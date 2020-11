Slováci začali prehodnocovať, či nákupom drahšieho, kvalitnejšieho, modernejšieho tovaru zaťažia svoj rozpočet alebo uprednostnia splátkový predaj.

Kým v minulosti využívali Slováci nákup na splátky najmä z dôvodu, že nemali hotovosť, v súčasnosti to už neplatí. Od roku 1999 nakúpilo aspoň raz cez Quatro už takmer 1 000 000 Slovákov! Nakupovať na splátky viete najnovšie aj prostredníctvom e-shopu, čo je najmä v súčasnej epidemiologickej situácii mimoriadnym prínosom.

Šťastné a veselé, no najmä e-shopové

Možno nepatríte medzi tých, ktorí zvyknú nakupovať vianočné darčeky v niekoľko mesačnom predstihu. No zrejme sa zhodneme v tom, že tento rok je iný. Možno práve teraz je dobrá príležitosť zamyslieť sa už teraz nad tým, čím potešiť svojich najbližších pod vianočným stromčekom.

Ak stále váhate, či nakupovať online, nákup na splátky prostredníctvom e-shopu je najmä v dnešnej dobe bezpečný hneď z dvoch dôvodov. Vzhľadom na pandemickú situáciu nemusíte chodiť medzi ľudí do obchodov a nákupy cez e-shopy patria dlhodobo k najbezpečnejším. Ak totiž platíte za internetovú objednávku kreditnou kartou, aj v prípade reklamácie tovaru o svoje peniaze neprídete. Prípadnú reklamáciu zároveň za vás vyrieši banka.

Šikovné nakupovanie

Quatro sa prispôsobuje požiadavkám zákazníkov a zároveň sa snaží, aby bol nákup na splátky pre nich čo najjednoduchší. “Nákup na splátky cez nový e-shop je rýchly, jednoduchý, bez zbytočného papierovania. Formulár má menej polí, ktoré je potrebné vypĺňať, zároveň sú mnohé zapamätané už z polí e-shopovej objednávky. Počas obdobia, ktoré ovplyvňuje korona, nám stúpol predaj cez e-shop o 70 percent. Ľudia jednoducho dbajú na svoju bezpečnosť,” hovorí Štefan Barna, riaditeľ odboru Quatro. Navyše, ak ste klientom VÚB banky, nemusíte čakať na žiadne overovanie totožnosti a ďalšie dokumenty, ako to býva zvykom. Všetko bez problémov a najmä rýchlo vybavíte v internetbankingu. Nákup cez Quatro je vďaka tomu rýchly a bezpapierový.

Nákup cez Quatro v číslach

70 % nárast nákupu cez e-shop Quatro počas jari 2020

62 % mužov uprednostňuje nákup cez e-shop

56 % zákazníkov zakúpilo naraz viacero tovarov cez Quatro

40 rokov - vek zákazníkov, ktorí najčastejšie nakupujú

20 % najviac zákazníkov Quatro pochádza z Košického kraja

Najčastejšie nakupované tovary

1. Elektro

2. Nábytok

3. Záhradná technika

4. Športové potreby

5. Stavebniny

6. Výpočtová technika

7. Mobily