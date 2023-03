Platí však ešte stále poučka, že inflácia sa dá poraziť jedine investovaním? Rozhodne áno. Pozrime sa bližšie na to, ako tento vzťah funguje.

Investícia nie je špekulácia

Základom pre posúdenie zdravej miery investičného rizika je rozoznanie rozdielu medzi investíciou a špekuláciou. Pri špekulatívnych obchodoch môžu výnosy dosahovať aj viac ako 20 percent ročne. No výmenou za riziko sú potenciálne veľké straty investovaného kapitálu. Poznáme to z filmov o burzových makléroch. Chceli by sme sa im podobať, no nedajme sa nachytať.



Investovanie neznamená rozprávkovo zbohatnúť zo dňa na deň. Je to systematické budovanie majetku s cieľom zachovať kapitál a postupne ho rok po roku zhodnocovať.

Dlhší časový horizont

Ako teda poraziť infláciu? Renata Domčeková, senior broker v investičnej skupine Proxenta , hovorí, že na vzťah výnosu a inflácie sa treba pozerať z väčšej perspektívy. Znamená to sledovať dlhší časový horizont, napríklad tri až desať rokov.



Za celý minulý rok dosiahla inflácia 12 percent. Tento rok by to však už malo byť menej. Dostaneme sa zrejme na jednocifernú hodnotu a v ďalších rokoch sa priblížime k dlhodobému ročnému priemeru na úrovni dvoch percent. Aspoň tak to predpokladajú centrálni bankári.



Ak teda chceme poraziť infláciu, musíme investovať na viac rokov. „Na porazenie aktuálnej inflácie musíme hľadať produkt, ktorý dokáže priniesť výnos približne osem percent ročne. A tento výkon dokáže po niekoľko rokov opakovať,“ hovorí Renata Domčeková.

Dostupný produkt

„Ako prvé možno človeku napadne, že za takým výnosom treba ísť na burzu a skúsiť si rizikové špekulácie. Na to však má odvahu a skúsenosti málokto,“ konštatuje odborníčka. Dodáva, že výnos 8 % ročne je dostupný aj pre konzervatívnejších investorov. Treba však urobiť ústupok v likvidite kapitálu.



Zainvestujete peniaze tak, že sa zrieknete možnosti predčasného výberu pred výplatným termínom. Aj v banke dostanete o niečo vyššie percentá, ak si peniaze uložíte na termínovanom účte po určitý počet rokov.



Pri investovaní to podľa Renaty Domčekovej funguje podobne. Ak teda chceme vyšší výnos, ale nechceme riskovať na úrovni špekulácií na burze, môžeme sa pozrieť na produkty s obmedzenou likviditou a investičným horizontom do päť rokov.

Korporátny dlhopis

Atraktívnou alternatívou sú korporátne dlhopisy, ktoré nie sú obchodované na burze. Nedajú sa teda predať v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, no predpokladá sa, že ich majiteľ bude držať až do splatnosti. Odmenou za nízku likviditu dostane vyšší výnos. Možnosť predaja tu zostáva v hre, no neprebieha na burze, ale u obchodníka s cennými papiermi. Vyžaduje si teda dlhší čas. V prípade núdze sa tak investor k svojmu vkladu dostane.



„Ústupky v oblasti likvidity vám môžu priniesť na korporátnom dlhopise výnos 8 % ročne bez toho, aby ste museli robiť výrazné ústupky v oblasti rizikovosti investície,“ hovorí R. Domčeková.



Proxenta práve vydala dlhopis PROXPER 8/2026, ktorý tieto kritériá spĺňa. Má splatnosť 3 roky a ponúka výnos 8 % ročne. Dovedna teda 24 percent. Ponuka dlhopisu je limitovaná len do 31. marca.



„Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že peniaze na bankových účtoch im vďaka inflácii prerábajú. Som presvedčená, že takýto produkt bude populárny nielen u prvoinvestorov, ale osloví aj skúsených investorov v zrelom veku, ktorí už nechcú príliš riskovať, a preto volia investičné produkty so strednodobým investičným horizontom a stabilným fixným výnosom, ktorý je vyplácaný raz ročne,“ myslí si R. Domčeková a dodáva, že výnosy z investovania dokážu týmto investorom zvýšiť životný štandard na zaslúženom dôchodku.