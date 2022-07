Medveď má 2100-krát lepší čuch ako človek a preto doslova na kilometre zacíti pre neho lákavý pach zvyškov potravín v kontajneroch. Tie sa v týchto horúčavách rozkladajú ešte rýchlejšie. Medveď sa rýchlo naučí na ľahko dostupnú potravu a ku kontajnerom začne chodiť ako do „all you can eat“ reštaurácie. A to dokonca aj do žltých kontajnerov na plast. Ako povedal PR riaditeľ spoločnosti Natur-pack Marek Brinzík pre aktuality.sk , medvede aj tu nájdu zvyšky mliečnych výrobkov, sladkých nápojov či dokonca aj mäsa.

Nie vždy sú kontajnery v riadne zabezpečenom kontajnerovom stojisku. Slabšie ohradené stojisko nie je pre silného cicavca problém a k pre neho voňavým lákadlám sa ľahko dostane. Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého v rozhovore pre Plus 7 dní upozornil aj na to, že ľudia neraz nechajú pri plných kontajneroch ďalšie vrecia s odpadom. Pre medvede je to ako prestretý stôl. Podľa Slašťanových skúseností si medvede dokážu poradiť aj s kontajnermi, zabezpečenými kovovou koľajnicou a všimnú si aj prehrdzavené miesta v spodných častiach kontajnerov. Cez ne si potom ľahko spravia dieru a odpad cez ňu labou povyťahujú.

Tieto problémy poznajú stáli obyvatelia lokalít s výskytom medveďa, ako aj chatári a chalupári. Riešením je dôsledné separovanie odpadkov a vymývanie zvyškov potravín a nápojov z obalov. Lenže čo spravíte so zvyškami jedla a potravín z kuchyne? Ako vyhodiť kožku z údenáča, kosti z kurčaťa, pokazený syr, zvyšky ovocia a zeleniny tak, aby svojim pachom nelákali medveďa, alebo iné cicavce, ktoré v blízkosti našich domov neradi vidíme?

Riešením je FoodCycler

FoodCycler od SAGE je malý, dizajnovo prepracovaný elektrický kompostér, za ktorý sa nebudete hanbiť ani pred návštevou. Za pár hodín spracuje odpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu:

Zvyšky mäsa, rýb, morských plodov a hydiny vrátane kostí

Zvyšky ovocia a zeleniny

Obilniny

Syry a mliečne výrobky

Fazule, semienka a iné strukoviny

Hydinové a rybacie kosti

Kávová usadenina aj čajové sáčky

Vajcia a škrupiny od vajec

Zvyšky krmiva pre domáce zvieratá

Prepracovaný systém neprepúšťa žiaden zápach a výsledkom jeho práce je sterilný substrát bez zápachu. Ten stačí prehrabať so zeminou v záhrade, vysypať do kompostu, zmiešať so substrátom pri vysádzaní izbových a balkónových rastlín, prípadne vysypať pri prechádzke v lese alebo pod kríky na sídlisku. V krajnom prípade môžete výsledok z FoodCyclera vyhodiť do čierneho kontajnera. Bezzápachový substrát neláka zvieratá ani hmyz, preto sa FoodCycler javí ako účinný prostriedok v boji proti kontajnerovým medveďom.

Z kuchynského odpadu zostane len malá kôpka sterilného substrátu. Zdroj: Zuzana Dudášová, studio Oresi

Pre výrazné eliminovanie kuchynského odpadu je FoodCycler ideálnym riešením do bytov aj domov v oblastiach s výskytom medveďa, no aj všade tam, kde chcete mať čo najmenej práce s kuchynským odpadom.

