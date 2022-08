Tušili ste, že toto podľa mnohých tradičné „slovenské“ ovocie pochádza vlastne z Kaukazu a na naše územie sa dostalo niekedy v 5. storočí? Archeológovia dokonca našli slivkové kôstky vo vykopávkach z Rímskej ríše a podľa nich vraj boli oveľa menšie ako dnes, skôr pripomínali trnky. V tejto súvislosti je skutočne zaujímavé, že v niektorých oblastiach Záhoria ich v nárečí nazývajú „trnky“ dodnes.

OBERAJÚ ICH RUČNE, ABY ZACHOVALI KVALITU

Jedným z dodávateľov sliviek do reťazca Kaufland je spoločnosť ZELONAX, s.r.o., ktorá spolupracuje s viacerými slovenskými pestovateľmi ovocia a zeleniny.

„Hlavná sezóna sliviek je v mesiacoch júl, august až september a v tomto období ich dodávame aj do reťazca. Toto ovocie je pomerne citlivé a keď je úplne zrelé, rýchlo podlieha skaze najmä v letných horúčavách. Preto je dôležité slivky oberať veľmi pozorne, samozrejme ručne a vystihnúť ten moment zrelosti, kedy sú už chutné, ale pritom zákazníkovi ešte zopár dní vydržia. Do centrálneho skladu Kauflandu ich od pestovateľa z okolia Nitry dodávame do 24 hodín po zbere, v tej najvyššej kvalite,“ vysvetľuje Alexander Nagy, konateľ spoločnosti ZELONAX.

To, aká bude úroda, vždy diktuje počasie. Vďaka jarným mrazíkom a letným horúčavám možno očakávať, že tento rok bude priemerná. A aké odrody sliviek v sortimente čerstvého ovocia a zeleniny od tohto dodávateľa nájdete?

„Čačanská lepotica, Naibolia a Stanley sú kvalitné, chutné a univerzálne odrody, ktoré dodávame do Kauflandu už niekoľko rokov,“ hovorí A. Nagy. To, že sú univerzálne, znamená, že podľa stupňa zrelosti si tieto slivky môžete naaranžovať do ovocnej misy, použiť do sviežeho ovocného šalátu, pripraviť z nich kompót a keď sú zrelšie, upečiete z nich tie najchutnejšie slivkové koláče či uvaríte chutný domáci lekvár - mimochodom, ten môžete pripraviť aj bez cukru, keď ho budete variť pomaly a dostatočne dlho. Slivky sa dajú tiež sušiť a mraziť, takže si môžete pripraviť zásoby na zimu.

ZO SLOVENSKÝCH SADOV

Kaufland svojim zákazníkom denne ponúka viac ako 200 druhov čerstvého ovocia a zeleniny. Významný podiel z toho tvoria plody od slovenských pestovateľov. Svoju produkciu dodávajú reťazcu buď priamo, alebo prostredníctvom väčších spoločností, ktoré s ním dlhoročne spolupracujú.

„V rámci celého Slovenska spolupracujeme s rozsiahlou sieťou pestovateľov, ktorí denne dodávajú to najlepšie z ich úrody do našich predajní. Sme hrdí na spolupráce, ktoré sa rokmi rozrástli. Tie nám umožňujú nielen ponúkať zákazníkom čerstvosť a kvalitu, ale súčasne aj podporovať domácich dodávateľov,“ konštatuje Ľuba Barošová, vedúca oddelenia OZ.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

VEDELI STE, ŽE...

Slivky obsahujú veľa železa, ale z minerálnych látok aj draslík, meď, zinok, horčík, vápnik, sodík, fosfor a vitamíny A, E, skupiny B, C

Vysoký podiel vlákniny prospieva tráveniu a pomáha proti zápche - platí to pre čerstvé aj sušené ovocie

Existuje niekoľko druhov sliviek - klasické špicaté modré, guľaté modré, žlté mirabelky a ringloty

Slivky majú aj viacero odrôd, na Slovensku je najznámejšia Domáca veľkoplodá, tzv. Bystrická

V slovenských nárečiach ich nazývajú tiež sľúka (Tekov), šlifka (Šariš), šlivka (Spiš), trnka (Záhorie), cecíška (Gemer)