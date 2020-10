Jesenné mesiace so sebou prinášajú dozreté plody, čo však prináša aj otázku: Ako nám vydržia čo najdlhšie?

Počas nastávajúcich chladných dní je dobré postarať sa o svoje zdravie. Čo tak nakúpiť si malú zásobu ovocia a zeleniny, ktoré neodmysliteľne patria k jesennému obdobiu, aby ste si zabezpečili pravidelný prísun vitamínov? Konzumáciou ovocia a zeleniny prispievate k posilňovaniu svojej imunity, a práve počas sychravých dní ich vaše telo potrebuje ešte o čosi viac. Ako ich však doma správne uskladniť, aby vám vydržali čerstvé čo najdlhšie a nezačali vám klíčiť, poprípade sa nevysušili alebo nezhnili?



Zemiaky

Neprané zemiaky vo väčšom množstve dokážete uskladniť len vo vhodných priestoroch. Inak začnú klíčiť alebo sa úplne vysušia. Lepšie než v chladničke je skladovať zemiaky v suchej a chladnej špajze. Ak takúto možnosť nemáte, nakupujte zemiaky iba v menšom množstve, ktoré dokážete skonzumovať za niekoľko dní. Obzvlášť to platí pre prané zemiaky. Ich výhodou je, že sú zbavené zeminy, nie sú však určené na dlhšie skladovanie.

Ilustračné foto. Zdroj: AdobeStock

Kapusta

Len málokto si vie predstaviť zimu bez „kyslej“ kapusty. Celá hlávková kapusta by vydržala v studenej pivnici s dostatočnou cirkuláciu vzduchu aj niekoľko mesiacov. Na takéto skladovanie sú najvhodnejšie hlávky s hmotnosťou 2 až 2,5 kg, pozbierané za suchého a chladného počasia. K zimným mesiacom však neodmysliteľne patrí hlavne kvasená forma kapusty. Po vykvasení pri izbovej teplote je dôležité sud s kapustou presunúť do chladnejších priestorov. V týchto podmienkach si z kapusty budete môcť naberať až do letných mesiacov, ak ju nezjete skôr.



Cibuľa

Zelenina neoceniteľná pri varení, veľmi zdravá aj v surovom stave a nenahraditeľná pri konzervovaní leča či zaváraní. Všestranná cibuľa nie je vôbec náročná na skladovanie. Potrebuje suché, chladnejšie, dobre vetrané prostredie, vo vlhkom totiž môže začať klíčiť. V chladničke nám v dôsledku veľkej vlhkosti začne často aj hniť. Krásny, ale aj praktický spôsob uskladnenia je pletenie cibule do zväzkov.

Cesnak

Cesnak pred uskladnením dobre vysušte, čo zaberie asi mesiac pobytu na suchom, tienistom a vzdušnom mieste. Za ten čas ho môžete podobne ako cibuľu zapliesť či zviazať. Po vysušení ho odložte do tmavého prostredia s izbovou teplotou a nízkou vlhkosťou, napríklad do skrinky či špajze.

Koreňová zelenina

Koreňová zelenina sa vyznačuje tým, že vydrží na jeseň v záhrade poriadne dlho. Mrkva, petržlen, zeler, ale i kaleráb vydržia dlhšie, ak ich uskladníte v sypkom piesku. Ak nemáte piesok, skladujte ich aspoň pri teplote neprekračujúcej 4°C, pokojne v chladničke.

Ilustračné foto. Zdroj: AdobeStock



Jablká

Toto typické jesenné ovocie plné vlákniny obsahuje najviac vitamínov ako čerstvo pozbierané. Pri izbovej teplote vydrží aj niekoľko dní, niektoré odrody aj dva týždne. Rovnako chutné a zdravé je však aj vtedy, keď ho na určitý čas necháte v chladničke, tam vydrží aj zopár týždňov. Niektoré odrody jabĺk zvládnu aj dlhodobé skladovanie, pri vhodných podmienkach až 7 mesiacov. V našich domácich podmienkach sú na to najvhodnejšie staré podzemné pivnice, v ktorých je vysoká vlhkosť, stála nízka teplota a vetranie cez vetraciu šachtu. No takáto pivnica je dnes skôr vzácnosť. V rokoch bohatej jablkovej úrody využite široké možnosti ich spracovania: vysušte si ich ako zdravú pochutinu, uvarte si domácu výživu, odšťavte ich a určite si z nich upečte šťavnaté jablkové štrúdle a koláče.

Ilustračné foto. Zdroj: AdobeStock

Ak nemáte veľké zásoby doma

Nie každý má dnes špajzové priestory na domáce skladovanie vo veľkých množstvách. Ovocie a zeleninu si však vieme pohodlne a kedykoľvek kúpiť. V posledných rokoch máme možnosť siahnuť po čerstvej zelenine, ovocí i zemiakoch počas celého roka. Podľa Jozefa Šumichrasta zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska nás vedie bezproblémová dostupnosť tohto tovaru k tomu, že sa menej samozásobujeme – či už vlastným pestovaním, alebo väčším nákupom u miestnych pestovateľov. Ťarchu uskladnenia tak ako spotrebitelia nechávame na pestovateľoch, ktorí sa s touto situáciou už dlhšie snažia popasovať.

„Na využitie pestovateľského potenciálu chýbajú možnosti uskladnenia a s tým súvisiace technológie. Iba pri zelenine a zemiakoch hovoríme o viac ako 50-tisíc m2 chýbajúcich skladovacích priestorov. Týmto faktorom sú však rovnako brzdení aj pestovatelia ovocia,“ uvádza Jozef Šumichrast. Vynikajúce klimatické podmienky a kvalita slovenskej pôdy by totiž umožnili pokryť zeleninovú i ovocnú spotrebu Slovákov z väčšej časti než teraz.

Podporou slovenských pestovateľov sa dlhé roky zaoberá reťazec Kaufland. „So slovenskými dodávateľmi spolupracujeme už od roku 2002. Vďaka našej spolupráci sa nám podarilo dosiahnuť, že v hlavnej sezóne ponúkame sezónne plodiny od slovenských poľnohospodárov. Mimo nej však pociťujeme nedostatok skladovacích priestorov, ktoré by mnohé vyriešili,“ uvádza Ľuba Bárošová, vedúca oblasti nákup Ovocie a Zelenina v spoločnosti Kaufland.

Ilustračné foto. Zdroj: AdobeStock