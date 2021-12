21. decembra, Bratislava: Spoločnosť VELUX, dánska značka strešných okien, zverejnila výsledky prieskumu, ktoré opisujú postoje Slovákov k rekonštrukcii domov a bytov a k otázkam súvisiacim s udržateľnosťou. Reprezentatívny prieskum na vzorke 1 015 respondentov ukázal, že ich názory sa v otázke udržateľnosti pri rekonštrukcii rozchádzajú.

Polovica respondentov v prieskume súhlasila s tým, že výrobky by mali byť vyrobené udržateľným spôsobom a väčšina (70 %) uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou existujúce predmety použije opätovne. Kým 59 % by pri prerábke svojich obydlí výrobky upcyklovalo, 41 % by nakúpilo z druhej ruky. 19 % nájomcov a 10 % majiteľov bytov a domov uviedlo, že aspoň raz ročne do svojej domácnosti nakupujú nový nábytok. Vzhľadom na rastúcu popularitu trendov upcyklácie je preto veľmi dôležité, aby si spotrebitelia mohli kúpiť odolný a kvalitný nábytok, ktorý vydrží skúšku času a nestojí veľa peňazí.

Zatiaľ čo si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú pojmy ako „fast fashion“ a vnímajú environmentálne dôsledky rýchloobrátkového tovaru, je potrebné zvýšiť transparentnosť aj v súvislosti s vplyvom rekonštrukcií na životné prostredie. Vzdelávaním spotrebiteľov o trvanlivosti výrobkov a pôvode materiálov použitých na výrobu tak môžu firmy pomôcť spotrebiteľom urobiť zodpovedné rozhodnutia.

Ondřej Boreš, Public Affairs manager spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko, hovorí: „Všetci si zaslúžime žiť v pohodlných domoch navrhnutých podľa nášho vkusu, no nemusí na to doplácať naša planéta. Výsledky prieskumu ukazujú, že je potrebné urobiť viac, aby sme majiteľom domov a bytov pomohli pri uváženom výbere. Pochopenie životnosti výrobku a zodpovedného pôvodu materiálov môže znamenať, že naše rozhodnutia v oblasti dizajnu budú mať trvalejší prínos pre našu planétu. Konferencia COP26, ktorá sa konala minulý mesiac, ukázala, že klimatickú a prírodnú krízu musíme riešiť všetci spoločne. Jedným z miest, kde môžeme začať, je náš domov."

Zabezpečenie dlhej životnosti výrobkov a ich výroby v súlade s trvalo udržateľným získavaním zdrojov a postupmi je kľúčovou súčasťou práce skupiny VELUX v rámci jej dlhodobej stratégie udržateľnosti. Do roku 2030 bude spoločnosť produkovať pri výrobe strešného okna o 50 % menej emisií CO2 a bude používať obalové materiály, ktoré budú bez plastov a budú vyrobené zo 100 % recyklovateľného jednodruhového materiálu. Okrem toho firma VELUX spolupracuje s partnermi, ktorí majú certifikáty FSC a PEFC, aby zabezpečila ochranu biodiverzity a rast nových stromov v lesoch, z ktorých získava drevo.

Keďže väčšina ľudí trávi viac ako 90 % svojho času v interiéri, udržateľné vylepšenia v domácnosti presahujú rámec estetiky. Rekonštrukcie domov sú skvelou príležitosťou, ako do interiéru vniesť viac prirodzeného svetla a zlepšiť kvalitu ovzdušia, čo prispieva aj k lepšej duševnej pohode. Strešné okno VELUX môže vydržať viac ako tri desaťročia, pričom sa môže podľa potreby modernizovať, aby malo dobrý vplyv ako na ľudí, tak aj na našu planétu.

Interiérové trendy prichádzajú a odchádzajú, ale dizajn denného svetla je dlhodobým trendom a udržateľnou voľbou, z ktorej môžu mať ľudia dobrý pocit.