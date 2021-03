Objavovanie chutí a vôní vo víne môže tak prispieť k príjemne a užitočne strávenému voľnému času. Vinohradníctvo a vinárstvo Naše Vinohrady predstavuje chute a vône ich poctivých slovenských vín v seriáli príspevkov na facebooku – Ako chutí vinohrad.

Ochutnávanie vína môžeme prirovnať k náročnej matematickej úlohe.

S touto pozitívnou správou prišli vedci z prestížnej univerzity v Yale v Connecticute. Vo vinohradníctve a vinárstve Naše Vinohrady sa s nimi plne stotožňujú. Keď sa napijete bieleho, červeného alebo ružového vína, vaše neuróny začnú reagovať a do mozgu sa vyšle signál, ktorý zaháji masívne kognitívne výpočty, ktoré naštartujú rozpoznávanie vzorov v pamäti, hodnotového úsudku, emócií a pôžitku. Takýto tréning mozgu vraj dokáže pomôcť predchádzať vzniku Alzheimerovej choroby. Vedci degustáciu vína prirovnávajú k riešeniu zložitej matematickej úlohy. Pre mozog to môže byť ešte o niečo náročnejšie, pretože pri ochutnávaní a spoznávaní najmä nového vína sa zapája viac zmyslov. Tento poznatok opísal knihe Neuroenológia: Ako mozog vytvára chuť vína, člen tímu vedcov z Yaleu, profesor Gordon Sheperd. Či nám víno chutí alebo nie, závisí od nášho emočného nastavenia, pohlavia, zloženia slín a v neposlednom rade aj na spomienok a spoločnosti.

Ilustračné foto. Zdroj: vinohradníctvo – vinárstvo Naše Vinohrady

Degustácia vína môže trénovať vaše zmysly

Ak by ste sa rozhodli trénovať vaše zmysly, vo vinohradníctve a vinárstve Naše Vinohrady odporúčajú degustáciu vína v tme. Na zrak sa počas tmy nemožno spoliehať, v takom prípade sa zbystrí čuch a chuť, pričom váš mozog im venuje viac pozornosti. Z pohodlia domova tak môžete nielen trénovať vaše zmysly, rovnako aj spoznávať vinohradnícke kraje Slovenska. Z červených vín odporúčame na domácu degustáciu Dunaj z produkcie vinohradníctva Naše Vinohrady. Víno sa zrodilo na teplom Juhu Slovenska, v Strekovskom vinohradníckom regióne, vo vinohrade pri obci Nová Vieska. So zavretými očami môžete v jeho vôni a chuti objaviť lesné ovocie – čučoriedky, černice a dotyk horkej čokolády. Dobrou správou je, že polyfenoly v červenom víne napomáhajú k zvýšeniu prietoku krvi a okysličeniu mozgu a tým aj podporujú poznávacie schopnosti. Tento fakt je dobrou správou najmä pre starších ľudí, nakoľko je známe, že prirodzená schopnosť zásobovania mozgu kyslíkom vekom klesá. „Pre nás skôr narodených je to dobrá správa a ďalší dôvod dopriať si pohár kvalitného vína. Odrodu Dunaj z nášho vinárstva – vinohradníctva odporúčam aj z dôvodu, že má u nás ideálne podmienky na pestovanie a hrozno sa nám rodí vo výbornej kvalite.“, hovorí s úsmevom Martin Pomfy, spoluzakladateľ vinohradníctva vinárstva Naše Vinohrady. Na jednoduchú domácu degustáciu Pomfy odporúča aj muškát žltý, z produkcie Naše Vinohrady. Príjemné aromatické víno, pri ktorom si môžete výborne odskúšať vaše zmysly. V chuti môžete objaviť červené grapefruity, muškátový oriešok, mandarínky a dokonca aj biele korenie. V prípade ak obľubujete rizlingy, Pomfy odporúča z produkcie Naše Vinohrady Rizling rýnsky, kráľa bielych vín. Očarí vás svojou intenzívnou vôňou s nádychom lúčnych bylín. V jeho chuti môžete objaviť lipový kvet, hrozienka, grapefruity a citrusové plody. Ak sa chcete pri víne zabaviť, môžete trénovať ako ozajstný degustátori. Pred ochutnávaním si môžete pripraviť jednotlivé zložky vína uvedené na etikete a môžete ich tak porovnávaním hľadať vo víne. Zároveň si budete trénovať svoje zmysly a urobíte aj niečo pre svoje zdravie. Ale upozorňujeme na ochutnávanie vína v primeranej miere, aby sa nedostavil opačný efekt.

Ilustračné foto. Zdroj: vinohradníctvo – vinárstvo Naše Vinohrady

Viete ako chutí vinohrad ?

Vo vinohradníctve a vinárstve Naše Vinohrady vedia, že poctivé víno sa vždy rodí vo vinohrade. ,,Od obhospodarovania vinice závisí, aká bude kvalita budúceho vína.´´ Preto obhospodarujú 150 hektárov vlastných vinohradov v Strekovskom vinohradníckom regióne pri obci Rúbaň a Nová Vieska. Na dráhu pestovania vlastného hrozna sa dali preto, aby v priebehu vegetácie dokázali vinice prispôsobovať aktuálnemu ročníku, aby docielili vysokú kvalitu hrozna. Na vlastnej koži v minulosti zistili, že z kúpeného hrozna sa nedajú každoročne vyrobiť skvelé vína. Cez vína z produkcie Naše Vinohrady tak môžete ochutnať chute, farby a vône viníc Strekovského regiónu, pričom sa do ich charakteru výrazne zapisuje počasie daného ročníka vína. „Víno vyrábame výlučne z hrozna, ktoré si sami dopestujeme. Pri hrozne, ktoré sa vykupuje nie je možné ovplyvniť zloženie a kvalitu hrozna, ktorá je kľúčová pre kvalitu vína. Nejde iba o zdravotný stav hrozna a jeho sladkosť. Hrozno, ktoré je dopestované v našich viniciach poznáme dokonale. Máme všetky informácie o zložení pôdy, klíme a každom jednom kroku pri ošetrovaní viniča. Našim cieľom je vyrábať poctivé a kvalitné víno za skvelú cenu.“, dodáva na záver spoluzakladateľ vinárstva - vinohradníctva Naše Vinohrady Martin Pomfy. Ak vás zaujíma, aké chute a vône môžete objaviť vo vínach z produkcie Naše Vinohrady, sledujte ich facebook. Z produkcie vinohradníctva - vinárstva Naše Vinohrady si môžete v obchodoch kúpiť odrody ako Muškát Žltý, Chardonnay, Rizling Rýnsky, Frankovka modrá rosé, Cabernet Sauvignon Rosé a aj lokálne a obľúbené odrody Devín a Dunaj. Nájdete ich v obchodoch TERNO, KRAJ – sieť domácich potravín, supermarketoch TESCO , veľkoobchodoch METRO Slovensko a v sieti Kaufland. Chute a vône Strekovských vinohradov si môžete objednať aj online cez Lunys.sk. Vína Naše Vinohrady sú určené pre každého milovníka vína za rozumnú cenu.

Ilustračné foto. Zdroj: vinohradníctvo – vinárstvo Naše Vinohrady