Ruku na srdce, ani jedna z vás si asi neužíva obdobie menštruácie a to platí aj v prípade, že nemáte problém s PMS. To samozrejme neznamená, že by ste nemali pozerať na svoju kondíciu a vitalitu, práve naopak. Tu je 7 rád, čo pre to spraviť.

Pokoj a teplo na kŕče

To najlepšie, čo pomáha na menštruačné kŕče, je pokoj. Platí to minimálne počas prvého dňa, kedy bývajú najsilnejšie. V tomto období sa preto vyhýbajte väčšej fyzickej námahe a to platí aj pre cvičenie. Nebojte sa, v ďalších dňoch to dobehnete.

Druhým účinným prostriedkom na kŕče je teplo. To totiž pomáha na kŕčovito stiahnuté svalstvo a tým zároveň zmierňuje jeho bolestivosť. Pomôcť preto môžu teplé obklady alebo hrejivé vankúšiky, ktoré sa dajú nahriať v mikrovlnnej rúre. Ak nemáte nič podobné po ruke, postačí aj naplniť plastovú fľašu teplou či horúcou vodou.

Jemná masáž

Na bolesti aj kŕče počas menštruácie vám môže pomôcť tiež jemná masáž bruška. Masírovanie brušných partií totiž pomáha na uvoľnenie sťahov maternice a proti stuhnutosti, ktorá zhoršuje spomínané menštruačné kŕče a rovnako aj bolesti.

Ak počas masáže použijete aj hrejivé esenciálne oleje, výsledok bude ešte viac viditeľný. Môže ísť o oleje priamo využité na masáž, prípadne ich viete použiť v aromalampe. Upokojujúce a analgetické účinky majú majoránka a zázvor.

Voda a bylinné čaje

Tekutiny sú nevyhnutnou súčasťou fungovania organizmu a v prípade menštruácie to platí dvojnásobne. Základom pitného režimu musí byť pochopiteľne čistá voda, ktorá pomáha na prečistenie tela, trávenie, metabolizmus aj na vyplavenie toxínov.

Skvelým prostriedkom na bolesti, tráviace ťažkosti, kŕče, proti vypätiu aj na posilnenie vitality sú tiež bylinky. Forma čaju im navyše pristane, nakoľko sú vhodným doplnkom zdravého pitného režimu. Počas menštruácie vám najviac pomôžu alchemilka, ašvaganda, ibištek, damiána, kľukva, rebríček, nátržník alebo zázvor.

Zdravší jedálniček

Prostriedkom na zvládnutie „svojich dní“ a posilnenie kondície sú aj potraviny. Niektoré treba vynechať, napríklad štipľavé koreniny, sladkosti, mlieko, syry, tučné mäso, bielu múku, polotovary, presolené jedlá či zmrzlinu, iné naopak pomáhajú.

Platí to najmä pre jedlá obsahujúce vlákninu, izoflavóny, vápnik, železo, zinok, horčík a vitamíny B, C a E. Do svojho jedálnička preto zaraďte sóju, špenát, orechy, banány, jablká, čučoriedky, citrusové plody, jablčný ocot alebo brusnice.

Obmedzenie negatívnych faktorov

Kým červené víno môže pomôcť pred menštruáciou, počas nej by ste ho mali zo svojho režimu rozhodne vynechať. To isté platí aj v prípade fajčenia, ktoré má negatívny vplyv na dôležité ženské hormóny, konkrétne na hladinu estrogénu a progesterónu. Problematickou látkou je aj kofeín, ktorý môže príznaky menštruácie zhoršiť.



Menej stresu a napätia

Na prvý pohľad vyzerá táto rada jednoducho a takpovediac samozrejme, no opak je pravdou. Podobne, ako v prípade kŕčov, aj stres a napätie treba minimalizovať najmä v prvých dňoch menštruácie, kedy môžu zhoršiť menštruačné krvácanie aj bolesti.

Stres je navyše zodpovedný aj za rozhádzanie menštruačného cyklu, najmä pokiaľ ide o jeho nepravidelnosť, neskorý alebo skorý nástup a neštandardné trvanie. Súvisí tiež s hladinou kortizolu, ktorý naruší prirodzenú hormonálnu rovnováhu.

Podporné prípravky

Ak sme hovorili vyššie o bylinkách, nedá nám nespomenúť hotové produkty, ktoré ich obsahujú v optimálnom mixe a koncentrovanej podobe. Jedným z takýchto prípravkov je eJoy® Femina , ktorý na trh prichádza ako úplne čerstvá novinka.

Ide o špecializovaný doplnok určený ženám v každom veku v podobe kapsúl. Môžete ho užívať pokojne aj každý deň a to aj dlhodobo. Dobrou správou je, že si ho viete kúpiť voľne, čiže bez návštevy lekára a bez predpisu. Jedno balenie vám vystačí na celý mesiac a pomôže vám aj na sexuálny apetít a hormonálnu rovnováhu.

Prípravok obsahuje bylinné extrakty z ašvagandy , macy, tribulusu či damiany, ktoré sú doplnené o zinok a vitamíny B6, C a E. Z toho vyplývajú aj jeho široké účinky, ktoré sa prejavia v zlepšení kondície počas menštruácie aj mimo nej.