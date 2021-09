Buďte "Projektovým manažérom v grilovaní"

Keď je čas na grilovanie, vaše schopnosti v organizácii a v predpríprave, budú iba najlepšími výhodami. Deň pred grilovaním, porozmýšľajte nad tým že vyberiete svoj gril a skontrolujete na ňom všetko. Gril a príslušenstvo k nemu by malo byt čisté: grilovanie na špinavom rošte vám nezabezpečí perfektne spravené mäso, ak sa vám bude lepiť na rošt. Takže, použite nejakú tvrdú a pevnú kefu aby sa gril leskol ako nový keď prídu vaši hostia.

Kvalita je viac ako množstvo nie je dobrá rada pri grilovaní: Kvalita A množstvo sú veľmi potrebné. Perfektne prepečené najlepšie bravčové mäso je nič ak mäso nevyjde všetkým.

Napríklad, každému z vašich hostí môžete kúpiť štvrť kila mäsa a každému vybrať iný druh. Ale keď plánujete prichystať aj nejaké iné občerstvenie alebo chutný dezert, môžete kúpiť aj menej ak si myslíte že to bude stačiť.

Mäso nie je pre všetkých

Prečo by ste sa mali obmedzovať? Grilovať môžete aj niečo iné ako iba mäso: môžete grilovať aj rybu - tá môže byť vynikajúca počas letných prázdnin pri mori - ale môžete grilovať aj zeleninu a ovocie.

Vaši vegetariánsky priatelia vás budú milovať ak im ugrilujete nejaké baklažány, cukety alebo aj avokáda, alebo ich môžete prekvapiť nakrájaným a grilovaným melónom. Dokonca aj vám bude chutiť. Tá chuť grilovaného jedla pasuje aj ku ovociu a zelenine, robí ich ešte viac chutnejšie. Ak si myslíte, že vám malé kúsky zeleniny a ovocia budú padať medzi rošt, možno by ste mali porozmýšľať nad kúpou podložky na grilovanie. Poďakujete nám neskôr.

Nápoje sú nevyhnutné

Aj keď každý posúdi vašu schopnosť dokonale variť a ovládať oheň a gril, v prvom rade by ste mali myslieť na seba a kúpiť si nejakú vodu: vy budete najbližšie ku grilu počas letného horúceho dňa, tak treba byť dostatočne hydratovaný.

Samozrejme, vieme že grilovanie je oveľa lepšie s fľašou studeného piva v ruke. Preto, chladnička na vaše pivo by bola najlepší doplnok, ktorý by ste na vašej grilovacej párty chceli mať. Táto je pre vás perfektná.

Koktaily, samozrejme, musia byť: kto by nechcel ľadový koktail? Môžete pripraviť nejaké dobré ale staré klasické koktaily alebo môžete si ich aj pozmeniť podľa vašej chuti. Môžete pripraviť aj bezalkoholové koktaily pre vašich priateľov co musia šoférovať domov. Tu môžete nájsť všetko čo potrebujete aby ste boli skvelým barmanom.

Poznajte váš gril

Uhlie alebo plyn? Váš štýl grilovania o vás vyzradí dosť veľa.

Či sa rozhodnete že budete grilovať tradične alebo nie, nemôžete ignorovať detaily: teplota je tá zlatá cesta k perfektne prepečenému mäsu. Od monitorovania teploty ku zavretému veku, ktoré otvoríte v ten správny čas. To je kľúčové: môžete byť perfekcionista ochotný kontrolovať každý kus mäsa, aby ste dosiahli presné prepečenie, ale vždy, keď otvoríte gril, teplota sa zníži. To nechcete aby sa vám stalo. Ideálne by ste mali mäso otočiť iba raz aby ste perfektne upiekli aj stred.

Pripravení ovládnuť váš gril!

Váš gril je taký čistý že sa leskne z rohu vašej záhrady. Mäso a zelenina čakajú aby sa ugrilovali a vaši priatelia už prichádzajú. Teraz je to na vás: ukážte im kto je ten ozajstný majster grilovania tejto grilovacej sezóny!