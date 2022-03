Do kín prichádzajú dva skvelé filmy, ktoré by ste si nemali nechať ujsť! Buď stavíte na dobrodružnú komédiu so Sandrou Bullock, Tatumom Channingom a Daniel Radcliffom, alebo na film pre náročného diváka o ťažkom skutočnom zážitku.

Stratené mesto prinesie do kín akciu a zábavu, aké tu už dlho neboli

Obľúbená, no samotárska spisovateľka Loretta Sageová (Sandra Bullock) píše o exotických miestach v populárnych romanticko-dobrodružných knihách s fešákom Alanom (Channing Tatum) na obálkach, ktorý zosobňuje knižného hrdinu Dasha. Na knižnom turné Lorettu unesie výstredný miliardár (Daniel Radcliffe), ktorý dúfa, že ho spisovateľka zavedie k pokladu v stratenom starovekom meste z jej najnovšej knihy. Alan chce dokázať, že vie byť hrdinom aj v bežnom živote, nielen na stránkach románu, preto sa ju vyberie zachrániť. Táto nepravdepodobná dvojica sa ocitne v džungli a obaja musia spolupracovať, aby prežili nástrahy prírody a našli staroveký poklad skôr, ako bude naveky stratený.

Sandru Bullock lákalo nakrútiť akčnú dobrodružnú komédiu, na aké kedysi sama chodievala do kina. Vycítila, že po tom, čo ostal celý svet dva roky zavretý doma v dôsledku koronavírusovej pandémie, teraz je ten správny čas na film, ktorý pritiahne publikum do kina. Film, ktorý ponúkne zábavu, príjemne strávený čas, počas ktorého diváci aspoň na chvíľu zabudnú na všetko to negatívne, čo sa okolo nás deje. Oslovila preto svoju priateľku Lizu Chasin, aby jej pomohla s produkciou a pustili sa do práce. “So Sandy sme sa zhodli na tom, že takýto film sme už veľmi dlho nevideli,” povedala Liza Chasin, “Je to veľkolepý, zábavný, výpravný a odľahčený film, ktorý by mohol prilákať publikum na spoločný zážitok, aký sme už dlho nemali možnosť prežiť. Stratené mesto vás vezme na nečakanú, akčnú, vtipnú a miestami katastrofálnu cestu.”

Pozrite si trailer k filmu:

Snímka Správa o záchrane mŕtveho je osobnou výpoveďou režiséra Václava Kadrnku

Otec (Petr Salavec) po silnej mozgovej mŕtvici upadne do kómy. Matka (Zuzana Mauréry) a syn (Vojtěch Dyk) srazu stoja nad jeho bezvládnym telom. Osoba, ktorú milujú, je znenazdania ďaleko a nikto nevie, čo sa vráti späť. Lekári im veľa nádejí nedávajú. Sústredia teda všetky svoje sily a začnú konať. Pokorne prijímajú diagnózu, ale vzdorujú konečnému verdiktu. Pri lôžku chorého hľadajú tie správne slová, ktoré by mu povedali. Najprv prehovárajú k jeho bezvládnemiu telu, neskôr pochopia, že svoje slová musia smerovať do omnoho väčšj diaľky. Snaha vrátiť otca späť do života ich núti k tomu, aby prekonali strach a prijali akt vzkriesenia.

Osobná výpoveď Václava Kadrnky

Režisér snímky, Václav Kadrnka, sa s Marekom Šindelkom a Jiřím Soukupom spolupodieľal aj na scenári. Film je do veľkej miery jeho vlastnou výpoveďou o tom, čo pred pár rokmi s rodinou zažívali. “V lete roku 2016 dostal môj otec vážnu mozgovu mŕtvicu,” hovorí, “I keď to boli dni naplnené napätím a strachom, zapisoval som si všetko, čo sa okolo môjho otca, matky a mňa dialo.”

Pozrite si trailer filmu:

Filmy do kín prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK.