Klimatické podmienky na pestovanie koreňovej zeleniny sú u nás priaznivé. Napriek tomu nie sme v tejto oblasti sebestační.

V ČOM JE PROBLÉM?

„Produkcia zeleniny a zemiakov je jedným zo základov rastlinnej výroby. Tento segment je práve tou oblasťou, ktorá je pre Slovensko mimoriadne dôležitá. Prináša na vidiek zamestnanosť a má veľký význam pre zásobovanie obyvateľstva vyváženou stravou. Preto je žiaduce, aby sme v tomto smere boli sebestační aspoň pri niektorých druhoch zeleniny. V koreňovej zelenine je to možné, pretože sa dá skladovať,“ konštatuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska. Problémov, ktoré musia pestovatelia zeleniny prekonávať, však nie je málo – nedostatok pestovateľských plôch, závlahovej techniky, moderných technológií, skladov, pracovnej sily a v neposlednom rade aj dotačnej podpory.



„Podľa štatistických údajov bolo v roku 2019 na Slovensku spolu 37 pestovateľov, ktorí pestovali zeleninu na ploche 4 611 hektárov. Nie je ich veľa, ale do práce vkladajú skúsenosti aj srdce, a preto sú mnohí veľmi úspešní,“ pridáva zopár čísel J. Šumichrast.

ÚRODU ZBIERAJÚ AJ DESAŤ KRÁT ZA ROK

Laguna, Romance, Nerac, Arat, Merga – hovoria vám niečo tieto názvy? Sú to odrody mrkvy, petržlenu a zeleru, ktoré dodáva do predajní Kauflandu jeden zo slovenských pestovateľov.



„V jarných mesiacoch vysievame, ťaháme závlahy a fólie. Koreňovú zeleninu totiž pestujeme na poli. Mrkvu, petržlen a zeler vysievame 8 – 10-krát za rok, na ploche 150 hektárov. Úrodu zbierame od polovice júna do prvých mrazov v novembri,“ hovorí Balázs Acsay, výrobný riaditeľ Carrot SK. Firma hospodári na úrodnej pôde Žitného ostrova, presnejšie v chotári obce Kľúčovec. Ročne dopestujú okolo 7 500 ton koreňovej zeleniny a veľká časť z nej skončí v sieti predajní Kauflandu. A pretože reťazec chce svojim zákazníkom ponúkať tú najvyššiu kvalitu, zelenina z Carrotu SK sa hrdí certifikátom GLOBALG.A.P. a tiež GRASP. Sú dôkazom, že každý krok od pestovania až po balenie podlieha prísnej kontrole, rovnako tiež pracovné podmienky zamestnancov a spĺňa podmienky trvalej udržateľnosti.



„Pri používaní chemických postrekov dodržiavame predpisy integrovanej rastlinnej výroby, ktoré sú prísnejšie ako pri konvenčnej rastlinnej výrobe. Vypestovanú zeleninu potom starostlivo umývame, triedime a balíme. Do skladu Kauflandu v Ilave ju dodávame do 24 hodín po zbere,“ vysvetľuje B. Acsay. Firma zamestnáva počas roka 20 ľudí a v sezóne ďalších 40. Spoluprácu s Kauflandom si cenia – znamená pre nich stály odbyt a prácu pre ich zamestnancov.

SPOJILI SA A IDE TO!

Dostať svoju produkciu na pulty obchodných reťazcov nie je pre malých pestovateľov jednoduché. Cestou je združovanie menších producentov do družstiev, ktoré sú pre veľkých obchodníkov silnejším partnerom. To je aj prípad ďalšieho dodávateľa koreňovej zeleniny.



„Združenie pestovateľov Zeleninárska vzniklo už v roku 2004 so zámerom, aby aj malí pestovatelia zeleniny získali možnosť dodávať svoju produkciu do všetkých reťazcov na Slovensku. Združujeme 13 pestovateľov z oblasti horného Žitného ostrova a južnej časti dolného Považia,“ vysvetľuje Jozef Zruban, obchodný riaditeľ Zeleninárskej.



Obhospodarujú plochu 10 000 hektárov. Doteraz pestovali najmä zemiaky a cibuľu, no čoraz viac sa začínajú venovať aj pestovaniu koreňovej zeleniny. Pred dvoma rokmi rozšírili chladiarenské kapacity práve pre tento sortiment o 18 000 ton a zriadili jednu z najmodernejších baliarní v strednej Európe. Baliace linky za hodinu zabalia až 15 ton zeleniny, od 250 gramového až po 15 kg balenie. Cieľom je dostať vypestovanú a spracovanú koreňovú zeleninu k zákazníkom čo najčerstvejšiu.



„V tomto roku pestujeme mrkvu na ploche 300 hektárov a plánujeme zozbierať približne 15 000 ton. Petržlen pestujeme na výmere 150 hektárov, predpokladaná produkcia je 3 700 ton. Skladovacie priestory nám umožnia dodávať obe plodiny slovenským zákazníkom celoročne. Na pestovanie zeleru máme vyčlenenú plochu 40 hektárov, čo by nám malo priniesť úrodu 1 600 ton,“ vyratúva J. Zruban plány a možnosti pestovateľov združených v Zeleninárskej. A ako hneď dodáva, tieto čísla nie sú konečné. Aj pestovatelia počúvajú odborníkov, že by sme mali zaradiť do svojho jedálnička viac čerstvej zeleniny. Preto majú ambíciu produkciu rozšíriť s cieľom urobiť pre sebestačnosť Slovenska v týchto plodinách všetko, čo je v ich silách.



„Aby kupujúci siahol po našej zelenine, musí byť čerstvá, kvalitná, chutná a aj vizuálne príťažlivá. A to sa nám darí vďaka integrovanej produkcii zeleniny, pri ktorej uprednostňujeme biologické a mechanické postupy. Naša mrkva, petržlen aj zeler majú GLOBALG.A.P. certifikát, čo znamená, že počas celej našej výroby dodržiavame tie najprísnejšie európske normy,“ uzatvára J. Zruban.

ČO JE GLOBALG.A.P

Tento certifikát (Global Good Agricultural Practices) potvrdzuje, že produkcia pochádza z poľnohospodárskej výroby, ktorá nepoškodzuje životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, chráni prírodné zdroje a dodržiava prísne pravidlá trvalej udržateľnosti. Má platnosť jeden rok, potom je potrebné opäť ho obnoviť. V praxi to znamená, že pestovateľ a producent musí dodržiavať prísne normy a pravidlá prakticky neustále.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland