Ako investovať do umenia? Tento trend už valcuje aj kryptomeny!

Investovanie dnes už nie je len o akciách a dlhopisoch. V poslednom čase si investori obľúbili alternatívne formy investovania od kryptomien, cez fľaše od whisky až po staré autá a digitálne umelecké diela.

Investujte ako milionári

V minulosti si investovanie do zberateľských predmetov mohli dovoliť len boháči. Teraz máte aj vy možnosť podieľať sa na investícii už od pár centov. Do online investičnej galérie investori najčastejšie ukladajú jedinečné zberateľské predmety a historické aktíva, podobne ako do tradičných galérií. Hodnota týchto aktív môže rásť rýchlejšie ako akcie.

Ilustračné foto Zdroj: Portu

„Alternatívne investície sú skvelým spôsobom, ako diverzifikovať riziko celého portfólia. Vývoj ich hodnoty býva nezávislý od cien akcií, dlhopisov a vývoja ekonomiky. Navyše môžu investorom prinášať zaujímavé výnosy, pretože ponuka zberateľských predmetov je obmedzená a ich hodnota môže časom výrazne rásť,“ hovorí Radim Krejčí, zakladateľ online investičnej platformy Portu.

Vašu vlastnú digitálnu investičnú galériu si môžete založiť na Portu Gallery, kde sa dá investovať do umenia, známok, drahých kameňov, alkoholu, mincí alebo hodiniek.

Kryptomeny hýbu trhom

Fanúšikov a majiteľov digitálnych mien výrazne pribúda. Ich hodnota závisí od dôvery v danú menu, a pokiaľ jej investori veria a investujú do nej, rastie. Zdá sa, že investovanie do kryptomien prináša obrovské zhodnotenie.

To však so sebou prináša aj obrovské riziká. V skutočnosti nikto nedokáže predpovedať, akú hodnotu budú mať digitálne meny v krátkodobom horizonte, nieto ešte o niekoľko rokov.

Ilustračné foto Zdroj: Portu

Staňte sa certifikovaným vlastníkom

Na online trhu sa začína objavovať množstvo jedinečných digitálnych zberateľských predmetov (NFT), ako sú konkrétne "kúsky" internetovej histórie (videá, hudobné albumy, tweety alebo digitálne NBA karty), ale aj digitálne diela umelcov, ako sú maľby alebo grafiky. Digitálne umenie, podobne ako kryptomeny, funguje na technológii blockchain.

NFT je príležitosť stať sa certifikovaným vlastníkom konkrétneho digitálneho objektu, ktorý je voľne prístupný na internete. Pri NFT ide o vytvorenie jedinej autentickej kópie diela, pričom originál sa môže, ale nemusí zničiť, aby sa zachovala jeho unikátnosť.

Ako začať investovať?

Ak vás zaujali alternatívne investičné príležitosti, navštívte investičnú platformu Portu Gallery, ktorá sa zameriava na investovanie do umenia, alkoholu alebo historických vozidiel a automobilových veteránov.

Chcete rozumieť investíciám?

Obohaťte si svoje investičné znalosti na stránke www.rozumieminvesticiam.sk a súťažte o hodnotné ceny. Na rovnakej adrese nájdete vzdelávacie webináre, články a podcasty z oblasti investovania.