1. „Naordinujte“ si probiotiká

Hrubé črevo obsahuje odhadom až 100-tisíc miliárd mikroorganizmov, pričom ich kvalita, ako aj množstvo záležia od veku človeka. Práve táto mikroflóra dodáva energiu a reguluje črevnú peristaltiku, podporuje regeneráciu tkanív a chráni sliznicu čriev. Zlepšenie mikroflóry má vplyv nielen na celkové zdravie, ale aj imunitu. Práve výživový doplnok AlepxaVit PROBIO obsahuje aj probiotiká a prebiotiká na podporu imunity. Stačí vám jedna kapsula denne. Výhodou je, že kapsula sa môže otvoriť a obsah pridať do nápoja alebo jedla, čo oceníte pri svojich deťoch.

2. Dopĺňajte vitamíny a minerály

Komplexné spojenie výživového doplnku AlepxaVit PROBIO je jeho skvelou výhodou. V jednej kapsule sa totiž skrývajú nielen probiotiká, ale aj vitamíny a minerály vrátane zinku a selénu, ktoré sú v zimných mesiacoch základom pre imunitný systém. Oproti letu ich máte z dôvodu absencie čerstvej stravy, ovocia a zeleniny nedostatok. Práve v tomto období ste najviac zraniteľní, vírusom a sezónnym ochoreniam súvisiacich s nachladnutím sa totiž najviac darí najmä počas zimného obdobia.

Ilustračné foto Zdroj: Alpen Pharma

3. Prispôsobte sa veku

V každom veku naše telo potrebuje inú starostlivosť, keďže prechádza odlišnými zmenami. Pri malých deťoch od 3 do 7 rokov je dôležité podporovať nové zručnosti a vývoj, u detí od 7 do 18 rokov je to zase obdobie plné emocionálnych, ako aj fyzických zmien. Časté sú poruchy koncentrácie so zlým dopadom na učenie, únava či vyčerpanosť. V období maximálnej životnej výkonnosti zase často podliehame nesprávnej výžive, začínajú sa objavovať chronické choroby, prípadne získavame nesprávne návyky. Vo veku od 45 rokov sa začínajú objavovať hormonálne zmeny, únava a je dobré sústrediť sa najmä na zachovanie zdravia. Probiotiká AlpexaVit PROBIO sú vytvorené pre všetky vekové kategórie na mieru.

4. Pohybom a stravou k silnej imunite

Pravidelný pohyb, prechádzky a cvičenie sú súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý ja jedným z hlavných faktorov dobrej imunity. Skúste každý deň polhodinu chôdze, dva- až trikrát do týždňa rekreačný šport alebo iné cvičenie po 20 minút a vaše telo sa vám poďakuje. Bude vitálne a v dobrej kondícii. K tomu vám dopomôže aj zdravá strava. Mala by obsahovať veľa vitamínov, minerálov a stopových prvkov, ktoré majú ochranný protizápalový účinok. Preto je dobré konzumovať čo najviac zeleniny a ovocia, strukovín, kuracieho mäsa, ale aj celozrnných obilnín.

Ilustračné foto Zdroj: Alpen Pharma

5. Spánok nadovšetko

Práve kvalitným spánkom sa viete regenerovať, vyrovnávať hladinu hormónov a zvyšovať intenzitu metabolizmu. Okrem iného dodáva energiu a zlepšuje činnosť mozgu. Kvalitu spánku docielite dodržiavaním niekoľkých základných zásad. Dôležité je pred spaním nepozerať do obrazoviek, či už ide o mobil, počítač, alebo televízor. Oveľa lepší spôsob, ako sa pred spánkom odreagovať, je čítanie alebo počúvanie hudby. Vyvarovať sa konzumácie alkoholu či kofeínu je pre dobrý spánok rovnako dôležité ako vetraná a zbytočne neprehriata miestnosť. Spánok ovplyvňuje aj kvalita vankúšov a matracov. Ich podcenenie často vedie k bolestiam chrbta a svalov, nebojte sa preto do nich investovať.

Viac informácií o komplexe vitamínov a minerálov s probiotikami pre všetky vekové skupiny, AlpexaVit PROBIO, nájdete na www.alpexavit.sk.

Zdroj: Alpen Pharma