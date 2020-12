Z bežne dostupných prísad si viete doma vyčarovať okrem klasických „trhových“ nápojov hneď niekoľko netradičných drinkov. Atraktívne sú napríklad punče s príchuťou jablka, zmiešané s rumom alebo brandy. Zahriať nás ale môže aj horúci írsky nápoj alebo drink na báze Becherovky. Takže, ak už máte tie správne prísady, našich 6 tipov z vás spraví nezabudnuteľného barmana či hostiteľa predvianočných stretnutí! Pri všetkých drinkoch si však dajte pozor, aby neboli príliš „hot“. Ak totiž pri ich zohrievaní dosiahnete bod varu, alkohol môže vyprchať. Preto ich zohrievajte maximálne na 70°C.

HOT IRISH

Potrebujete:

4 cl Jameson Irish whiskey

1-2 čajové lyžičky trstinového cukru

1,5 dcl horúcej vody

plátok citróna

klinčeky

Do pohára nalejte whiskey, pridajte cukor a zohrejte pomocou čistej trysky na kávovare alebo v hrnčeku na variči či sporáku. Dolejte horúcou vodou, vložte krúžok citróna s napichnutými klinčekmi a írska párty môže začať!

Hot Irish Zdroj: Pernod Ricard

SUMMER MEMORY

Potrebujete:

4 cl Becherovky

2cl bazového sirupu

1,3 dcl horúcej vody

2 krúžky citróna

1 hviezdicový aníz

5 ml čerstvej limetkovej šťavy

Do konvičky dajte všetky suroviny spolu s krúžkami citróna. Tie sú v tomto procese veľmi dôležité, aby nápoj dostal potrebnú kyslosť. Zmes následne jemne zohrejte, prelejte do pripraveného pohára, ktorý predtým zohrejte horúcou vodou, a vložte hviezdicový aníz. Na vylepšenie odporúčame ozdobiť dvomi plátkami sušeného jablka.

Summer Memory Zdroj: Pernod Ricard

GIN-GER APPLE

Potrebujete:

5cl Beefeater

2cl medový sirup (med)

6cl jablkový džús

6cl zázvorové pivo

1ks tyčinka škorice

Všetky suroviny okrem ginu nadávkujte do nerezovej nádoby s uškom a zohrejte pomocou trysky na kávovare asi na 70°C. Nápoj teda nesmie zovrieť. Po preliatí do pohára s uškom pridajte Beefeater gin a citrónovú šťavu a jemne premiešajte. Ako ozdobu použite škoricu a zázvor.

Gin-ger apple Zdroj: Pernod Ricard

AHUS PUNCH

Potrebujete:

3cl Absolut vodky

1 dcl suchého červeného vína

2 cl sirupu zo zimných korenín (ako alternatívu môžete použiť korenie na varené víno ako škorica, klinčeky a badián)

2 cl pomarančovej šťavy

1 dcl horúcej vody

1 kus pomarančovej kôry

Postupujete podobne ako pri GIN-GER APPLE. Všetky suroviny dáte do nerezovej nádoby s uškom a zohrejete pomocou trysky na kávovare zhruba na 70°C, aby nápoj nezovrel. Prelejte ho do zohriateho pohára a na vrch uložte dva plátky sušeného pomaranča. Tento punč Vás určite zohreje!

Ahus punch Zdroj: Pernod Ricard

HOT APPLE PUNCH

Potrebujete:

5 cl 3-ročného rumu Havana Club

2 cl zázvorového sirupu

1 dcl horúcej vody

1 dcl jablkovej šťavy

2 cl citrónovej šťavy

1 hviezdicový aníz

½ tyčinky škorice

Chuť a vôňa jabĺčok neodmysliteľne patria k predvianočnej atmosfére a nemali by chýbať ani pri príprave horúcich nápojov. Do konvičky nadávkujte všetky suroviny, jemne zohrejte a prelejte do pripraveného, vopred vyhriateho pohára. Podľa toho, ako chcete drink silný, dolejete ešte horúcu vodu a na záver ozdobte sušeným jablkom.

Hot apple punch Zdroj: Pernod Ricard

BRANDY PUNCH

Potrebujete:

5 cl 5-ročnej Ararat brandy

2 cl zázvorovo medového sirupu

2 cl citrónovej šťavy

8 cl prírodnej jablkovej šťavy

3 gramy celej škorice

1 hviezdicový aníz

2 plátky sušeného jablka

zimné koreniny

5 cl vody

Prečo si nespríjemniť chladné počasie kvapkou brandy? Všetky suroviny okrem jablka nadávkujte do nerezovej nádoby s uškom a zohrejte tak, aby zmes nezovrela. Prelejte cez sitko do zohriateho pohára s uškom. Na vrch uložíte 2 plátky sušeného jablka a koreniny, ktoré sa zohrievali v drinku.

Brandy punch Zdroj: Pernod Ricard

Na zahriatie!