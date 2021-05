O tom, aké čerpadlá sa vám môžu hodiť, ako vybrať ideálne čerpadlo pre konkrétne potreby vašej domácnosti či záhrady a ako znížiť účty za vodu sa dočítate v dnešnom článku.

Povrchové alebo ponorné záhradné čerpadlo?

Základnou otázkou pri výbere čerpadla je, na čo má slúžiť. Či má vodu odsávať alebo či ju má rozvádzať. Podľa toho môžeme záhradné čerpadlá rozdeliť na ponorné a na povrchové. Ponorné čerpadlá sú práve tie, ktoré poznáme ako záchranu po vytopení. Vkladajú sa priamo do vody a ich úlohou je odčerpať vodu mimo zatopený priestor. Ponorné čerpadlá sa ďalej členia na kalové ponorné čerpadlá a ponorné čerpadlá s plošným odsávaním.

Ako už názov prezrádza, povrchové čerpadlá sú umiestnené mimo vodnej hladiny. Ich funkciou je prečerpávať vodu pomocou hadicového systému z bodu A do bodu B. Typickým príkladom sú domáce vodárničky, ktoré využívajú povrchové čerpadlo na rozvod vody z vodného zdroja do systému.

Ako ušetriť na vode

Zdá sa vám, že vaše účty za vodu rastú stále viac a viac? Hľadáte spôsoby ako ušetriť? Mať vlastný zdroj vody má hneď niekoľko ekonomických výhod. Okrem toho, že platíte menej za samotnú vodu (vodné), v niektorých prípadoch neplatíte ani za využívanie kanalizácie (stočné). Ak ste doteraz polievali vašu záhradu pitnou vodou z verejného vodovodu, platili ste za stočné, aj keď ste kanalizáciu nevyužívali. Stočné sa totiž počíta zo spotreby vodného. A voda pri polievaní nejde do kanalizácie, ale do zeme. Ušetriť tak môžete najvýraznejšie práve na polievaní trávnika či plodín.

Prvou možnosťou, ako sa legálne vyhnúť plateniu za stočné, je mať vytvorenú a vodárňami schválenú odbočku z hlavného prívodu vody „na záhradu,“ t.j. mimo kanalizácie. Budete súce platiť za vodu, ale stočné sa vás týkať nebude. Faktom však je, že túto možnosť využíva len máloktorá domácnosť a tak drvivá väčšina platí za polievanie o približne 100 % viac, ako by mohla. Alebo je tu aj druhá možnosť, neplatiť vodné a tým pádom ani stočné, vôbec. Stačí mať vlastný zdroj vody a vodárničku.

Vytvorte si vlastnú vodáreň

Vytvoriť si v dome či na záhrade vlastnú vodáreň s napojením na zdroj podzemnej vody (studne) alebo na nádrž s dažďovou vodou je nielen ekonomické, ale aj ekologické. A na to, aby ste to dokázali nemusíte byť majster – profesionál. Stačí len trochu zručnosti a snahy. Základom je mať vlastný zdroj vody. Jednou možnosťou je studňa, lacnejším riešením je odchyt dažďovej vody do sudov či cisterien. Aj keď je pravda, že spoliehať sa na dažďovú vodu v niektorých regiónoch počas suchých letných týždňov úplne nemožno.

Ak máte vlastný zdroj vyriešený, potrebujete ešte hadicovú sústavu a tlakové čerpadlo. To umiestnite do krytého priestoru s možnosťou napojenia do elektrickej siete. Dažďová voda je plná živín a je tak na polievanie záhrady lepšou voľbou ako upravovaná pitná voda.

Je potrebné dodať, že prostredníctvom čerpadla môžete na alternatívny zdroj vody napojiť nielen zalievanie záhrady, ale aj sprchu, splachovanie WC, práčku či vysokotlakové čističe. Ak ste sa rozhodli pre vlastnú vodáreň, pred jej zriadením si uvedomte, že je to investícia na mnoho rokov. Odporúčame preto vsadiť na overené značky. Medzi také nepochybne patrí aj Kärcher, ktorý má vo svojom portfóliu viacero kvalitných modelov vyznačujúcich sa dlhou životnosťou, efektívnym pohonom a vysokým výkonom.