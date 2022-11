Tento rok Black WineDay vypukne už18.11.2022 a bude parádny. Zľavy až do 50 % potrvajú do 27.11.2022.

Ktoré vína sa určite oplatí kúpiť?

Nr.1– Prosecco

Prosecca nikdy nie je dosť, hlavne ak sa blíži Silvester. V Black WineDay nájdete biele i ružové Prosecco značky Reya a Serena 1881 v zľave až do 50% a to sa oplatí. Ľahké, svieže a ovocné Prosecco, ktoré rozprúdi každú zábavu. Výborný aperitív ku kanapkám s lososom, avokádovou alebo syrovou nátierkou.

Nr.2 - Vína z Nového Zélandu

Vinárstvo VillaMaria patrí k top vinárstvam Nového Zélandu. Ich skvelý Sauvignon Blanc ochutnal už takmer každý, ale čo tak vyskúšať Riesling, PinotGrigio,PinotNoir či Syrah. Okrem radyPrivate Bin v Black Friday nájdete vína EarthGarden. Vína VillaMaria odrážajú charakter vinohradníckej krajiny akou Nový Zéland je. Šťavnatý Sauvignon Blanc, ovocný PinotNoir, temperamentý Syrah.

Nr.3 - BIO vína

Veľa ľudí dnes preferuje zdravý životný štýl, nielen čo sa týka jedla, ale i vína. Vína z rady ReyaOrganica sú kvalitné, certifikované, slovenské BIO vína, ktoré boli vyrobené v spolupráci s vinárstvom NaturalDomin&Kušický. Tieto vína sú určené do gastronómie, ale aj pre ľudí, ktorí si radi posedia s rodinou alebo priateľmi pri pohári dobrého vína. Vína ReyaOrganica sú viazané na zdravé slovenské vinohrady priamo i v okolí Veľkého Krtíša, sú vyrobené šetrne s nízkym obsahom síry a histamínu. Vína ReyaOrganica sú k vám ešte bližšie počas Black WineDay akcie za polovičnú cenu.

Nr. 4 – Vína z Argentíny

Počas jesene i zimy zahrejú telo i ducha plné, červené vína z Argentíny z vinárstva MascotaVineyards. Kvalita argentínskych vín stúpa, už to nie je krajina lacných priemerných červených vín, ako kedysi. Mladí argentínski vinári používajú pri výrobe nové technológie, šetrnejšie pracujú so sudmi, avšak nezabúdajú na základnú vec a to je, že víno sa tvorí už vo vinohrade. Na Slovensku si Argentínu spájajú len s odrodou Malbec, táto krajina ponúka skvelé vína z miestnych odrôd ako Torrontés, Bonarda, Criolla, ale i medzinárodných ako CabernetSauvignon, CabernetFranc, Chardonnay i Sauvignon Blanc. Teraz, počas Black WineDay, sú vína z Argentíny ešte dostupnejšie.

