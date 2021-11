Ak človek nerobí nič, príroda môže pracovať

Na papieri to vyzerá dobre: Slovensko patrí v národných parkoch k európskym veľmociam. Len vo Francúzsku a Veľkej Británii zaberajú takto označené oblasti percentuálne väčší podiel územia. Ako to je na Slovensku v skutočnosti, však veľmi rýchlo zistí každý, kto sa do niektorého z národných parkov vyberie – na divočinu a skutočnú prírodu, do ktorej človek významne nezasiahol, narazí len veľmi zriedka.