci zbierame peniaze pre choré deti, mám na sebe vždy svoje žirafové pyžamo alebo nastanú komické situácie a na Halloween sem príde päť čarodejníc, desať zombíkov, a je to zábavné. Ľudia sa cítia lepšie, motivovanie a v iných firmách som si nič takéto nezažila,“ usmieva sa Iveta.