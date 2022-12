Pandemická situácia je oproti minulým dvom rokom pred vianočnými sviatkami menej dramatická, avšak riziko infekcie koronavírusom naďalej pretrváva. Obzvlášť v období intenzívnejšieho šírenia respiračných ochorení s ňou treba počítať a nemožno ju podceňovať. Ak sa u vás objavia príznaky infekcie a z akéhokoľvek dôvodu sa potrebujete objednať na test, je treba počítať s odlišne nastavenými podmienkami než minulú zimu.

Výmenný lístok od lekára, inak si test platíte

Podľa oficiálnych stránok Ministerstva zdravotníctva môžete o pridelenie termínu na štátom hradený COVID test požiadať, iba ak vám PCR vyšetrenie nariadi lekár. V tom prípade sa buď na mieste preukážete papierovým výmenným lístkom, alebo lekár pre vás zadá požiadavku na PCR test do systému NCZI elektronicky. Rolu tu však zohráva vek. Ak máte 60 a viac rokov a príznaky ochorenia COVID-19, odporúčanie od všeobecného lekára či špecialistu na štátny test nepotrebujete.



Vo všetkých ďalších prípadoch, keď sa rozhodnete pre test s oficiálnym záznamom výsledku v digitálnom COVID preukaze dobrovoľne, alebo chcete mať potvrdenie o prekonaní, treba počítať s vykonaním testu na priamu úhradu. Na výber máte viacero súkromných laboratórií a odberných miest vo vašom okolí, ktoré ponúkajú rôzne typy PCR a antigénových testov. To platí aj v situácii, keď sa bude treba otestovať kvôli ceste do zahraničia. Niektoré zdravotné poisťovne poskytujú zľavy na tieto testy, a to nielen na PCR, ale aj test na prítomnosť protilátok.

Význam majú stále aj domáce antigénové samotesty

Sme všetci radi, že počas týchto sviatkov už nebude jednou z hlavných tém rodinných stretnutí pandémia. Pre mnohých však zostáva aj naďalej dôležité správať sa opatrne voči zraniteľnejším členom rodiny, rodičom a starým rodičom, a zabrániť zbytočnému prenosu potenciálnej nákazy. Ak sa chystáte v období koncoročných sviatkov a dovoleniek, ktoré sprevádzajú aj rozšírené respiračné infekcie, intenzívne stretávať, antigénové samotesty sú spoľahlivým a bezpečným spôsobom, ako mať prenos nákazy pod kontrolou. Či už cítite príznaky, ste už dlhšie chorľaví s podlomenou imunitou, alebo ste trávili čas s chorými ľuďmi v práci či škole, rýchlym a komfortným testom seba či svojich detí dokážete prítomnosť aktuálnej mutácie koronavírusu okamžite vylúčiť. Otestovanie svojho stavu bude prospešné aj po zimných dovolenkách a pred návratom do pracovného kolektívu či medzi spolužiakov.

Antigénové rýchlotesty od spoločnosti Roche patria k najcitlivejším a najpresnejším na trhu a osvedčili sa pri všetkých variantoch koronavírusu počas uplynulých dvoch rokov. Boli vedecky overené a ich schopnosť zachytiť aktuálny vírus omikron je stále rovnako vysoká. Svedčia o tom skúsenosti množstva domácností po celom svete, vrátane Slovenska, kde patrili tieto nazálne samotesty aj počas jarnej omikron vlny medzi tie najvyužívanejšie domáce riešenia odhalenia koronavírusu.

Nazálny antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 dokáže s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou za pár minút identifikovať pozitívne prípady aktívnej infekcie. To môže viesť k rýchlejšiemu a účinnejšiemu nasadeniu liečby, ako aj pomôcť k obmedzeniu šírenia infekcie. Zároveň test môže pomôcť pri identifikácii rozdielu medzi infekciou koronavírusu a iným chrípkovým vírusom, ktorý vami môže aktuálne prechádzať. Samotný test je pritom nenáročný a nebolestivý - stačí urobiť pomerne jednoduchý výter zo špičky nosa. Preto sa ním môže otestovať podľa potreby ktorýkoľvek člen rodiny, aj tí najmenší. Antigénový rýchlotest od spoločnosti Roche v balení 5 ks je možné zakúpiť v sieti lekární Dr. Max a BENU. Dostanete ho aj cez internetové lekárne Pilulka, Moja lekáreň a Vaša lekáreň.

