Ako hravo preplávať pôstom? Začnite rybami, ktoré skvelo chutia a aj posilnia imunitu

Vianočné prejedanie či fašiangy plné dobrôt sú už za nami. Ani sme sa nenazdali a vstúpili sme do 40-dňového pôstu. Je to ideálny čas, kedy svojmu telu dopriať zdravý detox a popracovať na podpore svojej imunity. Skvelým pomocníkom v čase postenia sú ryby, ktoré obsahujú dôležité vitamíny a minerály prospešné pre našu obranyschopnosť. Aby bol pre vás pôst čo najchutnejší, prinášame vám tipy, ako si ho spestriť a navyše si dopriať more zdravia.